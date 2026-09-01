Azores: nueve islas, nueve viajes en uno

En mitad del Atlántico, a unos 1.500 kilómetros de las costa portuguesa, las Azores forman un pequeño mundo de volcanes, lagunas, acantilados y océano. El archipiélago reúne nueve islas que comparten un marcado carácter atlántico y volcánico, pero que sorprenden por la variedad de sus paisajes y experiencias: cráteres convertidos en lagos, aguas termales, viñedos que crecen sobre la lava, ciudades históricas, montañas frente al mar y algunos de los mejores escenarios europeos para la observación de cetáceos.

Un territorio en el que cada isla — São Miguel, Santa Maria, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores y Corvo— ofrece una perspectiva distinta y motivos suficientes para dedicarle una visita. Por eso, para descubrir a fondo este destino, lo ideal es saltar de isla en isla, un plan de viaje muy fácil y acertado gracias a las conexiones aéreas regionales de SATA Azores Airlines. Esta compañía, que vuela desde ciudades españolas como Barcelona, es la única que permite enlazar todas las islas del archipiélago a nuestro antojo, haciendo posible diseñar un itinerario a la medida de cada viajero. Porque cada salto añade un nuevo capítulo y, sobre todo, una experiencia diferente.

Lago Sete Cidades en las Azores. / Istock / Starcevic

Para quienes viajen por primera vez a las Azores, proponemos un plan de viaje de los muchos posibles, que permite tomarle el pulso al archipiélago y descubrir sus diferentes facetas: naturaleza y bienestar en São Miguel, montaña y océano en Pico, historia y cultura en Terceira y paisajes volcánicos y tradición marinera en Faial. ¡Despegamos!

São Miguel: volcanes, lagunas y aguas termales

La isla más grande del archipiélago es un magnífico punto de partida. São Miguel concentra algunos de los paisajes más reconocibles de las Azores, con grandes calderas volcánicas, lagunas rodeadas de vegetación y una naturaleza exuberante que convierte cualquier desplazamiento por carretera en una sucesión de miradores.

Lagoa do Fogo, un precioso lago en el cráter volcánico / Shutterstock

Aquí el viaje puede comenzar con una visita a Sete Cidades, donde los lagos ocupan el interior de un antiguo cráter, y continuar hacia Lagoa do Fogo, una de las grandes estampas volcánicas de la isla. Desde sus miradores, el lago aparece encajado entre las laderas verdes de un antiguo macizo volcánico.

Aguas termales en la ciudad de Furnas / Shutterstock

Después puede llegar el momento de dirigirse a Furnas, uno de los lugares donde mejor se percibe la actividad volcánica de São Miguel. El vapor que emerge del suelo, las fumarolas y las aguas termales convierten este enclave en una experiencia casi sensorial: tierra, agua y calor volcánico. Sus aguas termales son además una de las grandes señas de identidad de la isla.

São Miguel aporta así la dimensión más verde y relajante del viaje. Es también una isla especialmente vinculada al mar, con numerosas propuestas de observación de cetáceos, senderismo, buceo y otras actividades de naturaleza.

Pico: entre volcanes y viñedos

Esta isla tiene como protagonista absoluto a la montaña que le da nombre: el Pico, el punto más alto de Portugal, que domina el paisaje y da a la isla una personalidad inconfundible.

La localidad costera de Madalena con el volcán al fondo / Shutterstock

La experiencia aquí gira en torno a la relación entre tierra y océano. Se puede recorrer el extraordinario paisaje de viñedos de Pico, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, donde las cepas crecen protegidas del viento por miles de pequeños muros de piedra volcánica. Es uno de los ejemplos más singulares de adaptación de la agricultura a un territorio volcánico.

También merece la pena acercarse a la Gruta das Torres, uno de los tubos de lava más largos del mundo, con unos cinco kilómetros de longitud. El recorrido permite descubrir desde dentro la huella de las erupciones que han modelado la isla.

Y, por supuesto, reservar tiempo para salir al Atlántico en busca de ballenas y delfines. La observación de cetáceos es una de las grandes experiencias asociadas a Pico y forma parte de la oferta de actividades de naturaleza de la isla.

Terceira: un viaje por la historia y la cultura

La siguiente escala cambia nuevamente de registro porque aquí el viaje se vuelve más cultural, arquitectónico y gastronómico, sin renunciar a los paisajes atlánticos. Terceira combina naturaleza y patrimonio, y tiene en Angra do Heroísmo, ciudad declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, uno de sus grandes atractivos.

Angra do Heroísmo, ciudad declarada Patrimonio Mundial por la Unesco / Shutterstock

Pasear por sus calles permite descubrir una historia estrechamente relacionada con el Atlántico y con las rutas marítimas que durante siglos hicieron de las Azores un punto estratégico entre continentes. Pero la isla no se queda en el patrimonio.

Su paisaje conserva una fuerte identidad volcánica y aquí encontramos uno de los lugares más sorprendentes del archipiélago: Algar do Carvão, una espectacular cavidad volcánica de unos 100 metros de profundidad que permite adentrarse en el interior de un antiguo volcán. También destacan las Grutas de Natal, los paisajes de la Serra de Santa Bárbara y los Mistérios Negros, además de las piscinas naturales de Biscoitos.

Y para contemplar el paisaje desde otra perspectiva, la Serra do Cume ofrece una de las panorámicas más características de Terceira, con el conocido mosaico de campos que se extiende por las laderas.

Faial: espíritu marinero

La última etapa conduce a Faial, una isla estrechamente ligada al mar y a la navegación. Su capital, Horta, ha sido durante generaciones un punto de encuentro para navegantes que cruzan el Atlántico, y su marina es uno de los lugares imprescindibles para entender esa relación con el océano.

Panorámica de Horta, la capital de Faial / Shutterstock

Pero Faial también ofrece uno de los paisajes volcánicos más sorprendentes de las Azores. En el centro de la isla se encuentra la Caldeira, un enorme cono volcánico de unos dos kilómetros de diámetro y 400 metros de profundidad, actualmente protegido como reserva natural.

Y después llega Capelinhos, donde una erupción ocurrida en 1957-58 modificó el perfil de la costa y dejó un paisaje casi lunar. El contraste entre la tierra volcánica, el océano y la vegetación resume buena parte de la personalidad de la isla. El Centro de Interpretación del Volcán de Capelinhos, integrado en el propio paisaje, ayuda además a comprender la erupción y la formación volcánica del archipiélago.

Faial es además una excelente escala para actividades en el mar, desde navegación y buceo hasta observación de cetáceos.

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Vuelos desde la Península

SATA Azores Airlines / D. R.

Gracias a SATA Azores Airlines, el archipiélago está más accesible que nunca. La compañía vuela de marzo a octubre desde Barcelona y todo el año desde Lisboa, Oporto y Faro lo que permite llegar directamente a algunas de las principales islas de las Azores y saltar de isla en isla con conexiones entre todas ellas. Consulta las rutas, frecuencias y conexiones disponibles en la web de SATA Azores Airlines y empieza a organizar las vacaciones de tus sueños.