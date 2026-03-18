Bienvenidos a un Hong Kong inesperado

Cuando pensamos en Hong Kong, la imagen que viene a la mente es la de rascacielos infinitos y una vorágine urbana que nunca se detiene. Pero este destino, Región Administrativa Especial de la República Popular China hasta el año 2047, está compuesto por la isla de Hong Kong, la península de Kowloon y más de 260 islas y es mucho más que una de las ciudades más modernas del mundo. De hecho, el 70% de su territorio es naturaleza y hay muchas opciones para disfrutarla: saltar de isla en isla, descubrir playas y pueblos de pescadores y hasta escalar en acantilados de vértigo. Hong Kong es un paraíso para el turismo activo; estos son solo tres de los infinitos planes posibles.