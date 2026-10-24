El pueblo con una cruz colgando bajo su puente medieval donde comer el mejor estofado de ternera de España: perfecto para recorrer a pie la orilla del Sella y su mercado de los domingos

Cuando pones un pie a la orilla del Sella en Cangas de Onís, lo primero que te pide el cuerpo es pararte a mirar, y nada más. Frente a ti se levanta el famoso Puente Romano (que en realidad se construyó allá por los siglos XIV y XV), con esa réplica en madera de la Cruz de la Victoria colgando justo sobre el centro. Es la estampa típica asturiana, sí, pero estar allí delante viendo cómo la piedra vieja se refleja en el agua sobre el fondo verde de la montaña engancha de verdad.

Vista de Cangas de Onís, Asturias / Istock / 5

Lo mejor de esta villa, que presume de haber sido la primera capital del Reino de Asturias, es que no necesita que te compliques la vida con mapas ni itinerarios de los que no puedes salirte. Aparcas el coche, cruzas el puente y te dejas llevar a pie por sus calles comerciales, sus terrazas y sus plazas. Es un sitio pensado para pasear sin prisa y disfrutar de un plan improvisado, pero muy tranquilo.

Sara Fernández García

Un mercado dominical con más de dos siglos de tradición

Si puedes elegir día para acercarte, intenta que sea domingo. Desde hace más de 200 años, los alrededores del Palaciu Pintu y la iglesia de Santa María acogen el mercado tradicional del pueblo, y el ambiente que se forma por la mañana vale muchísimo la pena.

Mostrador de quesos azules típicos asturianos en un mercado de productos artesanos / Istock / 5

Merece la pena perderse entre los puestos para ver de cerca cómo los productores de la zona bajan a vender lo que elaboran en sus casas. Vas a encontrar piezas de Cabrales auténtico, la textura ahumada del Gamonéu o el toque tan personal del queso de los Beyos. También verás tarros de miel artesana, embutidos de la última matanza, verdura recién cogida de la huerta y puestos de cestería de toda la vida. Es el momento perfecto para charlar con los paisanos, probar algo sobre la marcha y hacerte con un buen recuerdo comestible para el viaje de vuelta.

Estofados de ternera a fuego lento y el cachopo campeón de España

A Cangas de Onís se va a pasear, pero sobre todo se va a comer bien. Aquí la cocina tradicional no se anda con chiquitas: en sidrerías y tabernas del centro como El Molín de la Pedrera, la Sidrería El Polesu o El Cenador de los Canónigos te van a servir fabadas bien reconfortantes (se nos hace la boca agua de pensarlo) y, sobre todo, unos estofados de ternera que llevan horas chupchup en la cazuela hasta deshacerse en el plato, acompañados de patatas de la huerta que absorben todo el sabor del guiso.

Estofado de ternera / Istock / Todd Patterson

Pero si además quieres darte un homenaje de esos que se recuerdan, acércate a Los Arcos, en pleno centro del pueblo. Este restaurante se llevó el premio al Mejor Cachopo de España con Ternera Asturiana IGP en el Salón Gourmets, y cuando lo pruebas no tienes ninguna duda de por qué lo consiguió. La receta no falla: solomillo jugoso de ternera asturiana, crema suave de queso de los Beyos, paletilla ibérica y queso ahumado de Pría, todo cubierto por un rebozado crujiente de panko que no resulta nada pesado.

Paseos junto al agua y la antesala de los Picos de Europa

Para bajar la comida, te recomendamos coger el sendero fluvial que va bordeando el río. Es un paseo llano por el que podrás ir escuchando el murmullo del Sella mientras rodeas el casco urbano.

La Basílica de Santa María la Real de Covadonga está en el concejo de Cangas de Onís / Istock / 5

Y si vas con tiempo y te apetece estirar la escapada, estás en el punto perfecto. A muy pocos kilómetros en coche tienes la subida al Real Sitio de Covadonga y la carretera que serpentea hacia los lagos Enol y Ercina, en pleno corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa.