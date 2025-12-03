Un paraíso de aguas turquesas: el destino perfecto para vivir la magia de la Navidad
Sant Antoni de Portmany ofrece unas fiestas diferentes en las que el mercado navideño, los conciertos al aire libre y los espectáculos para los más pequeños son los protagonistas
Cuando el verano se despide y el otoño avanza, Ibiza cambia el ritmo. En Sant Antoni de Portmany, el fin de la estación estival se convierte en una invitación a descubrir la isla en invierno, lejos del bullicio de los meses de verano, pero con un encanto especial. El espíritu pausado y profundamente mediterráneo, con un largo paseo marítimo que se extiende desde el puerto hasta las playas de S’Arenal y Es Pouet, es ideal para quienes buscan experiencias navideñas distintas. Un rincón que combina un clima suave en un ambiente relajado que emerge como una de las grandes sorpresas del invierno balear.
Su completa agenda navideña, así como el encendido de luces inaugurado el pasado 28 de noviembre, invitan a sus visitantes a vivir las fiestas de forma diferente en un destino que respira el azul turquesa de sus aguas y la magia de la Navidad.
El encanto invernal de Sant Antoni
La luz especial del último mes del año tiñe la bahía con tonos dorados y rojizos que se reflejan en las cristalinas calas de la isla. Las calles recuperan su ritmo tranquilo y los días suaves invitan a disfrutar de cada rincón del municipio con todo por descubrir. En este escenario, el ayuntamiento de Sant Antoni ha querido capturar ese espíritu con la campaña audiovisual “Un lugar para celebrar la Navidad”, un homenaje a los inviernos mágicos en la isla. Más que una campaña, es una declaración de intenciones: Sant Antoni como un destino donde la Navidad se vive, se disfruta y se recuerda.
Un calendario festivo para disfrutar
El Passeig de ses Fonts y el puerto se convierten en la zona idónea para brindar bajo las estrellas por los propósitos de año nuevo o pasear junto al mar en pleno diciembre. Durante las fiestas, Sant Antoni se transforma en el escenario perfecto para residentes y turistas que disfrutan de su amplia y variada programación navideña. Un Mercado de Navidad, con 20 casetas de restauración, artesanía y comercio situadas alrededor de las fuentes y conciertos al aire libre que cuentan con actuaciones previstas de artistas musicales como The Rosemary Family, Antena Libre, Swingin Tónic Band, Soul Doctor, Ibosim Flamenco, Joven Dolores o Sofía Martin, ente otros.
Además de espectáculos familiares ideales para los más pequeños como el Árbol de los Buenos Deseos, que ofrecerá un espacio mágico donde pequeños y mayores podrán colgar sus deseos para 2026, hacerse fotos en el photocall de la Cierva Blanca con su trineo y participar en el karaoke navideño cantando villancicos.
Ibiza: un tesoro inveral por descubrir
Más allá de los eventos, lo que define la Navidad en Sant Antoni es la mezcla entre tradición y modernidad en un pueblo que ofrece una propuesta diferente: una Navidad cálida, mediterránea y cercana, en la que los visitantes son acogidos como uno más, haciéndoles partícipes de las fiestas. Un destino navideño fuera de lo convencional que invita a vivir la Navidad de forma mágica bajo un cielo que, incluso en esta época, sigue siendo azul.