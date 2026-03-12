Arte, gastronomía y tradición: Así será la Semana Santa en Madrid (y no te la puedes perder)
La ciudad se prepara para un amplio programa de procesiones y actividades que ofrecen al viajero la posibilidad de sumergirse intensamente en sus tradiciones centenarias.
Madrid siempre es una gran opción a la hora de planear una escapada. Una ciudad cosmopolita a la altura de las grandes capitales mundiales que ofrece planes para todos los gustos en la que siempre, a cualquier hora, hay algo interesante que hacer. Pero Madrid, además de modernidad con mayúsculas, también es cultura y tradición. Por eso, para esta próxima Semana Santa, hemos querido parar y descubrir qué es lo que ofrece la capital. Y es que Madrid tiene un programa de Semana Santa que nada tiene que envidiar a otras ciudades del país célebres por sus festejos como Zamora o Sevilla. Y te lo vamos a demostrar.
Procesiones, tamborradas y saetas
No hay Semana Santa sin procesión. Esto es un hecho. Y por las calles de la ciudad marcharán más de una veintena llenando las calles de coloridas imágenes y mucha emoción. De Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección (entre el 27 de marzo y el 5 de abril), es posible asistir casi cada día a la procesión de bellísimos pasos acompañados de cofradías de gran arraigo en la ciudad. Las tallas más antiguas datan del siglo XVII, como es el caso del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón (Los Estudiantes), obra de Luis Salvador Carmona, o el Jesús Nazareno de Medinaceli, de autor anónimo. Entre las más modernas, también es posible admirar imágenes firmadas por ilustres escultores como Mariano Benlliure, autor del Divino Cautivo.
La música acompaña a muchas de estas procesiones. En diferentes puntos de sus recorridos viajeros y locales disfrutarán de la actuación de algunos de los mejores cantaores flamencos del panorama actual. Son los encargados de interpretar bellas saetas al paso de las imágenes, desde balcones de enclaves emblemáticos como la Plaza de la Villa o la Real Casa de Correos. Finalizará la semana, como no podía ser de otra manera, con la tradicional tamborrada del domingo de Resurrección, cuando más de cien tambores resonarán durante una hora en un breve recorrido que culminará en la Plaza Mayor.
Música sacra
Como hemos avanzado, la música tiene una presencia muy importante en la Semana Santa de Madrid. Además del flamenco, hay todo un capítulo de actividades dedicadas a esta forma de expresión musical nacida desde el comienzo del cristianismo. Del 27 de marzo al 20 de abril se celebra el Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS), un ciclo de 17 conciertos que este año gira en torno a la música barroca y la obra de Bach. Tendrán lugar en diferentes iglesias y teatros de la ciudad, entre ellos los Teatros del Canal, el Auditorio Nacional de Música, la Capilla del Palacio Real de Madrid o la Basílica Pontificia de San Miguel. Destaca la presencia este año del director de orquesta William Christie.
Además en las mismas fechas, la iglesia de San Ginés acoge su tradicional Ciclo de Música de Órgano, una serie de conciertos en los que virtuosos de este instrumento interpretan piezas de diferentes estilos y autores. Todo un lujo escucharlos en esta céntrica iglesia, nombrada Monumento Histórico-Artístico Nacional, cuyo interior está decorado con importantes obras de arte, como La purificación del templo, de El Greco. Está situada a escasos metros de la famosa chocolatería de San Ginés. El lugar idóneo para degustar el tan castizo chocolate con churros. Pero la gastronomía madrileña es otro capítulo que merece tener su propio aparte. Llegaremos.
Templos que son monumentos
Estos días no puede faltar una visita a la catedral de Madrid, que además acogerá un concierto especial a cargo de la Banda Sinfónica Municipal. Es la oportunidad para conocer un templo iniciado en el siglo XIX y que destaca por sus coloridos techos decorados con motivos geométricos, así como por su impresionante cripta. Merece especialmente una visita el Museo de la Catedral, que expone importantes piezas como el Códice de San Isidro, del siglo XIII, y que incluye el acceso a la cúpula del edificio, desde donde se contemplan impresionantes vistas de la ciudad.
Durante los primeros días de la Semana Santa es posible visitar además dos monasterios históricos, el de las Descalzas Reales y el de la Encarnación, ambos en pleno centro. El primero es un monasterio de monjas clarisas creado por Juana de Austria, hija menor del Emperador Carlos V, en el palacio donde nació. Por su parte, el de la Encarnación fue fundado en 1611 por los Reyes Felipe III y Margarita de Austria-Estiria, por deseo personal de la reina, que, tras conocer el de las Descalzas, quiso levantar uno similar en las proximidades del antiguo Alcázar.
Los amantes del arte disfrutarán también con el abono Tría Áurea, que ofrece acceso a tres templos barrocos del siglo XVII (también se pueden visitar por separado). Incluye la iglesia de San Antonio de los Alemanes, apodada ‘la Capilla Sixtina madrileña’ por sus impresionantes frescos. También la iglesia del Monasterio de San Plácido, de valiosa imaginería, obra de reputados artistas de la época y que abrió recientemente tras ser durante 400 años un convento de clausura. Por último, el Monasterio de las Comendadoras de Santiago, recién restaurado, ofrece visitas guiadas por estancias como la Capilla de las Niñas o la Sacristía de los Caballeros.
Torrijas y muchísimo más
Nada más propio de estas fechas que disfrutar de unas buenas torrijas preparadas en una pastelería artesana. La Ruta de la Torrija nos llevará tanto por propuestas tradicionales como por otras más vanguardistas obra de diferentes panaderías, bares, restaurantes y mercados.
También dulces, y muy ricos, son los que se venden en el Monasterio Jerónimo de Corpus Christi, conocido como Convento de ‘Las Carboneras’. Una vez se accede al edificio por una puerta secundaria y tras llamar al timbre, sus monjas de clausura nos ofrecen, a través de un torno, diferentes pastas, galletas y otros dulces caseros. Todo, en medio de un ambiente de paz y recogimiento.
En el apartado salado son muy típicos de estas fechas los platos a base de pescado, como el potaje de vigilia, las croquetas de bacalao o los soldaditos de Pavía. Estos últimos son el plato estrella del famoso Casa Labra, junto a la Puerta del Sol. Encontraremos las mejores recetas en los innumerables restaurantes de calidad de la ciudad, especialmente en los centenarios, un conjunto de establecimientos con más de cien años de antigüedad que son los estandartes de la cocina tradicional. Uno de ellos cuenta incluso con el Récord Guinness al restaurante en activo más antiguo del mundo. Se trata de Casa Botín, fundado en 1725 y donde, se dice, trabajó fregando platos el mismísimo Francisco de Goya.
Consulta el programa completo de actividades de Madrid para Semana Santa aquí.