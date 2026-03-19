“La vuelta al mundo será el broche de oro a una década explorando el planeta”

Pero hay algo más y mucho más importante. En The Travel Coach hacemos que cada viaje tenga un impacto real. Por eso creamos Empower Project, una iniciativa con la que reinvertimos el 10% de lo que generamos en las comunidades con las que trabajamos. De ahí nacen proyectos como Safari Brew, nuestra cafetería móvil en una Volkswagen Vintage que impulsa a jóvenes sin trabajo para que entren en el mundo de café de especialidad y productores locales, o el programa con jóvenes fotógrafos africanos, a quienes ayudamos a formarse, trabajar con nosotros a contar sus propias historias a la vez que consiguen nuevo material y evolucionan como profesionales. Nuestro modelo busca ser circular: Viajar, compartir, generar oportunidades… y volver a invertir en el lugar que nos inspira. Para nosotros, viajar no es solo descubrir el mundo. También es dejar algo bueno en él.