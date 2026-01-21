Un alojamiento de diseño para disfrutar del ARTE en Barcelona

Con un patrimonio arquitectónico sin igual, en el que destacan los edificios bellos y singulares no extraña que la UNESCO-UIA (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Unión Internacional de Arquitectos), hayan elegido a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026. Sucede que, además, este año la ciudad también conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Una efeméride que se celebra con exposiciones, espectáculos, experiencias inmersivas y eventos que redescubren la obra de Gaudí. Parc Güell, Casa Batlló, Casa Milà se convierten así en escenarios de lujo para una agenda cultural que no volverá a repetirse (al menos en los próximos 100 años).