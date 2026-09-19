El pueblo bereber perfecto para recorrer a pie y comer las mejores migas de España: terraos planos, chimeneas con sombrerete y un barranco que sube hasta el techo de la Península

Si miras al frente, verás tejados planos, calles estrechas y empinadas y esas chimeneas tan características coronadas con sombreretes. A unos 1.400 metros de altitud, estás en Capileira, un rincón donde la arquitectura tradicional de origen bereber se fusiona con la pendiente de Sierra Nevada y el sobrecogedor paisaje del Barranco del Poqueira.

El pueblo de Capileira en la Alpujarra de Granada / Istock / saiko3p

Vas a poder recorrer todo el pueblo prácticamente a pie mientras descubres una sucesión de tinaos (típicos de la arquitectura popular de La Alpujarra), fuentes o lavaderos. Pero tu viaje no acaba entre sus casas: desde aquí puedes tomar senderos que se adentran en el barranco o aventurarte por rutas de alta montaña que te acercan a las cumbres más altas de la península ibérica. Y, cuando termines de patear, te espera su otro gran argumento: una gastronomía alpujarreña de montaña pensada para reconfortarte tras una buena caminata.

Adriana Fernández

Un pueblo modelado sobre la pendiente

Encaramado en la parte alta del Barranco del Poqueira, Capileira comparte escenario con Bubión y Pampaneira. Los tres forman uno de los conjuntos paisajísticos más icónicos de la Alpujarra granadina (Conjunto Histórico del Barranco del Poqueira) y vas a comprobar de primera mano cómo sus viviendas se han ido adaptando a las fuertes pendientes de la sierra.

Cuando camines por sus calles, fíjate en los terraos, las icónicas cubiertas planas que también caracterizan la arquitectura alpujarreña. Tradicionalmente se construyen con madera y piedra y se impermeabilizan con launa, un material arcilloso propio de la zona. Sobre ellos sobresalen las chimeneas, mientras que los tinaos crean pasos cubiertos entre las viviendas y son la estampa más reconocible del lugar.

Panorámica de Capileira / Istock / teddiviscious

Todo este entramado tiene una lógica práctica: las viviendas se escalonan siguiendo el relieve y dan lugar a un trazado sinuoso. En pleno centro puedes hacer una parada en la Casa-Museo Pedro Antonio de Alarcón, perfecta para aprender las costumbres tradicionales de la comarca, antes de acercarte a la iglesia de Santa María la Mayor o a sus antiguos lavaderos.

Calles epedradas y casas amontonadas en cuesta en Capileira / Istock / saiko3p

Tras patear el casco urbano, prepárate para mirar tanto hacia el abismo como hacia las alturas. El Barranco del Poqueira se expande entre las laderas de Sierra Nevada. Desde el propio pueblo vas a encontrar senderos perfectamente señalizados para descender al río o conectar con las localidades vecinas.

Una de las mejores opciones que te propone el Ayuntamiento es el PRA-70, un sendero circular por el barranco que te llevará a caminar entre bancales, vegetación de montaña y laderas de infarto con vistas a los tres pueblos del valle. Si te quedas con ganas de más, la ruta PRA-69 sale también de Capileira y te conduce hasta el antiguo poblado de la central hidroeléctrica del río Poqueira antes de volver al pueblo.

Pero si por algo destaca Capileira es por su vínculo con las grandes alturas: de aquí parten las principales rutas hacia el Mulhacén. De hecho, gran parte del término municipal se encuentra protegido dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada. El propio municipio se define como "Balcón de la Alpujarra" y "Puerta de Sierra Nevada", y vas a entender por qué nada más llegar.

Migas tradicionales para recuperar fuerzas

Tras una buena jornada de senderismo, no puedes marcharte de aquí sin probrar la gastronomía local llena de recetas contundentes arraigadas en la historia de la comarca. Tienes que probar sí o sí sus migas, elaboradas tradicionalmente a base de pan, ajo, pimiento verde, panceta y longaniza (algunas incluso sardinas), sazonadas con aceite, agua y sal.

Migas alpujarreñas / Istock / 5

Tampoco dejes escapar el famoso plato alpujarreño, una combinación reparadora de patatas a lo pobre, huevo frito, jamón, chorizo, morcilla y pimiento verde. ¿Qué mejor que degustar estos platos en mesones y restaurantes de cocina tradicional en pleno ambiente de montaña?