Lo siento, Caminito del Rey, pero la ruta de senderismo más espectacular de España pasa por un pueblo de 35 vecinos: cascadas, pozas y una grieta de 300 metros

Solo 35 personas están empadronadas en La Febró, una diminuta aldea de la comarca del Bajo Campo resguardada en las montañas de Prades. Lo pequeñita que es contrasta con lo impresionante que es el paisaje que la rodea: en estas tierras nace el río Siurana, emergen inmensas paredes de roca caliza y se ocultan dos de las maravillas naturales más impresionantes de Tarragona: los Gorgs y los Avencs de La Febró.

Las inmediaciones de La Febró son perfectas para respirar aire puro. / Istock / OllyPlu

Desde este tranquilo caserío parte un itinerario circular desde el que puedes disfrutar de lo mejor de la sierra. El recorrido clásico une La Febró con la gran sima de los Avencs y los saltos de agua de los Gorgs antes de volver al municipio. Y hay senderos para todo tipo de caminante, aunque una de las más conocidas es de 16,45 kilómetros con 520 metros de desnivel. El esfuerzo merece la pena, sobre todo cuando luego queda el agua tan cerca.

Sara Fernández García

Una grieta de 300 metros abierta en la montaña

El momento más espectacular del itinerario llega al alcanzar los Avencs de La Febró, donde la tierra se fractura de forma drástica abriendo una grieta colosal encajada en el riscal de La Mussara. Tiene entre 250 y 300 metros de longitud, con paredes verticales que alcanzan entre 25 y 30 metros de profundidad y anchuras de apenas 6 u 8 metros en las zonas más estrechas.

La Febró es el pueblo más pequeño de Tarragona / Wikimedia Commons / Tabalot

Si te atreves a meterte, es como si te adentraras en un mundo subterráneo. Dentro de la grieta hay simas, galerías y cavidades, entre las que destaca la cueva del Corral. Todo un tesoro geológico.

Avencs de la Febró en Cataluña / Istock / Jordi Gili

Del bosque a las pozas del Siurana

Dejada atrás la sima, aparecen las pozas o "Gorgs" de La Febró, encajados en el barranco del mismo nombre. Estas forman un auténtico parque acuático natural de pozas de agua transparente y saltos de agua. Siguiendo el sendero que desciende hacia el cauce del río Siurana puedes descubrir encadenados el Gorg, el Gorguet y la Gorguina.

Los Gorgs de la Febró / Istock

Las paredes áridas dan paso a una garganta húmeda y frondosa, con vegetación de ribera envolviendo el paso del agua. En épocas de buen caudal (y cuando el calor aprieta), esta especie de piscinas naturales son, como podrás imaginar, el punto más codiciado de la excursión para hacer una pausa a la sombra. Ten en cuenta que todo depende de las lluvias y en temporadas secas las cascadas pueden perder fuerza.

Apunta el lugar porque es un punto de referencia para el senderismo catalán: es un rincón donde no hay masificaciones y es perfecto para recorrer a pie una de las maravillas geológicas más espectaculares de la península.