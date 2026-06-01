Comunitat Valenciana, el destino que siempre suma

La Comunitat Valenciana se consolida como uno de los grandes destinos turísticos del Mediterráneo. A través de HOSBEC, reúne cerca de 120.000 plazas de alojamiento turístico comprometidas con sus destinos y con una forma de viajar que aporta valor en cada estancia.

Del mar a la montaña, una oferta para todos

La luz del Mediterráneo, la hospitalidad y una oferta diversa se encuentran en cada rincón del territorio. Hoteles, campings, apartamentos turísticos y una completa propuesta de ocio convierten a destinos como Benidorm, la Costa Blanca, Valencia y su provincia o Castellón en escenarios ideales para todo tipo de viajeros.

Del mar a la montaña, la Comunitat ofrece opciones para todos los gustos: vacaciones, escapadas o incluso viajes de trabajo.

En un sector donde la confianza es esencial, la defensa de una oferta ordenada, profesional y de calidad marca la diferencia. Detrás de cada alojamiento hay equipos humanos que ponen su experiencia, cercanía y vocación de servicio al cuidado de cada cliente.

Su especial orografía permite disfrutar de playa y montaña en un mismo día

La próxima gran experiencia empieza aquí

Pero el compromiso va más allá del confort. El sector trabaja cada día para integrar prácticas respetuosas con el medio ambiente, optimizar recursos y avanzar en eficiencia energética.

También actúa como motor de desarrollo local, reinvirtiendo en los destinos, apoyando la economía de proximidad y fomentando el empleo y el talento local. Así, el turismo se convierte en un factor de prosperidad para toda la comunidad.

Apostar por la Comunitat Valenciana no es solo reservar unas vacaciones. Es elegir una industria turística ética, profesional y comprometida con el futuro. Ya sea por ocio, negocios, sol y playa o turismo cultural, sus alojamientos están preparados para responder a las necesidades de cada viajero.

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La próxima gran experiencia empieza aquí, donde cada detalle cuenta y el turismo suma en cada rincón del destino.