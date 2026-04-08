Colombia, un viaje lleno de contrastes
Con Icárion, el país de la belleza se descubre con calma, autenticidad y experiencias que conectan con su esencia.
Colores, música, cercanía de la gente, contrastes geográficos… Así es Colombia, uno de los destinos más visitados de América Latina. Un país que invita a descubrir en cada paso la identidad que sorprende hasta al viajero más curtido. Un viaje repleto de experiencias y contrastes donde la naturaleza infinita protagoniza el paisaje y donde la hospitalidad de su gente lo convierte en un viaje auténtico.
Descubrir esta diversidad de la mano de Icárion, el turoperador especialista en grandes viajes del grupo World2Meet, permite recorrer el país sin prisa, combinando organización profesional, alojamientos estratégicos y experiencias completas.
Bogotá: el comienzo perfecto
La capital, Bogotá alberga un centro histórico, La Candelaria, que invita a perderse por sus calles empedradas y cafés llenos de historia. La mejor forma de conocerla es de la mano de los guías expertos de Icáron. Museos, galerías de arte contemporáneo y una variada oferta gastronómica convierten a la ciudad en una parada imprescindible. Desde restaurantes de autor hasta mercados donde descubrir ingredientes locales, Bogotá defiende la diversidad y creatividad culinarias.
Paisajes y tradición
Interminables colinas rodean pueblos coloridos que, junto con la exuberante naturaleza, forman el Eje Cafetero, uno de los paisajes más bonitos . Aquí el café es más que una bebida: es una muestra de tradición. Las experiencias organizadas por Icáron permiten visitar fincas boutique donde los viajeros descubren el proceso de producción, desde la recolección del grano hasta su tostado y posterior degustación.
La ciudad de la eterna primavera
Antioquia, Medellín, es conocida como “la ciudad de la eterna primavera” por su agradable clima durante todo el año. Las visitas guiadas de Icárion nos dan la posibilidad de recorrer lugares como la famosa Comuna 13, repleta de murales de arte urbano.
Cartagena de Indias: historia y Caribe
El centro histórico de Cartagena de Indias, declarado Patrimonio de la Humanidad, encarna el espíritu romántico del Caribe Colombiano a la perfección. Getsemaní es un barrio de moda que late a ritmo del arte callejero y la música. Una cita imprescindible es el atardecer, cuando los últimos rayos de sol se posan sobre las murallas.
La diversidad de Colombia
Desde Santa Marta es posible acceder al espectacular Parque Nacional Natural Tayrona, donde la selva tropical se encuentra con playas vírgenes bañadas por el Caribe. Para los amantes de la naturaleza: el Amazonas colombiano y, para terminar el viaje, las aguas turquesas de San Andrés o el “mar de los siete colores” que invita a disfrutar de la desconexión.
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