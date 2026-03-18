Bienvenidos a un Hong Kong inesperado
A un paso de distancia de una de las urbes más modernas del mundo, existe otro Hong Kong: un territorio sorprendente que es naturaleza en estado puro, con paisajes salvajes, islas tranquilas y rutas panorámicas inolvidables.
Cuando pensamos en Hong Kong, la imagen que viene a la mente es la de rascacielos infinitos y una vorágine urbana que nunca se detiene. Pero este destino, Región Administrativa Especial de la República Popular China hasta el año 2047, está compuesto por la isla de Hong Kong, la península de Kowloon y más de 260 islas y es mucho más que una de las ciudades más modernas del mundo. De hecho, el 70% de su territorio es naturaleza y hay muchas opciones para disfrutarla: saltar de isla en isla, descubrir playas y pueblos de pescadores y hasta escalar en acantilados de vértigo. Hong Kong es un paraíso para el turismo activo; estos son solo tres de los infinitos planes posibles.
1. The Peak: una excursión panorámica imprescindible
Muy cerca del distrito financiero, la cara más urbana de Hong Kong, se encuentra el Pico Victoria, conocido popularmente como The Peak. Este lugar, al que se llega fácilmente en bus o, mejor todavía, en el funicular Peak Tram, ofrece vistas espectaculares del Puerto Victoria, flanqueado por rascacielos, la península de Kowloon y las montañas que la rodean. Un enclave imprescindible para entender la diversidad paisajística de este destino de contrastes.
2. Rutas entre bosques y miradores
Hong Kong ofrece infinidad de rutas bien acondicionadas y señalizadas. Los idiomas oficiales son el cantonés y el inglés y encontraremos las indicaciones en ambos idiomas. Muchas de ellas nos permiten ascender a lo alto de las montañas, atravesar bosques y llegar hasta la playa en una misma jornada.
Entre los itinerarios más famosos está la de la Bride’s Pool (Piscina de la Novia), con sus impresionantes cascadas y puentes de piedra; el Shing Mun River Trail (sendero del Río Shing Mun), rodeado de árboles de corteza de papel y aguas cristalinas; el Dragon’s Back, que asciende por la ladera de una montaña y conduce a un mirador con vistas al mar y la campiña; y el Parque Natural Tai Lam donde podremos descubrir el bosque de liquidámbares de Tai Tong y el mirador de las islas del embalse de Tai Lam Chung, con sus numerosas pequeñas islas que salpican su superficie.
3. Hong Kong Unesco Global Geopark
Esta zona de 150 km2 alberga algunas de las formaciones geológicas más impresionantes de Asia, que se extienden por dos áreas distintas: la región de rocas sedimentarias en el noreste de los Nuevos Territorios y la región de rocas volcánicas en Sai Kung, que alberga columnas de roca volcánica con forma de panal, formadas hace unos 140 millones de años. También hay multitud de playas, islas, cuevas marinas e incluso tómbolos para explorar. La mejor forma de hacerlo es desde el mar, en barco o kayak.
Más información en: www.discoverhongkong.com