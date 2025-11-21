Benissa, un otoño para descubrir el Mediterráneo auténtico

En cuanto te acercas a Benissa, algo cambia: el paisaje empieza a abrirse, los colores se vuelven más dorados y el Mediterráneo auténtico aparece entre montes, barrancos y acantilados como una postal dibujada a mano. El otoño aquí no es una estación de paso, sino un momento perfecto para redescubrir la calma. Las temperaturas suaves, la brisa limpia y los días que todavía regalan luz invitan a caminar sin prisas, a detenerse en un mirador o simplemente a escuchar el sonido del mar desde cualquier rincón del litoral. Benissa tiene ese ritmo pausado que uno busca para desconectar sin alejarse demasiado, con la mezcla justa de tradición, paisaje y vida local que convierte una escapada en un recuerdo nítido.