Las Azores, el refugio atlántico donde el verano todavía se vive sin multitudes

Suspendidas en mitad del océano Atlántico, las Azores son uno de esos destinos que parecen creados para quienes disfrutan alejándose de las rutas más transitadas. Naturaleza desbordante, cráteres convertidos en lagunas, acantilados cubiertos de vegetación y una identidad marcada por el mar dibujan la personalidad de este archipiélago portugués. Un paraíso de origen volcánico que resulta ahora más accesible gracias a las conexiones operadas por SATA Azores Airlines.

Lago Sete Cidades en las Azores. / Istock / Starcevic

Con vuelos desde ciudades españolas como Barcelona, descubrir las distintas caras del archipiélago es más sencillo que nunca. São Miguel, la isla de mayor tamaño, recibe al visitante con lagunas volcánicas, aguas termales y horizontes de un verde casi infinito. Terceira, por su parte, combina la tranquilidad de sus paisajes costeros con el patrimonio histórico de Angra do Heroísmo, cuyo casco antiguo invita a perderse entre calles empedradas, fachadas coloridas y plazas llenas de vida.

Nueve islas componen este territorio atlántico, cada una con un carácter propio. Santa Maria, conocida como la isla del sol y comparada en ocasiones con el Algarve por sus playas y su clima más seco, es también la más antigua desde el punto de vista geológico. Surgida hace más de seis millones de años, ofrece un paisaje diferente al de sus vecinas, en el que se suceden viñedos, pequeñas bahías, arroyos y relieves que conservan toda la fuerza de una naturaleza prácticamente intacta.

Azores, un paraíso que flota en medio del mar. / Istock

En el extremo occidental aparecen Flores y Corvo, dos pequeñas joyas rodeadas por el océano. Corvo, reconocida como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, concentra en muy poco espacio una extraordinaria riqueza volcánica. Su gran caldera es uno de los paisajes más singulares del archipiélago, mientras que su posición geográfica convierte la isla en un enclave privilegiado para observar aves migratorias que viajan entre Europa y América.

Flores hace honor a su nombre con una vegetación exuberante y paisajes en los que el agua está siempre presente. Declarada Reserva de la Biosfera en 2009, guarda lagunas instaladas en antiguos cráteres, bosques de laurisilva, cascadas que se precipitan por paredes cubiertas de musgo y valles salpicados de hortensias. Un escenario que parece diseñado para caminar sin prisas y recuperar el contacto con lo esencial.

El puerto de Angra do Heroísmo, al atardecer, isla de Terceira, Azores. / Istock

La experiencia azoriana no termina en sus miradores y senderos. El archipiélago conserva una interesante herencia cultural, visible en sus pueblos marineros, sus iglesias, sus fiestas populares y sus pequeños museos. También la gastronomía habla del territorio. Pescados recién capturados, quesos locales y recetas como el cozido das Furnas, cocinado lentamente bajo tierra gracias al calor volcánico, permiten descubrir las islas a través del paladar.

Sin embargo, el verdadero encanto de las Azores reside quizá en aquello que no aparece en las fotografías: su ritmo pausado, la cercanía de sus habitantes y la sensación de encontrarse en un lugar que todavía conserva su esencia. Viajar por estas islas es adentrarse en un Atlántico sereno y hospitalario, capaz de permanecer en la memoria mucho después del regreso.

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Vuelos desde la Península

Gracias a SATA Azores Airlines, el archipiélago está más accesible que nunca. La compañía vuela de marzo a octubre desde Barcelona y todo el año desde Lisboa, Oporto y Faro para que puedas descubrir los rincones más bonitos del archipiélago. No olvides consultar la frecuencia en su web antes de elegir un itinerario y disfruta de las vacaciones de tus sueños.