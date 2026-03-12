Arte, gastronomía y tradición: Así será la Semana Santa en Madrid (y no te la puedes perder)

Madrid siempre es una gran opción a la hora de planear una escapada. Una ciudad cosmopolita a la altura de las grandes capitales mundiales que ofrece planes para todos los gustos en la que siempre, a cualquier hora, hay algo interesante que hacer. Pero Madrid, además de modernidad con mayúsculas, también es cultura y tradición. Por eso, para esta próxima Semana Santa, hemos querido parar y descubrir qué es lo que ofrece la capital. Y es que Madrid tiene un programa de Semana Santa que nada tiene que envidiar a otras ciudades del país célebres por sus festejos como Zamora o Sevilla. Y te lo vamos a demostrar.