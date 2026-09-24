Este proyecto del Valle Sagrado financia la educación de casi 200 niños
Sol y Luna de Relais & Châteaux reúne 43 casitas entre jardines, gastronomía andina y experiencias por Urubamba dentro de un proyecto que apoya a la comunidad local.
A primera vista, Sol y Luna parece un pequeño pueblo escondido entre los jardines del Valle Sagrado. Sus casitas de colores aparecen separadas por senderos de piedra, árboles, flores y montañas. Sin embargo, tras este hotel de Urubamba existe un proyecto educativo que define cada decisión y concede un propósito diferente a la estancia.
Sol y Luna de Relais & Châteaux nació como una forma sostenible de financiar la ayuda a los niños del valle. Sus fundadores, Marie Hélène Miribel, conocida como Petit, y Franz Schilter, llegaron a la zona a finales de los años noventa y comenzaron a colaborar con las escuelas locales. En 2000 decidieron crear un hotel que generara los ingresos necesarios para sostener sus iniciativas.
Casitas independientes frente a los Andes
La propiedad está formada por 43 casitas rodeadas de flora autóctona, todas abiertas hacia las montañas que dominan el paisaje. Las construcciones utilizan piedra y otros materiales procedentes del valle, mientras la decoración combina arte tradicional peruano con piezas contemporáneas.
No existen dos casitas idénticas. Las categorías Superior, Deluxe y Premium ofrecen diferentes superficies y prestaciones, pero comparten la sensación de privacidad y la conexión con los jardines. Terrazas, chimeneas, bañeras de hidromasaje y espacios de estar permiten descansar después de una jornada recorriendo los yacimientos arqueológicos.
A diferencia de un edificio hotelero convencional, la distribución dispersa permite que el paisaje forme parte de la experiencia. El silencio de las primeras horas, la luz sobre las montañas y los caminos cubiertos de flores sitúan al viajero en un entorno marcado por la relación de las comunidades andinas con la tierra.
Gastronomía, bienestar y aventuras en Urubamba
La propuesta gastronómica de Sol y Luna de Relais & Châteaux se reparte entre Killa Wasi y Wayra. En el primero, la cocina peruana contemporánea parte de ingredientes locales y de los productos cultivados en los propios jardines. Las técnicas actuales dialogan con la tradición culinaria andina, construida alrededor de tubérculos, maíz, quinua, hierbas y cosechas adaptadas a la altura.
Wayra ofrece una experiencia más informal y está vinculado al picadero y a los caballos peruanos de paso. Este animal, conocido por la suavidad de sus movimientos, protagoniza exhibiciones acompañadas de música y bailes tradicionales.
El descanso continúa en Yacu Wasi, cuyo nombre significa “casa del agua” en quechua. El spa combina tratamientos contemporáneos con ingredientes y conocimientos locales. La piscina climatizada, el jacuzzi, la sauna y las sesiones de yoga permiten recuperar fuerzas entre excursiones.
Fuera del hotel, el Valle Sagrado invita a elegir entre paseos a caballo, bicicleta de montaña, kayak en la laguna Huaypo, senderismo, parapente o rutas en quad. También se pueden visitar Moray, Maras, Pisac y Ollantaytambo, además de viajar en tren hasta Machu Picchu.
Un hotel creado para sostener una escuela
La historia adquiere otra dimensión al visitar el Colegio Intercultural Sol y Luna. Inaugurado en 2009, el centro ofrece educación a cerca de 200 niños procedentes de Urubamba y de otras comunidades del Valle Sagrado. La mayoría recibe becas totales o parciales.
El acompañamiento no se limita a las clases. La asociación proporciona transporte, alimentación, atención médica y psicológica, talleres creativos y apoyo a las familias. También imparte inglés y quechua, una combinación que permite mirar hacia el futuro sin perder la conexión con la cultura local.
Cuatro proyectos para acompañar cada etapa
El colegio es uno de los cuatro pilares de la Fundación Sol y Luna. El segundo es Paqari, el centro para niños con necesidades especiales, creado en 2015 con una filosofía inclusiva. Los alumnos reciben terapias adaptadas y comparten espacios y actividades con el resto de los estudiantes.
El Hogar Sol y Luna proporciona un entorno estable a menores que han sufrido abandono, violencia o situaciones familiares especialmente difíciles. Además de alojamiento, reciben alimentación, atención médica, ayuda psicológica y el acompañamiento necesario para recuperar la confianza.
El cuarto proyecto, Roots & Wings, apoya a los jóvenes que terminan la escuela y desean continuar estudiando. La ayuda puede prolongarse durante la formación profesional o universitaria, incluyendo las matrículas, el alojamiento y el apoyo emocional cuando deben trasladarse a Cusco o Lima.
El significado andino de la reciprocidad
El modelo se inspira en el concepto quechua del ayni, entendido como reciprocidad y ayuda mutua. El hotel comparte la riqueza cultural y natural del Valle Sagrado con sus huéspedes y, a su vez, destina sus recursos a crear oportunidades dentro de la comunidad a la que pertenece.
De esta manera, la fundación no aparece como una iniciativa añadida posteriormente a la actividad turística. Es la razón por la que nació Sol y Luna de Relais & Châteaux. La estancia, la gastronomía, las excursiones y el trabajo del equipo forman parte de un mismo círculo: recibir al viajero para poder acompañar a los niños del valle durante su educación y su camino hacia la vida adulta.