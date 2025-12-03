Un paraíso de aguas turquesas: el destino perfecto para vivir la magia de la Navidad

Cuando el verano se despide y el otoño avanza, Ibiza cambia el ritmo. En Sant Antoni de Portmany, el fin de la estación estival se convierte en una invitación a descubrir la isla en invierno, lejos del bullicio de los meses de verano, pero con un encanto especial. El espíritu pausado y profundamente mediterráneo, con un largo paseo marítimo que se extiende desde el puerto hasta las playas de S’Arenal y Es Pouet, es ideal para quienes buscan experiencias navideñas distintas. Un rincón que combina un clima suave en un ambiente relajado que emerge como una de las grandes sorpresas del invierno balear.