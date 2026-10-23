Los jubilados cambian las Islas Baleares por las ciudades con el conjunto renacentista más importante de España: Patrimonio de la Humanidad, un parador en un palacio del siglo XVI y el aula donde dio clase Antonio Machado

En el siglo XVI, el hombre que firmaba los papeles del emperador Carlos V era un noble de Úbeda llamado Francisco de los Cobos. Secretario de Estado y uno de los personajes más poderosos de la corte, fue quien llevó a su tierra las ideas humanistas que circulaban por Europa, y en la provincia encontró al arquitecto capaz de convertirlas en piedra, Andrés de Vandelvira. Su familia, los Cobos y los Molina, llenaron el centro de Úbeda de palacios e iglesias, mientras a pocos kilómetros la vecina Baeza, sede episcopal con universidad y seminario, hacía lo mismo bajo el impulso de la Iglesia.

Es uno de los destinos favoritos de los jubilados en 2026. / Istock

Cinco siglos después, aquellos edificios siguen en pie casi intactos, y la UNESCO los incluyó en 2003 en su lista del Patrimonio Mundial por haber introducido en España las ideas del Renacimiento y haberlas llevado después hasta América. Dos ciudades que se visitan juntas y que, lejos de las playas, reciben a quien viaja con calma en otoño.

Adriana Fernández

Un emperador detrás de cada piedra

Para entender Úbeda hay que empezar por la plaza Vázquez de Molina, que en buena parte lleva la firma de Vandelvira. Alrededor de ese espacio abierto se reúnen algunos de los edificios que justificaron la declaración de la UNESCO, que considera el conjunto de Úbeda el más importante de la arquitectura renacentista en España y uno de los grandes de Europa.

En un extremo se levanta la Sacra Capilla del Salvador, la capilla funeraria que Francisco de los Cobos empezó a construir en 1536 y donde está enterrado. La puerta en esquina de su sacristía, resuelta en ángulo y en diagonal, es una de las piezas que mejor muestran el oficio de Vandelvira. Enfrente, el palacio Vázquez de Molina, que hoy alberga el Ayuntamiento, mira a la basílica de Santa María de los Reales Alcázares, levantada sobre la antigua mezquita.

Fachada de la Sacra Capilla del Salvador. / Istock

En la misma plaza, el palacio del Deán Ortega se convirtió en 1930 en el primer parador de España instalado en un palacio, de modo que dormir en Úbeda puede ser también dormir dentro del conjunto monumental.

Fuera de la plaza, el Hospital de Santiago y la iglesia de San Lorenzo funcionan hoy como los dos grandes centros culturales de Úbeda. El primero sirve además de referencia práctica: junto a él están los aparcamientos más cómodos para dejar el coche y entrar a pie en el casco histórico, que se recorre entero andando y sin necesidad de volver a moverlo.

Torre del Reloj, edificio histórico en la plaza de la Unesco de Úbeda / Istock

La piedra que viajó a América

Vandelvira no solo construyó, se hizo un hueco en la arquitectura histórica por su forma de tratar los materiales. Su forma de cortar la piedra para resolver bóvedas, arcos y esquinas imposibles quedó recogida por su hijo Alonso en el Libro de trazas de cortes de piedras, que la UNESCO describe como el mejor compendio de estereotomía de Europa hasta finales del siglo XVII. Ese libro y las obras de Úbeda y Baeza sirvieron de modelo a arquitectos que después trabajaron en América Latina, y esa influencia es una de las dos razones por las que las dos ciudades son Patrimonio Mundial.

Hospital de Santiago en Úbeda. / Istock

Su sello más reconocible es la llamada bóveda de pañuelo, una solución que da a los techos un dibujo característico y que se convirtió en una de las marcas de su arquitectura.

Baeza, la ciudad de los obispos

Baeza tiene otro carácter: aquí el poder lo tuvo la Iglesia más que la corte, y la ciudad se organizó alrededor de su catedral, la de la Natividad, que Vandelvira reformó con arcos renacentistas. Frente a ella, en la plaza de Santa María, están el antiguo seminario de San Felipe Neri y la fuente de Santa María, de 1564, y a pocos pasos el palacio de Jabalquinto, de estilo gótico isabelino, que hoy acoge la Universidad Internacional de Andalucía. La antigua universidad de Baeza, en la que más tarde daría clase Machado, siguió funcionando hasta que fue suprimida en 1824, y su edificio mantuvo después el uso docente.

Callejón vacío en el casco antiguo de Baeza / Istock / Orietta Gaspari

La otra gran plaza de la ciudad es la del Pópulo, que los baezanos llaman también de los Leones por la fuente que tiene en el centro, con cuatro leones y la estatua de Imilce, la princesa íbera esposa de Aníbal. Una leyenda dice que la figura llegó de la antigua Cástulo, aunque los historiadores lo ven poco probable, y perdió la cabeza en la Guerra Civil hasta que la restauró el escultor Gálvez Mata.

Alrededor se reúne media historia de Baeza: La Casa del Pópulo, plateresca, de la primera mitad del siglo XVI, debe su nombre a un lienzo de la Virgen del Pópulo que colgaba de su balcón y hoy alberga la oficina de turismo. Enfrente, las antiguas carnicerías, también del XVI, conservan un gran escudo imperial. Cierran la plaza la Puerta de Jaén, un resto de la muralla medieval reconstruido en tiempos de Carlos I, y el Arco de Villalar, que la familia Carvajal levantó en 1521 para celebrar la victoria del emperador sobre los comuneros.

Una de las puertas de Baeza. / Istock / Diego Grandi

El aula de Antonio Machado

En 1912, tras la muerte de su mujer, Leonor, en Soria, Antonio Machado llegó a Baeza como catedrático de francés del instituto, hoy Instituto Santísima Trinidad. Vivió con su madre en una casa del pasaje Cardenal Benavides, que se reconoce por una placa de cerámica, y dio clase en la ciudad hasta octubre de 1919, cuando consiguió el traslado a Segovia.

Palacio de Jabalquinto, actual sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía / Istock

Su aula sigue en el patio columnado de la Antigua Universidad y se conserva tal y como era cuando él enseñaba. Es la parada central de la ruta machadiana que propone la oficina de turismo, que incluye un busto junto a una encina en recuerdo de las caminatas del poeta entre Úbeda y Baeza por el camino viejo.

Aquellos siete años están entre los más fecundos de su obra. En Baeza empezó el cuaderno que se publicaría como Los complementarios, y el 10 de junio de 1916 conoció a un joven Federico García Lorca en una velada en el casino de la calle Concepción. Baeza y sus olivares quedaron también en sus versos: "Campo de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea". Hoy el paseo que lleva su nombre, inaugurado en 1983, tiene poemas grabados en piedra frente al valle del Guadalquivir.

Olivares entre Úbeda y Baeza. / Istock

Ocho kilómetros de olivar

Entre una ciudad y otra hay unos ocho kilómetros, apenas un cuarto de hora en coche. Las dos se asientan sobre lomas en la comarca de La Loma, y desde sus miradores se ve un mar de olivos que se extiende hacia el sur hasta el Guadalquivir, con la sierra de Mágina al fondo. Es el paisaje que explica la economía de la provincia de Jaén, y a finales de otoño empieza en él la recogida de la aceituna.