La ciudad más bonita del mundo en Navidad está a 2 horas de España: tiene 6 mercadillos de cuento y calles con canales

Este mercado, pensado para los niños, se encuentra en el céntrico barrio de casas de colores llamado la “Pequeña Venecia”, pues se sitúa a lo largo del canal del río Lauch. Con casetas que parecen sacadas de cuento, en este mercado se venden peluches, juguetes, pan de jengibre, y todo tipo de golosinas. A parte, hay actuaciones de villancicos en directo, un gran belén animado, una pequeña granja de animales, y un gran buzón donde los niños pueden meter su carta para Papá Noel. Pero la gran estrella del mercado es el bonito tiovivo de caballos de madera, el cual recrea un paseo a caballo por un bosque.