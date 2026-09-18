Truman Capote escribió desde este pueblo que "el agua es tan clara y azul como el ojo de una sirena": la villa de la Costa Brava donde se encerró a terminar "A sangre fría"

Primavera de 1960, una carta destinada a Cecil Beaton, fotógrafo e íntimo amigo del guionista y novelista Truman Capote; y una frase célebre que describe a la perfección la fascinante luz y el mar de la cala de la Fosca en Palamós, “el agua es tan clara y azul como el ojo de una sirena". Una villa de la costa brava donde se encerró a terminar su novela más famosa “A sangre fría”, una obra fundamental que inventó el género de la novela de no ficción y revolucionó el periodismo narrativo.

Adriana Fernández

Este refugio fue clave para Capote, buscaba huir del bullicio de New York y el agotamiento emocional que le provocaba la investigación del crimen de los Clutter. Durante su estancia en Palamós, reside principalmente en el Hotel Trias, aunque más concretamente es una casa alquilada en la zona tranquila de la cala de La Fosca. El impacto del novelista fue tan importante en la ciudad que hoy en día la localidad tiene rutas literarias que te acercan a conocer los lugares más frecuentados por él como sus bares de confianza, el Hotel Trias o la playa de La Fosca, uno de sus lugares favoritos donde le encantaba reflexionar y pensar en nuevas ideas mientras observaba la belleza del mediterráneo.

Playa de La Fosca, Palamós. Costa Brava / Istock / Ismael_M_V

Palamós: el alma marinero de la Costa Brava

Uno de los pueblos con más carácter del Baix Empordá, situados en la provincia de Gerona en Cataluña y un destino marinero que conserva intacta su gran tradición pesquera y que combina un casco antiguo lleno de vida junto con las playas más bonitas de la Costa Brava. Con más de una decena de arenales y pequeñas calas repartidas a lo largo de su litoral, el municipio combina playas urbanas de arena fina con rincones escondidos entre acantilados y pinares.

Un refugio mediterráneo donde la luz y la calma inspiraron la creación de una de las grandes obras de la literatura / Istock / curtoicurto

Justo al lado del puerto, se encuentra la Platja Gran de Palamós, la playa más larga y ancha que es perfecta por su ambiente familiar y contar con todos los servicios necesarios. Otra de las más populares y además, cercana a la residencia de Truman, es la playa de La Fosca, presidida por el Castillo de Sant Esteve, levantado sobre un promontorio entre esta playa y la cala s'Alguer, uno de los rincones más pintorescos de la Costa Brava y famosa por sus antiguas barracas de Pescadores, fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional de la Generalitat de Catalunya, además en este tramo podrás disfrutar del Camí de Ronda, una ruta donde conocerás todos estos lugares imprescindibles.

El Dato La festividad en esta localidad se mantiene muy activa durante gran parte del año, el Carnaval de Palamós tiene lugar entre finales de febrero y principios de marzo, mientras que el Festival marinero Palamós Terra de Mar se celebra durante el segundo fin de semana de mayo.

Otra de tus paradas imprescindibles para visitar es el Espacio Natural Castell-Cap Roig, un área natural protegida que guarda la última playa virgen de la Costa Brava y sus bosques de pinos. Si decides ir a Palamós y no visitar su casco antiguo puerto, es lo mismo que no ir, aquí disfrutarás de su enorme y destacada iglesia de Santa María del siglo XV y su icónico ambiente marinero y de puerto.

El Dato Palamós es la famosa capital de la gamba roja de Palamós, su museo es único y a mitad de la tarde podrás presenciar en directo la subasta de pescado en la lonja.

La famosa gamba roja de Palamós

No estamos hablando de gastronomía, hablamos del símbolo de identidad del pueblo y una referencia culinaria internacional. Su gusto es intenso debido a la rica dieta de plancton y microorganismos que viven en las distintas fosas marinas frente a las costas de Palamós, a más de 400 y 800 metros de profundidad. Para disfrutar de la auténtica Gamba de Palamós, el secreto está en la sencillez. La preparación estrella es a la plancha con sal gorda, manteniendo su sabor dulce y la intensidad de los jugos de su cabeza.

Especie llamada Gamba Roja / Istock / Eusebioj Torres

No puedes perderte el Espai del Peix, ofreciendo demostraciones de cocina en vivo y degustaciones donde los propios cocineros preparan ofertas marineras utilizando el pescado recién desembarcado. La época ideal para los amantes del buen comer es entre mayo y junio, cuando se celebran las Jornadas Gastronómicas del Menú de la Gamba. Durante estos meses, muchos restaurantes rinden homenaje al crustáceo sirviendo menús especiales que combinan la gamba con un buen arroz marinero y los exquisitos vinos de la DO Empordà.