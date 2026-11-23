A 2.335 metros sobre el nivel del mar, custodiada por tres volcanes –Misti, Chachani y Pichu Pichu–, se esconde una de las ciudades más bellas y menos turísticas de Perú. Levantada sobre roca volcánica de sillar y marcada por siglos de mestizaje entre la cultura andina y la herencia española, el casco histórico de Arequipa fue declarado en el año 2000 Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su riqueza histórica y cultural va mucho más allá de la arquitectura y se extiende al interior de sus iglesias donde se descubre el sincretismo andino, entre los puestos de sus mercados, la cocina de las picanterías y los paisajes del Valle del Colca, donde el cóndor planea sobre uno de los escenarios naturales más sorprendentes de los Andes.

Panorámica de la ciudad de Arequipa / Mayur Arvind/Unsplash

Blanca como la ignimbrita

La historia de la ciudad de Arequipa, está escrita en las piedras que visten sus calles. El casco histórico de la llamada Ciudad Blanca está construido a base de sillar, una piedra volcánica formada a raíz de las sucesivas erupciones acumuladas durante siglos. La Catedral, con su imponente fachada de arquitectura neorrenacentista e influencia gótica, es su máximo exponente junto con la Iglesia de la Compañía de Jesús, conocida por su fachada de estilo barroco mestizo, considerada una obra maestra del arte virreinal.

Hotel boutique Cirqa / Cirqa

A estos monumentos se suma el Monasterio de Santa Catalina, la Iglesia y el Convento de San Francisco además de casonas coloniales, palacios y palacetes, muchos de ellos convertidos en pequeños hoteles boutique. Es el caso de CIRQA, un antiguo monasterio y complejo eclesiástico fundado en 1540 convertido en hotel bajo el sello Relais & Châteaux que permite a sus huéspedes vivir en primera persona la experiencia de alojarse en su interior. Su restauración se hizo gracias a la utilización de sillares provenientes de canteras locales, una visita indispensable a tan solo 14 kilómetros de la ciudad para entender la importancia de esta piedra en la ciudad. En la visita se recorren las canteras de roca volcánica y el Cañón de Culebrillas, un cañón natural con paredes de piedra de más de 15 metros de altura moldeado por la erosión en cuyas pareces aparecen petroglifos milenarios tallados por la cultura Wari.

Lomo saltado de alpaca / Marcelo de la Torre/Unsplash

Patrimonio culinario

Si en Perú la gastronomía es parte fundamental de su cultura, en Arequipa también lo es de su historia. Nacidas originalmente en el campo, las picanterías eran casas de gente local que vendían comida casera a los transeúntes. De ello se encargaban las mujeres, quienes lograron crear un recetario humilde con los alimentos que tenían a su disposición dando lugar a una serie de elaboraciones consideradas ahora tradicionales permitiéndoles a su vez, tener independencia económica. Este trabajo, ahora aglutinado en la Sociedad Picantera de Arequipa, ha logrado mantener viva la tradición culinaria de esta región y busca el reconocimiento oficial como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Platos como el rocoto relleno, el chupe de camarones, el solterito de queso, lomo saltado de alpaca o el adobo arequipeño son solo algunas de las recetas regionales que hoy se pueden probar en picanterías como La Nueva Palomino o La Mundial, dos referentes en la ciudad.

Valle del Colca / Honhbin/Unsplash

Naturaleza indómita

A 200 kilómetros de la ciudad de Arequipa, se encuentra otra de las visitas indispensables de esta región, el Valle del Colca. Para llegar hasta allí, a este territorio ubicado a más de 3.000 metros de altitud, la carretera asciende hacia el altiplano bordeando los volcanes Misti y Chachani y cruzando la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca donde las vicuñas silvestres, las alpacas y las llamas pastan libremente a sus anchas entre los paisajes volcánicos. A medida que se avanza hacia el valle, las terrazas agrícolas construidas hace siglos muestran la forma de sustento de las comunidades andinas, quienes lograron adaptar el terreno a la altura para poder cultivar sus insumos. La bajada final marca la entrada directa a este valle donde el río Colca se ha encargado de erosionar durante millones de años esta zona de la Cordillera de los Andes para crear un profundo cañón que es ahora uno de los escenarios naturales más impresionantes del país.

Vuelo del cóndor andino sobre el Valle del Colca / Jean Vella/Unsplash

Hogar del cóndor andino, el ave voladora más grande del planeta, este paraje natural se ha convertido en uno de los mejores lugares para su avistamiento. A primera hora de la mañana, cuando el aire comienza a calentarse, los cóndores aprovechan las corrientes ascendentes para elevarse desde las profundidades del cañón y dejarse ver desde el Mirador Cruz del Cóndor, uno de los puntos estratégicos más visitados del cañón. Con sus alas extendidas, que pueden superar los tres metros de envergadura, el cóndor aparece y desaparece frente a los visitantes en un impresionante vuelo a través de las paredes del cañón culminando una experiencia difícil de disfrutar en otro punto del planeta. Sin embargo, la visita al Cañón del Colca no termina aquí. Alejándose de miradores, el valle es caminable y permite realizar diferentes rutas de trekking hacia su interior atravesando pueblos, campos de cultivo y paisajes que cambian en paralelo a su altitud. Una de las más conocidas es la que desciende faldeando el cañón desde Cabanaconde hacia el río en un desnivel de 1.200 metros hasta llegar a las comunidades del interior donde es posible pasar la noche y conocer de primera mano la vida en esta zona. Las aguas termales son uno de los grandes placeres del valle. Las más conocidas son las de La Calera, a las afueras de Chivay, un complejo de piscinas termales de agua proveniente del volcán Cotallumi cuyas propiedades ayudan a aliviar dolores musculares, óseos y afecciones de piel.

Una de las tiendas de Puqio en medio del Valle del Colca / Puqio by Andean

Dormir bajo el cielo de los Andes

En las inmediaciones de Yanque, a los pies del Colca, aparece un tented camp de lujo que propone una manera diferente de descubrir el territorio: alojándose en medio del valle en contacto directo con la naturaleza. Bajo el nombre de PUQIO by Andean, haciendo referencia a la fuente natural que se encuentra en la propiedad, este singular alojamiento propone tres alternativas para disfrutar de la experiencia: casas de adobe de arquitectura tradicional y dos tipos de carpas con terraza privada y bañera exterior; el objetivo de todas es que el huésped pueda sentirse en medio de este inmenso paisaje. Su singularidad va más allá, con una propuesta de experiencias de medio día o jornadas completas para visitar yacimientos arqueológicos como el de Ullo Ullo, recorridos a caballo y caminatas por el cañón.