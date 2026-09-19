El pueblo de Valencia que intenta atraer nuevos vecinos con alquileres de menos de 300 euros: colegio, médico, farmacia y una piscina municipal entre el bosque
Colegio rural, médico, farmacia, gimnasio y una piscina municipal rodeada de naturaleza forman parte de su propuesta para atraer vecinos.
En Zarra tienen un problema, pero ya se han puesto manos a la obra para solucionarlo. Al contrario que en tantas otras ciudades, el problema aquí no es que falte espacio para construir, sino que hay muchas casas en pie que necesitan volver a llenarse de vida. Este tranquilo municipio del interior de Valencia ha puesto en marcha una atractiva iniciativa para atraer a nuevos vecinos mediante viviendas municipales en alquiler por menos de 300 euros al mes. Y lo mejor de todo es que, si te animas, no vas a tener que renunciar a la comodidad: el pueblo cuenta con colegio, médico, farmacia, comercios y hasta instalaciones deportivas.
Con apenas 374 habitantes, Zarra se ubica en el pintoresco Valle de Ayora-Cofrentes, justo en el límite entre las montañas valencianas y Castilla-La Mancha. Su Ayuntamiento ha decidido convertir la vivienda asequible en la mejor herramienta para frenar la despoblación y asegurar que los servicios públicos sigan funcionando a pleno rendimiento.
Tu nueva casa por menos de 300 euros al mes
Si te atrae la idea de mudarte, te interesa conocer la campaña Vente a vivir a Zarra. El consistorio ha acondicionado inmuebles municipales para ofrecerlos en alquiler por alrededor de 300 euros mensuales, facilitando que familias y trabajadores echen raíces en el pueblo.
Además de tener un alquiler barato (prácticamente imposible en tantos otros puntos de nuestra geografía); la meta es que puedas desarrollar tu proyecto de vida aquí. Para optar a estas viviendas tienes que rellenar un formulario y una pregunta clave a la que hay que responder es: "¿Por qué quieres dejar tu lugar actual y mudarte a un entorno rural?"
Entre los otros puntos que aparecen en el formulario figuran disponer de carné de conducir y contar con un empleo o la posibilidad de teletrabajar. La iniciativa ya ha logrado que varias familias se hayan instalado en el municipio, lo que garantiza la continuidad del colegio rural gracias a la llegada de niños. Además, el Ayuntamiento trabaja con propietarios privados para rehabilitar casas vacías e incorporarlas al mercado de alquiler asequible.
Colegio, médico y comercios a la puerta de casa
Para una pequeña comunidad de vecinos, disponer de las necesidades básicas cubiertas marca la diferencia. En Zarra vas a encontrar colegio rural, consultorio médico y farmacia, además de bares, restaurante y carnicería tradicional. Tendrás pocos vecinos, pero suficientes establecimientos para hacer tu vida cotidiana sin necesidad de coger el coche a diario para desplazarte a otros municipios.
Pero, por muchos establecimientos que haya, lo más importante aquí es el colegio, que es el verdadero corazón de esta estrategia de repoblación. La llegada de nuevos residentes hace que vuelva el bullicio a las aulas, algo fundamental para el municipio desde que lanzó el programa. A esto súmale una agenda local activa durante todo el año, un gimnasio municipal recién reformado y un entorno perfecto si te gusta hacer senderismo después de un día de trabajo.
El otro atractivo de Zarra es la posibilidad de hacer planes al aire libre. Rodeado de montañas y pinos, el pueblo cuenta con una piscina municipal de verano en pleno bosque, el rincón favorito de los vecinos para sofocar el calor estival.
Si te gusta caminar, puedes calzarte las botas y hacer la ruta de la Hoz de Zarra, un precioso recorrido de algo más de 12 kilómetros que discurre junto a las presas de los Comuneros y del Rentón.
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