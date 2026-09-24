Arte sumergido, museos en el fondo del mar

El escultor británico Jason deCaires Taylor se propuso hace unas dos décadas explorar el mundo submarino como nuevo espacio para la intervención artística. Son más de 1.200 las obras de arte que ha sumergido en océanos y mares del mundo, creando lo que se conoce como parques de esculturas o museos submarinos. Pero no son obras de arte sin más, sino que sobre ellas crece vida marina y sirven como reflexión para la capacidad regenerativa de la naturaleza y para concienciar sobre la emergencia climática. Usando materiales con pH neutro, estos arrecifes artísticos artificiales creados por Jason desvían a los turistas de las zonas naturales frágiles.

Musée Subaquatique,

Marsella

Situado a unos 100 metros de la playa des Catalans y a cinco bajo la superficie, el Musée Subaquatique de Marsella está formado por 11 esculturas creadas por 11 artistas distintos a partir de cemento marino reciclado y con pH neutro para no impactar en el medio marino. Entre ellas, un Poseidón, un erizo marino, un viajero...

Musée Subaquatique Marsella / Musée Subaquatique Marsella

Molinere Underwater Sculpture Park

Granada (antillas menores)

Al oeste de Granada, en el Caribe, Jason deCaires Taylor creó en 2006 su primer parque de esculturas submarinas. A profundidades de entre cinco y ocho metros en pleno mar Caribe se ubican 75 obras cubriendo un área de 800 metros cuadrados sobre bancos de arena y barrancos.

Molinere Underwater Sculpture Park / Molinere Underwater Sculpture Park

Museo Atlántico

Lanzarote

Más de 300 esculturas a tamaño real pueblan el primer museo de arte subacuático de Europa y del Atlántico, abierto en 2016 también bajo el auspicio de Jason deCaires. Se encuentra entre 12 y 14 metros de profundidad a unos 300 metros de la costa de las playas de Papagayo. Se accede en barco.

Museo Atlántico Lanzarote / Museo Atlántico Lanzarote

MOUA

Australia

En la Gran Barrera de Coral se ubica este museo con docenas de instalaciones de arte subacuático, incluido el Invernadero de Coral, una obra de Jason deCaires de 2019 con el récord Guinness a la estructura de arte subacuático más grande del mundo, con 165 toneladas de peso en el arrecife John Brewer, frente a la costa de Townsville.

MOUA Australia / MOUA Australia

Museum of Underwater Sculpture Ayia Napa (MUSAN)

Chipre

Este bosque submarino con 93 obras de arte (algunas con forma de árboles y otras, de carácter figurativo) es el primero de su tipo en el mundo. Se ubican a diferentes profundidades del lecho marino y están dispuestas de manera que simulan un sendero a través de un denso bosque submarino.

Museum of Underwater Sculpture Ayia Napa / Museum of Underwater Sculpture Ayia Napa

Museo Subacuático de Arte (musa)

Cancún

Uno de los museos subacuáticos más ambiciosos del mundo es este que cuenta con la firma de Jason deCaires, ubicado cerca de Isla Mujeres y la costa de Punta Nizuc en Cancún: cuenta con más de 500 esculturas permanentes, divididas en dos galerías, que ocupan una superficie de más de 420 m2 de lecho marino que antes estaba deshabitado.

Museo Subacuático de Arte / Museo Subacuático de Arte

Parque Arqueológico Sumergido de baia

Nápoles

El 7 de agosto de 2002 se creó el Parque Arqueológico Sumergido de Baia, que cuenta con construcciones reales de la época romana, que acabaron sumergidas por el hundimiento de la antigua franja costera. Así, uno puede hacer snorkel por la antigua ciudad comercial de Pozzuoli, entre el mosaico sumergido más bello del mundo.

Parque Arqueológico Sumergido de Baia / Parque Arqueológico Sumergido de Baia

ReefLine

Florida

Este parque de esculturas que actúan como estructuras de arrecife para albergar corales frente a la costa de Miami Beach fue ideado por Ximena Caminos en 2019. En su primera fase, Leandro Erlich ha dado forma a un Coral de hormigón formado por 22 módulos de coches de este material que representan un atasco de tráfico a tamaño real, pero que será colonizado por la vida marina.

ReefLine Florida / ReefLine Florida

Coralarium

Maldivas

En las aguas cristalinas y poco profundas de la laguna más grande del atolón Shaviyani se halla esta galería semisumergida con forma de cubo de acero inoxidable que exhibe unas 30 esculturas, mitad humanas, mitad vegetales y mitad corales. El cubo, diseñado por Tayor, mide seis metros y pesa más de 180 toneladas y fue construido en el Reino Unido y ensamblado en Maldivas.

Museo Ecológico Subacuático de Cannes / Museo Ecológico Subacuático de Cannes

Museo Ecológico Subacuático

Cannes

La primera instalación de Jason en el Mediterráneo fue este museo que tardó cuatro años en realizar. Incluye seis retratos monumentales tridimensionales, cada uno de más de dos metros de altura y 10 toneladas de peso, ubicados cerca de la isla de Sainte-Marguerite, una de las islas de Lérins, frente a la costa de Cannes.