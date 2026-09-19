Es Patrimonio de la Humanidad y parece el palacio de un emperador: la estación de tren más bonita del mundo es una joya con más de 3 millones de viajeros al día

Cuando pones un pie frente a la estación Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus en Bombay (India), lo último que vas a pensar es que estás ante un simple intercambiador de trenes. Su impresionante cúpula de piedra llama la atención de cualquiera, las torrecillas y los arcos apuntados parecen salidos de otro continente y la infinidad de esculturas poco tienen que envidiarle a los museos de arte de todo el mundo. La propia UNESCO, que la declaró Patrimonio Mundial en 2004, la describe como un auténtico palacio para el pueblo, y no nos extraña.

Estación de tren Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus / Istock / Jan Willem van Hofwegen

Y, sin embargo, su interior se rige por el ritmo frenético de una gran ciudad; no nos olvidemos que estamos hablando de una estación de trenes. Cada día vas a ver a una multitud impresionante corretear por ahí: la UNESCO cifra en más de tres millones de pasajeros las personas que utilizan a diario esta infraestructura. No sabemos si nos fascina más su monumentalidad o el abrumador trasiego diario.

Sara Fernández García

Una estación pensada para deslumbrar como un palacio

¿Y de dónde sale tal maravilla? Hay que remontarse a 1878, año en que arrancó una titánica obra que se prolongó durante una década. El proyecto fue diseñado por el arquitecto británico Frederick William Stevens bajo las pautas del neogótico victoriano inspirado en los modelos italianos del siglo XIV. Pero Stevens no se limitó a importar la estética europea a suelo asiático.

Estación de tren Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus / Istock / 5

Vas a notar que el edificio respira la esencia de la India por todos sus poros. Su cúpula octogonal, los minaretes, los arcos abocinados y la propia planta del complejo beben directamente de la arquitectura palaciega tradicional india. Fue el fruto de una colaboracion sin precedentes entre ingenieros británicos y artesanos locales, dando a luz una obra maestra arquitectónica única sobre una superficie de 2,85 hectáreas. Como bien destaca el Ministerio de Cultura de India, este monumento no solo resolvió el transporte de la ciudad, sino que simbolizó la transformación de Bombay en el gran centro comercial de Asia.

Si tienes la suerte de estar por la zona, te recomendamos que te acerques con calma a su fachada y levantes la mirada para apreciar la riqueza de sus detalles: te va a dejar sin aliento (¡prometido!). Verás minuciosas tallas de piedra con motivos florales, animales fantásticos, gárgolas y relieves. Para lograr este juego de tonalidades se empleó piedra amarilla local de Malad combinada con mármol italiano y granito pulido.

Justo en la entrada principal te van a dar la bienvenida dos imponentes columnas coronadas por esculturas llenas de significado: un león, que representa al Reino Unido, y un tigre, símbolo de la India. Sobre los arcos de acceso verás bajorrelieves de pavos reales y los retratos de los directores de la antigua compañía ferroviaria Great Indian Peninsula Railway.

Tres millones de personas cada día

Nacida originalmente como Victoria Terminus en honor a la reina Victoria y rebautizada más tarde con el nombre del héroe nacional Chhatrapati Shivaji, esta joya ostenta el honor de haber sido la primera gran estación terminal de todo el subcontinente indio.

Estación de tren Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus / Istock / Lee Charlton

Y pese a que bien podría convertirse en un museo, la estación sigue funcionando a pleno rendimiento. Para que te hagas una idea de su escala, el recinto ha pasado de las cuatro vías originales a albergar siete vías de red suburbana y 11 líneas para trenes de larga distancia.

Si visitas Bombay, tienes que acercarte a admirarla aunque no vayas a tomar ningún tren. El ir y venir constante de miles de trabajadores, estudiantes y viajeros que cruzan corriendo bajo sus arcos es un hormiguero humano que va a crear una imagen que no vas a olvidar.