“La vuelta al mundo será el broche de oro a una década explorando el planeta”

“La vuelta al mundo será el broche de oro a una década explorando el planeta”
Héctor Aguilar, fundador de The Travel Coach, culminará su etapa como guía con el viaje de los viajes en 2028, mientras impulsa nuevos proyectos de turismo sostenible en África.
En apenas unos años, The Travel Coach se ha consolidado como una de las propuestas más singulares dentro del turismo de aventura en habla hispana. Detrás del proyecto está Héctor Aguilar, viajero, explorador y narrador de historias que ha convertido su pasión por los destinos remotos en una comunidad viajera fiel y comprometida. Ahora anuncia una vuelta al mundo en 2028 que marcará el cierre de una etapa personal y el inicio de nuevos proyectos.
¿Cómo nace realmente este proyecto?
The Travel Coach nace de una idea sencilla: recuperar el sentido original del viaje. Durante años trabajé en el sector turístico y sentía que muchas experiencias se estaban volviendo demasiado rápidas y superficiales, las personas eran números y los destinos casillas para tachar.
Viajar para mí siempre ha significado algo distinto: detenerse, observar, entender un lugar y abrir la posibilidad a dejar que ese lugar te transforme.
Todo comenzó con un gesto sencillo: Un dedo que señalaba África en un mapa. En ese instante nació la idea de transformar los viajes en algo más que itinerarios y hoteles: en experiencias que tocaran el alma. No nacimos como una agencia de viajes, sino como un sueño de vivir la aventura desde lo humano, lo auténtico y lo emocional. Desde pequeño, África despertó algo especial en mí. Recuerdo una fotografía señalando el continente africano en un mapa del mundo. Con el tiempo ese deseo se convirtió en proyecto. No quería crear una agencia más, quería crear una comunidad de viajeros que compartieran una forma diferente de entender la aventura, lo importante no era dónde sino cómo.
¿Qué significa exactamente ser Travel Coach?
Ser un Travel Coach no consiste simplemente en organizar un viaje. Viajes puede organizar cualquiera. Hoy en día incluso una página web. Significa acompañar lo que le ocurre a una persona cuando decide salir de su mundo conocido y ponerse en movimiento.
Porque cuando caminas por la sabana africana al amanecer, cuando navegas entre icebergs en silencio o cuando te encuentras en un valle remoto donde todo funciona de otra manera… algo dentro de ti cambia. El paisaje te obliga a mirar diferente. Las conversaciones te abren preguntas nuevas. Y, sin darte cuenta, empiezas a ver tu propia vida desde otra perspectiva.
Nuestro papel no es solo enseñarte un lugar. Es crear el contexto, el ritmo y la atmósfera para que ese viaje no sea solo un desplazamiento… sino una experiencia que realmente te atraviese. Un Travel Coach no solo te lleva a un lugar. Te ayuda a mirarlo, y mirarte, de otra manera.
¿Qué tiene África que engancha tanto a quien lo descubre?
África tiene una capacidad única para recordarte lo esencial. En muchos lugares la naturaleza sigue siendo la protagonista absoluta y los ritmos de vida son distintos. Cuando alguien vive su primer amanecer en la sabana o escucha el silencio de la noche africana entiende rápidamente por qué tantos viajeros vuelven una y otra vez, estamos conectando con algo muy antiguo, el origen.
África no es un país, tampoco es solo un destino. Es una gran experiencia que te cambia la manera de mirar el mundo.
¿Por qué vuestros viajeros repiten?
Creo que la mayoría de nuestros viajeros sienten que forman parte de algo más grande que un simple viaje, ellos son el proyecto. No vienen a que les enseñemos un país, vienen a ser acompañados mientras ellos mismos lo descubren. Repiten porque no sienten que todo esté cerrado o coreografiado, pero si muy cuidado. Porque se sienten seguros sin sentirse dirigidos, porque saben que pase lo que pase, hay alguien del equipo en el destino que ha estado mucho antes y respondemos ante cualquier eventualidad.
Repiten porque los grupos son pequeños, porque hay espacio para ser uno mismo. Repiten porque no viajan con desconocidos mucho tiempo, pues a los pocos días se convierten en una pequeña familia. Repiten porque después del primer viaje hay algo en ellos que cambia, no es necesariamente el destino, es sin duda, la forma de viajar.
¿Qué hay detrás de cada expedición?
Cada itinerario suele ser el resultado de varios viajes de exploración, el periódo de lluvias en el continente africano es el momento de explorar nuevos destinos tener conversaciones con operadores locales y muchos ajustes sobre el terreno. Trabajamos en lugares remotos que requieren conocer bien el territorio y rodearnos de equipos locales de confianza.
Pero hay algo más y mucho más importante. En The Travel Coach hacemos que cada viaje tenga un impacto real. Por eso creamos Empower Project, una iniciativa con la que reinvertimos el 10% de lo que generamos en las comunidades con las que trabajamos. De ahí nacen proyectos como Safari Brew, nuestra cafetería móvil en una Volkswagen Vintage que impulsa a jóvenes sin trabajo para que entren en el mundo de café de especialidad y productores locales, o el programa con jóvenes fotógrafos africanos, a quienes ayudamos a formarse, trabajar con nosotros a contar sus propias historias a la vez que consiguen nuevo material y evolucionan como profesionales. Nuestro modelo busca ser circular: Viajar, compartir, generar oportunidades… y volver a invertir en el lugar que nos inspira. Para nosotros, viajar no es solo descubrir el mundo. También es dejar algo bueno en él.
¿Qué novedades se han incorporado al proyecto?
África sigue siendo nuestro hogar, pero hemos ampliado nuestras experiencias y ya viajamos a más de 15 países en el continente, entre las últimas incorporaciones destinos emergentes como Angola, Zambia o Madagascar se unen a los grandes clásicos. También hemos abierto nuevas e increíbles experiencias en los confines del planeta con una aventura anual al polo norte desde Svalbard y otra a La Antártida ambas en barco. Sin duda, estas rutas polares han llegado para quedarse pues a nuestros aventureros les encanta disfrutar de estas experiencias en los meses de enero a marzo, la mejor época para visitarlos por clima.
Por otro lado, nuestras ediciones Out of Africa se han afianzado y aventuras como Galápagos & Ecuador se han convertido en clásicos anuales, otras como Papúa Nueva Guinea las realizaremos una vez cada dos años. Este 2026 llegan novedades como Noruega para vivir las preciosas auroras boreales o nuestra ruta por el pantanal de Brasil en busca del jaguar. 2027 vendrá con cargado con la gran aventura al Reino del Himalaya: Bután, además de ediciones limitadas como la que viviremos en Chile & Argentina que combina Isla de Pascua, Patagonia y Atacama.
¿Por qué cerrar tu etapa como guía con este viaje?
Después de diez años de expediciones siento que es un momento bonito para cerrar un ciclo. La vuelta al mundo será una celebración de todo lo vivido durante esta década. No es una retirada, es simplemente un cambio de posición para dedicar más tiempo a nuevos proyectos y dejar paso a nuevo talento que aportará muchísimo a este proyecto. No hay mejor manera de concluir una etapa que con el mayor de todos los viajes.
¿Qué proyectos tienes en mente tras ese viaje?
El más destacado y, lo comento aquí en Viajar en primicia… Acabamos de adquirir 7 acres de tierra frente al parque nacional de Bwindi, en Uganda, para construir un alojamiento en sintonía con nuestra filosofía. Será un pequeño Boutique Hotel de solo 7 habitaciones con vistas a un bosque patrimonio de la humanidad, el hogar de los últimos gorilas de montaña en Libertad. Hemos arrancado este proyecto conjuntamente con la comunidad local con el fin de desarrollar una zona remota y olvidada abriendo nuevas vías para el desarrollo de un turismo sostenible, respetuoso con el entorno y que propicie una verdadera economía circular. Creemos que el turismo bien gestionado puede ser una herramienta muy poderosa para generar desarrollo y proteger la naturaleza al mismo tiempo.
¿Cómo afrontas la situación de inestabilidad internacional actual que tanto afecta al turismo?
El turismo es una industria muy sensible a los cambios globales, y en los últimos años hemos vivido situaciones muy complejas. Cuando fundamos The Travel Coach en 2019, apenas unos meses después el mundo se paralizó con una pandemia. Desde entonces hemos tenido que enfrentarnos a cierres de fronteras, huelgas de transporte, conflictos regionales e incluso golpes de estado en algunos de los países donde trabajamos.
Pero cuando decides operar en algunos de los lugares más fascinantes y remotos del planeta sabes que la incertidumbre forma parte del camino. La clave es cómo reaccionas ante los problemas. Para nosotros hay tres principios fundamentales. El primero es información real y transparente. Nuestros viajeros confían en nosotros y eso implica explicar cada situación con honestidad. El segundo es flexibilidad y capacidad de adaptación. Muchas veces los planes cambian y hay que rediseñar rutas, mover fechas o encontrar alternativas que mantengan la esencia del viaje. Y el tercero, quizá el más importante, es poner siempre al viajero en el centro de la decisión.
Cuando alguien confía en nosotros para viajar al otro lado del mundo, nuestra responsabilidad es acompañarle en todo el proceso, especialmente cuando surgen dificultades. Al final, si algo nos ha enseñado esta última década es que el viaje no siempre consiste en seguir el plan perfecto, sino en saber navegar lo inesperado. Y curiosamente muchas de las mejores historias de viaje nacen precisamente de esos momentos.
¿Cómo imaginas el proyecto dentro de diez años?
Me gustaría que siguiera siendo algo muy humano. No sueño con una empresa enorme ni con mover miles de personas por el mundo. Prefiero que siga siendo un proyecto cuidado, casi artesanal, donde cada viaje se diseñe con tiempo, con cariño y con respeto por los lugares que nos reciben.
Con los años he entendido algo que antes no veía tan claro: El turismo puede transformar vidas.
Un viaje bien hecho puede generar trabajo digno, apoyar proyectos locales, dar oportunidades a jóvenes y ayudar a que muchas historias sigan adelante.
¿El viajero consciente puede cambiar las reglas del juego?
Cuando decides viajar de una manera más respetuosa, más humana, más conectada con el lugar… ese viaje deja de ser solo una experiencia personal y empieza a tener un impacto real.
Si dentro de diez años seguimos viajando así, sabré que todo ha valido la pena.
¿Qué significa hoy para ti la palabra aventura?
Antes pensaba que la aventura consistía en ir cada vez más lejos. Hoy creo que la verdadera aventura consiste en mirar más profundo. Viajar no debería ser solo acumular lugares visitados, sino una forma de entender el mundo y también de entendernos mejor a nosotros mismos.
Mientras muchos proyectos turísticos crecen buscando volumen, The Travel Coach ha optado por un camino distinto: explorar con calma, crear comunidad y diseñar experiencias que conectan al viajero con la esencia de cada lugar.
La vuelta al mundo en 2028 será el cierre simbólico de una etapa para Héctor Aguilar, pero también el comienzo de nuevos caminos donde viaje, naturaleza y comunidad seguirán caminando juntos.