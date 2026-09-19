El tren de Galicia que te lleva hasta algunos de los paisajes más salvajes de su costa cuesta solo 50 euros y sale el 26 de este mes: faros, acantilados y el punto más septentrional de la Península
La ruta combina tramos en tren con visitas a algunos de los enclaves más singulares de la costa norte, desde Cabo Ortegal hasta Estaca de Bares.
Es imposible negar que la costa norte de Galicia cuenta con algunos de los paisajes más impresionantes de nuestra geografía: cuando la carretera deja atrás los núcleos urbanos y el paisaje se abre de golpe hacia la inmensidad del océano no hay quien no se quede con la boca abierta. ¿Y si haces ese recorrido en tren este mismo mes?
Si tienes tantas ganas como nosotros de volver a descubrir esta zona, el próximo 26 de septiembre (la última salida organizada este año) vas a poder recorrer varios de los parajes más impresionantes del litoral gallego a bordo de la Ruta de los Faros, una escapada organizada por Renfe que combina cómodos trayectos en tren, autobús y paseos a pie para llevarte hasta Cabo Ortegal, la sierra de A Capelada, Viveiro, Estaca de Bares y los célebres acantilados de Loiba.
El billete para adultos cuesta 50 euros y tu aventura comenzará en la estación de Ferrol (hay opción de salir hasta allí desde A Coruña en bus sin pagar un extra). No pienses que te vas a pasar todo el día encerrado en el vagón: el tren es el hilo conductor de esta jornada muy completa que combina las vías del tren con traslados por carretera y tiempo libre para explorar cada parada a tu ritmo. La salida es a las 9:12 y el regreso a Ferrol se realiza a las 21:15.
Cabo Ortegal y Vixía Herbeira
A primera hora subirás al tren en Ferrol rumbo a Ponte Mera. Allí te estará esperando un autobús para trasladarte hasta Cabo Ortegal, una de las joyas paisajísticas más sobrecogedoras del norte gallego. Verás cómo el cabo se adentra en el Atlántico custodiado por la sierra de A Capelada, un territorio abrupto donde la montaña cae en picado hacia las olas entre rocas cubiertas de vegetación.
A continuación, te espera uno de los platos fuertes del día: el mirador de Vixía Herbeira. Aquí vas a contemplar algunos de los acantilados con mayor altitud de la Europa continental, unas paredes de roca casi verticales que se desploman más de 600 metros sobre el mar.
La siguiente parada te llevará hasta Santo André de Teixido, un santuario envuelto en leyendas donde dispondrás de tiempo para visitar el templo antes de poner rumba a Ortigueira para subirte de nuevo al tren. Este segundo tramo por vía férrea te conducirá directamente hasta Viveiro, ya en la provincia de Lugo.
Una tarde entre Viveiro y el extremo norte de la Península
En Viveiro harás una pausa en el camino. Tendrás tiempo libre para comer (ten en cuenta que la comida no está incluida en el importe del billete) y para perderte a tu aire por el casco histórico de la villa mientras disfrutas de las vistas sobre la ría.
Tras la pausa, el autobús te acercará a tu próximo destino: Estaca de Bares, el punto más septentrional de la Península Ibérica. Es un hito geográfico alejado de las rutas más masificadas de las Rías Baixas en el que te adentrarás en el confín más salvaje del mapa.
Allí vas a poder aproximarte a su faro y observar el horizonte marino desde la cima de este saliente rocoso. Para poner el broche de oro al recorrido, el grupo se desplazará hacia los acantilados de Loiba, famosos por sus vistas sobre la costa cantábrica, antes de emprender el viaje de vuelta por carretera hacia Ferrol.
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