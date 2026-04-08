Colombia, un viaje lleno de contrastes

Colores, música, cercanía de la gente, contrastes geográficos… Así es Colombia, uno de los destinos más visitados de América Latina. Un país que invita a descubrir en cada paso la identidad que sorprende hasta al viajero más curtido. Un viaje repleto de experiencias y contrastes donde la naturaleza infinita protagoniza el paisaje y donde la hospitalidad de su gente lo convierte en un viaje auténtico.