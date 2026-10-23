El balneario asturiano que lleva 250 años ligado al poder curativo del agua: arquitectura histórica, manantiales mineromedicinales y una escapada de bienestar a un paso de Oviedo
Aguas mineromedicinales, legado neoclásico y vestigios milenarios a tan solo diez minutos de la capital asturiana.
Situada a ocho kilómetros de Oviedo, en la pintoresca parroquia de Priorio, se encuentra uno de los mayores tesoros del bienestar y la historia del norte de España, Las Caldas. Esta localidad es famosa por su histórico balneario y villa termal, destacando su Balneario de Las Caldas, que celebra 250 años de lujo gestionado por el grupo Roxa. Cuenta con un hotel de cinco estrellas y una oferta termal, que se posiciona como un referente del turismo de salud.
Su historia empezó hace muchos años atrás, junto a un manantial de agua caliente que transformó este rincón de Oviedo en uno de los grandes destinos termales de Asturias. La Casa de Baños abrió en 1776, después de un proyecto iniciado en 1772, durante el reinado de Carlos III. Manuel Reguera González se encargó de dirigir las obras a partir de un diseño revisado por el famoso arquitecto Ventura Rodríguez, quien diseñó la famosa Fuente de Cibeles en Madrid, su obra más simbólica.
Una escapada de bienestar a solo un paso de Oviedo
El Balneario asturiano lleva alrededor de 250 años ligado al poder curativo del agua. Hablamos de 40000 metros cuadrados de salud y bienestar donde destaca “El Manantial” famoso por sus aguas minero medicinales y un circuito de piscinas, saunas y duchas a diferentes temperaturas y ambientes para poder relajarte. Las aguas de balneario, tienen muchísimos beneficios para la salud desde la relajación y la reducción del estrés, hasta la mejora de la circulación sanguínea, ya que el contraste entre baños de aguas frías y calientes mejora la circulación y la oxigenación de los tejidos.
Arquitectónicamente hablando combina construcciones históricas originales del siglo XVIII con intervenciones más modernas. La famosa Casa de Baños y la estructura neoclásica combinan bóvedas, galerías y detalles de la época. Con el paso del tiempo, estos edificios se han reformado para integrarse con el estilo vanguardista de la época como el famoso espacio termal Aquaxana, donde destaca piscinas ecotermales a chorros, cúpulas con espectáculo de luz y sonido zonas de hidroterapia y tumbonas calefactadas.
Para una experiencia completa, no te puedes perder su hotel 5 estrellas, donde destacan sus habitaciones y suites con acabados de lujo, vistas a los jardines o al río Nalón y decoración muy elegante. En su interior disfrutarás de restaurantes y espacios gastronómicos donde se combina la comida asturiana con las opciones más saludables.
Un pueblo lleno de patrimonio histórico y único
En el entorno de Caldas encontramos tres grandes tesoros patrimoniales como es el caso del Castillo de Las Caldas, con su famoso estilo historicista y romántico de finales del siglo XIX. Durante el siglo XII, sirvió de baluarte al noble Gonzalo Pelaez durante sus levantamientos contra la corona, siendo hoy un día una fortaleza con más de mil años de historia.
La Iglesia de San Juan de Priorio, es otra de las joyas más singulares del románico rural asturiano y declarada Bien de Interés Cultural. Cuenta con la única portada oeste con tímpano esculpido en toda la región, al igual que otros templos asturianos, resalta por sus muros enfoscados en un tono blanco intenso. La Cueva de Las Caldas no es un espacio turístico sino una Reserva Natural Parcial y un santuario científico. Sus excavaciones arqueológicas sistemáticas han revolucionado el conocimiento del Paleolítico Superior en el norte de España con 19.000 y 13.000 años de antigüedad.
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