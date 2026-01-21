Un alojamiento de diseño para disfrutar del ARTE en Barcelona
Este año la ciudad es capital mundial de la arquitectura y, además, conmemoran el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Nosotros te decimos dónde alojarte para que la experiencia sea 100% inspiradora.
Con un patrimonio arquitectónico sin igual, en el que destacan los edificios bellos y singulares no extraña que la UNESCO-UIA (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Unión Internacional de Arquitectos), hayan elegido a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026. Sucede que, además, este año la ciudad también conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Una efeméride que se celebra con exposiciones, espectáculos, experiencias inmersivas y eventos que redescubren la obra de Gaudí. Parc Güell, Casa Batlló, Casa Milà se convierten así en escenarios de lujo para una agenda cultural que no volverá a repetirse (al menos en los próximos 100 años).
Dos eventos que coinciden en el tiempo y que hacen que la ciudad se torne en epicentro global del arte y la arquitectura lo que supone una ocasión perfecta para planear una visita.
Y, para que la experiencia sea completa y respire modernidad, arquitectura, lujo y buen gusto, no se nos ocurre mejor lugar donde hospedarse que Sofitel Barcelona Skipper. El primer hotel de la marca Sofitel -del Grupo Accor- en España. Un 5 estrellas, símbolo del estilo de vida barcelonés, que aúna lo mejor de la cultura local y del arte de vivir francés. Sofitel Barcelona Skipper ofrece al huésped un apartamento parisino en el corazón del mediterráneo, frente al mar, en la Vila Olímpica, con una oferta gastronómica a la altura de la mano del chef David Andrés, con una estrella Michelin.
El mar es sin duda el telón de fondo del Sofitel Barcelona Skipper, convertido en el nuevo hotel insignia de la marca en el sur de Europa. La sofisticación, la elegancia y el savoir-faire francés se muestran en las 225 habitaciones que armonizan el clásico Art de Vivre francés con la modernidad, la audacia y el hedonismo de la ciudad Condal.
Una oda al arte
El diseño basado en el azul mediterráneo de Barcelona y el blanco de los edificios parisinos es una oda a la elegancia francesa y al lujo local. Los toques franceses conviven con los panots creados por Antonio Gaudí para el suelo del famoso Paseo de Gracia y que están presentes en la parte superior de la cama de todas las habitaciones como símbolo que enlaza arte y cultura. Los artistas catalanes Ya Ya Tur y Mario Ruiz han sido los encargados de convertir las estancias y los pasillos en auténticas galerías de arte.
En las habitaciones, Ruiz ha utilizado elementos reciclados de automóviles para crear piezas escultóricas únicas y el talentoso Ya Ya Tur ha situado en las paredes de los pasillos obras pintadas exclusivamente para el hotel. Sin duda la apuesta por el arte en el Sofitel Barcelona Skipper se refleja a la perfección en el Atrium de la zona de conferencias y reuniones. Este espacio lleno de luz natural ha sido decorado por Jordi Mir con un fresco de 360 grados en el que se representa el skyline de Barcelona con un guiño a los Juegos Olímpicos; Street Art en el interior.
Gastronomía con estrella
Al Sofitel Barcelona Skipper se va también a disfrutar de la buena mesa y de la gastronomía con mayúsculas. El renombrado Chef catalán David Andrés (1987), poseedor de una estrella Michelin, y que actúa como asesor gastronómico, ha sabido plasmar a la perfección su carácter mediterráneo en la propuesta para TENDIEZ, el principal restaurante del hotel. Andrés ha diseñado una carta honesta, con platos de inspiración tradicional, con una visión fresca y actual de la gastronomía local, pero con un elegante giro francés. Tapas clásicas y modernas, vinos seleccionados, coctelería de autor y una terraza cubierta por una pérgola vegetal donde disfrutar del clima mediterráneo son las principales armas de este excelente restaurante.
Con el buen tiempo, el hotel abre su rooftop al público y el reputado chef catalán también firmará una asesoría gastronómica para la terraza-restaurante ElCielo. De nuevo con el producto de proximidad como base, ahora descubriremos una cocina que equilibra la elegancia y el refinamiento con la actitud relajada y desenfadada del ambiente, un chic-chiringuito situado en un rooftpop que ofrece las mejores vistas sobre la escultura de El Peix de Frank Gehry. El lugar para ver y ser visto, disfrutar de una romántica puesta de sol, de un cóctel con amigos antes de que el DJ mantenga el ambiente hasta bien entrada la noche…
La oferta gastronómica se completa con el restaurante Syrah Mediterrani. Si bien a diario, este restaurante acoge la sala de desayunos para los clientes ¡y no clientes! del hotel, también se ofrece como restaurante para grupos, pues tiene una capacidad de hasta 200 invitados. Syrah Mediterrani es el enclave perfecto para celebrar convenciones, eventos privados de negocios o acontecimientos familiares.
Un oasis en la ciudad
El hotel cuenta con dos terrazas donde los huéspedes podrán disfrutar la Vida Chic. La terraza ElCielo ofrece un amplio espacio con piscina climatizada (en invierno) y vistas a la playa de la Barceloneta y la terraza Blue, cuya piscina abre solo en verano, pero cuenta con una elegante zona ajardinada donde descansar y relajarse en sus cómodos sofás y butacas. En primavera y verano, la terraza ElCielo abre sus puertas al público de la ciudad. Si bien la piscina es de uso exclusivo para los clientes, la terraza ElCielo ofrece actuaciones de música en vivo, DJ’s, coctelería y buen ambiente para disfruta del mejor tardeo de la ciudad.
Además, el gimnasio del hotel cuenta con máquinas Techno Gym de última generación que permiten a cada huésped continuar con sus rutinas habituales durante su estancia en el hotel, haciendo que los momentos de relajación bajo el sol, sean aún más agradables. Un equipamiento de fitness profesional y cómodos espacios dan paso a un equipo de yoga.