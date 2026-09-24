Premio a los referentes del turismo en Málaga

Prensa Ibérica, La Opinión de Málaga y la revista Viajar han celebrado esta tarde en el Auditorio del Museo Picasso de Málaga la primera edición de la gala de los Premios Turismo de La Opinión de Málaga, un evento que recompensa el buen hacer de establecimientos, instituciones y profesionales del sector turístico en nuestra provincia. Los premios han contado con el patrocinio de Unicaja, Diputación Provincial de Málaga. Turismo Costa del Sol y Turismo de Andalucía y la colaboración de la revista Viajar, publicación de Viajes del Grupo Prensa Ibérica. La gala fue presentada por la comunicadora malagueña Celia Bermejo.

La capitalidad europea de la Gastronomía (Excelencia Gastronómica), Almazara El toro (Sostenibilidad y Eficiencia), Hotel ME by Meliá (Excelencia Hotelera), Marenostrum Fuengirola (Turismo Cultural), Tour 10 (Innovación) y José Luque (Trayectoria Profesional) fueron los galardonados de la noche.

MIguel Ferrary / ALEX ZEA

Abrió el acto Miguel Ferrary, director de La Opinión de Málaga quien señaló que, a pesar de significar el 13% del PIB malagueño, cuando hablamos de turismo lo hacemos "de familias que se han ganado la vida y que con su trabajo han colocado a Málaga en un lugar privilegiado, y aquí nos hemos reunido hoy para premiar precisamente eso". Ferrary destacó que el sector turístico de Málaga trabaja muy duro buscando la excelencia y la innovación para ser el orgullo del resto de la población, y destacó que son muchos miles de malagueños los que todos los días dan lo mejor de sí mismos para que el turista vuelva y tenga en Málaga una segunda casa".

Dinamismo

Tras el director de nuestro periódico se dirigió a los asistentes, Francisco Salado, presidente de la diputación malagueña para señalar la importancia del turismo en el conjunto económico "porque ha provocado que Málaga sea una de las provincias más dinámicas de España". Con 14,5 millones de visitas al año, La Costa del Sol apuesta por la sostenibilidad y la innovación turística. Para Salado la tarea que se emprende ahora es "romper la estacionalidad y redirigir los flujos de turistas desde la costa hacia el interior de la provincia", e indicó que en el último ejercicio un millón y medio de personas visitaron los pueblo de Málaga , "lo mejor para luchar contra la despoblación", comentó. Por último, Salado destacó la magnífica labor de los profesionales del sector "porque marcan la diferencia respecto a otros destinos".

Francisco Salado / ALEX ZEA

Tras el presidente de la Diputación subió al escenario Francisco Reguera, director territorial de Unicaja en Málaga, quien destacó que" el turismo es uno de los grandes motores de la provincia y los ganadores, ejemplos de profesionalidad". Reguera destacó que Málaga se ha transformado y tiene capacidad de atracción gracias a su propuesta turística de calidad. Indicó que la excelencia "no se consigue de un día para otro", y afirmó que el reto es "seguir creciendo en todo aquello que nos hace diferentes".

Francisco Reguera / ALEX ZEA

El poder de la gastronomía

Acto seguido se inició el primer bloque de entrega de premios. Miguel Ferrary, director de La Opinión de Málaga entregó a Jacobo Florido, concejal del Área de Recursos Humanos y Calidad, Turismo del Ayuntamiento de Málaga el Premio Excelencia Gastronómica por la Capitalidad Europea de la Gastronomía que la capital de la Costa del Sol ostenta desde junio del presente año con un programa que reivindica el patrimonio culinario como identidad cultural y que sitúa a Málaga como referente europeo en gastronomía mediterránea, cultura culinaria, producto local, sostenibilidad e innovación.

Tras recoger el galardón, Florido aseguró que desde el Consistorio malagueño "queremos que la capitalidad gastronómica perdure, que vaya más allá" y remarcó que la gastronomía de Málaga "está vinculada a su tierra y defiende al producto malagueño". Alabó a la restauración local "por saber cuidar el producto que les ofrecemos" y finalizó con el dato de que de los 189 euros que el turista se gasta en un día en Málaga, el 20 por ciento va a la restauración.

Pablo Fernández, subdirector de la Revista Viajar, hizo entrega del Premio Sostenibilidad y Eficiencia a Almazara El toro, un referente internacional en la localidad de Ronda que une calidad, respeto por el entorno y desarrollo del territorio y en el que su proyecto más emblemático está considerada la primera almazara de autor del mundo. Diseñada por Philippe Starck, ofrece una experiencia inmersiva en torno al AOVE, la arquitectura, la cultura y la naturaleza.

Celia Bermejo / ALEX ZEA

Recogió el Premio Jorge Amat, su director de marketing, quien indicó que el proyecto, nacido en 2024 (26 hectáreas de olivares en cultivo ecológico y un museo del aceite de oliva ) "está inspirado en el mundo del vino con el objetivo de unir el aceite, el edificio y una experiencia inolvidable para los sentidos". Amat señaló para finalizar su intervención que la Almazara "invita a preguntarse la función del hombre en medio de la naturaleza".

El primer bloque de premios se cerró con el de Excelencia Hotelera, que recayó en el Hotel ME by Meliá, el primer establecimiento ME by Meliá de la capital cuenta con 128 habitaciones, 14 junior suites y 8 suites, concebidas como refugios urbanos abiertos al casco histórico, la Alcazaba, la Catedral y el Mediterráneo.

Recogió el galardón Noelia Castillo, directora del hotel, de manos de Manuel Lara, secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía y de Belén Rubio, delegada de Turismo de la Junta en Málaga. Castillo hizo referencia a que el nuevo hotel "es una apuesta de valor para atraer al visitante más exigente y lo hacemos a través de un espacio gastronómico lleno de experiencias alineado con la ciudad".

Responsabilidad

A continuación Pablo Fernández, subdirector de la revista Viajar se dirigió a lo asistentes para apelar a la "enorme responsabilidad" que tienen los que se dedican al sector turístico: "Muchos de los mejores recuerdos de nuestras vidas están asociados a los viajes y nuestra misión es ayudar a crear estos recuerdos". Para Fernández, los lectores de la revista Viajar acuden a nosotros en busca de recomendaciones que satisfagan sus sueños viajeros y nuestra obligación es responder a esa petición". Para el representante de Viajar, todos los actores que trabajan en el sector "somos parte de un sueño colectivo: crear buenos recuerdos y ganar dinero con ellos".

Pablo Fernández / ALEX ZEA

Los tres últimos premios se entregaron a continuación. Ana Mula, alcaldesa de Fuengirola, recogió de manos de Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, el Premio de Turismo Cultural por el Festival Marenostrum Fuengirola, que desde hace una década transforma cada temporada la ciudad fuengiroleña en un gran punto de encuentro cultural y en el que música, teatro, comedia y cine conviven en un espacio versátil, abierto al mar y rodeado de siglos de historia.

La regidora fuengiroleña aseguró que cumplían diez años de un reto que era casi imposible de conseguir: traer a los mejores artistas del planeta en el mejor escenario del mundo: el Castillo de Sohail. "Hemos situado a Fuengirola como la capital europea de la música al aire libre gracias al trabajo de todos; instituciones, patrocinadores, promotores, y trabajadores" y finalizó que el objetivo ahora es "proyectar la marca Fuengirola al mundo a través de la música".

El Premio Innovación fue para Tour10, la mayor plataforma independiente de distribución turística B2B que presta servicio a más de 11.000 agencias de viajes en España y Portugal, trabaja con todos los grupos de gestión y dispone de más de 300 conexiones XML entre clientes y proveedores. Con un catálogo que incluye 180.000 hoteles de todo el mundo.

Francisco Serón, su CEO recogió el premio de manos de Patricia Navarro, delegada del gobierno andaluz en Málaga. Serón agradeció el galardón "a los que nos acompañan en la vida personal y profesional" y destacó la enorme satisfacción de su empresa por "conectar a los profesionales de Málaga con el resto de profesionales del planeta".

"Talento, generosidad y orgullo"

El último premio de la noche, el de la Trayectoria Profesional, fue para José Luque, director general y consejero de Fuerte Group Hoteles y presidente de AEHCOS. Luque ejerce desde 1999 la dirección de la empresa familiar fundada por su padre en 1957. Como representante de la segunda generación, ha contribuido al crecimiento y la consolidación de un grupo con establecimientos en Marbella, Torrox, Cádiz, Huelva, Ibiza y distintos destinos del Caribe.

Luque recibió el premio de Francisco Reguera, director territorial en Málaga de Unicaja y señaló que quería expresar su agradecimiento con tres palabras: "Talento, generosidad y orgullo" que aplica a su familia, a su trabajo y al turismo malagueño, del que aseguró que "hay que sentirse muy orgulloso". Por último destacó que el verdadero reto del futuro para poder seguir ofreciendo un turismo de calidad es el desarrollo y construcción de las infraestructuras".

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Manuel Lara / ALEX ZEA

La gala finalizó con las palabras de secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Lara quien se felicitó por tener la gran suerte "de trabajar en la industria de la felicidad: el turismo". Con 97 millones de visitantes en 2025, 200.000 millones de euros generados y tres millones de empleos, para Lara se hace obligado entrar en España en una nueva fase que pasa por "el desarrollo del territorio (infraestructuras, energía, agua, etc.); la satisfacción del turista en este entorno tan cambiante a través de experiencias únicas que le hagan volver y una tercera que es el bienestar del residente porque sin ese bienestar no hay buen turismo", finalizó.

Fuente: La Opinión de Málaga