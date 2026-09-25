De la playa de Leonardo DiCaprio en Tailandia al paraíso de Mamma Mia en Grecia: 6 islas de película que puedes visitar este septiembre

Hay películas que no solo se recuerdan por sus actores, su banda sonora o una escena concreta, sino por el lugar donde fueron rodadas. Una playa encerrada entre acantilados en Tailandia, una cala griega donde suenan canciones de ABBA, una isla perdida en Fiji, una bahía caribeña vinculada a James Bond o una selva de Hawái convertida en territorio jurásico. Viajar a una isla de película no significa perseguir solo una localización famosa, sino utilizar ese imaginario cinematográfico como punto de partida para preparar un viaje a medida, con playas, naturaleza, navegación, snorkel, cultura local y tiempo suficiente para disfrutar cada destino.

Ko Tapu, en Phang Nga Bay, es el islote de piedra caliza que convirtió esta bahía tailandesa en la famosa isla de James Bond. / Preto_perola

Islas de cine

Maya Bay, en Phi Phi Leh, es una de las playas más famosas del cine reciente. Allí se rodó The Beach, la película protagonizada por Leonardo DiCaprio que convirtió esta bahía tailandesa en un icono mundial. Está en las islas Phi Phi, entre Phuket y Krabi, y resume muy bien la belleza del mar de Andamán: agua turquesa, arena clara y paredes de roca caliza que cierran la playa como si fuera un anfiteatro natural. La propia oficina de turismo de Tailandia identifica Phi Phi Leh y Maya Bay con la película y destaca su bahía de aguas transparentes rodeada de acantilados.

Muy cerca, Phang Nga Bay permite seguir el rastro de otro mito cinematográfico: James Bond. En esta bahía del sur de Tailandia se encuentra la llamada isla de James Bond, asociada a El hombre de la pistola de oro. El paisaje lo marca el islote de Ko Tapu, una aguja de piedra caliza que emerge del agua y que se ha convertido en una de las excursiones más conocidas desde Phuket o Krabi. La autoridad turística de Tailandia incluye Ko Tapu y Khao Phing Kan dentro de los grandes atractivos de Phang Nga.

El interés de Tailandia está en que permite unir varias islas de película dentro de un mismo viaje. Una ruta a medida puede combinar Phuket, Krabi, Phi Phi y Phang Nga Bay, alternando playas, excursiones en barca, snorkel, miradores y noches frente al mar. La clave está en elegir bien la época, las conexiones y la forma de visitar cada lugar, porque algunas de estas playas son muy famosas y conviene evitar las horas de mayor afluencia.

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Tailandia, Grecia y Hawái

Skopelos es la isla griega de Mamma Mia! y una de las mejores candidatas para quien sueña con un viaje de cine por el Egeo. Aunque muchos viajeros piensan en Santorini o Mykonos cuando imaginan Grecia, buena parte de los exteriores de la película se rodaron en Skopelos, en las islas Espóradas. El municipio de Skopelos recuerda cómo Hollywood llegó a la isla en 2008 y menciona lugares como Kastani Beach y la capilla blanca sobre la roca, dos escenarios muy reconocibles para los fans de la película.

La gracia de Skopelos es que no vive solo de la película. La isla combina calas de agua azul, pinares que llegan casi hasta el mar, pueblos tranquilos, tabernas, pequeñas iglesias y una Grecia más verde que la de las Cícladas. Puede formar parte de una ruta por las Espóradas junto a Skiathos y Alonissos, o convertirse en una escapada pensada para viajeros que quieren Mediterráneo, playas y ese punto emocional que dejó Mamma Mia!.

Skopelos combina calas azules, pinares y pueblos blancos en la Grecia más cinematográfica de Mamma Mia!. / mbbirdy

Kauai, en Hawái, pertenece a otra categoría de isla cinematográfica: la isla salvaje. Sus montañas, cascadas, valles, playas y selvas han servido de escenario para numerosas producciones, desde South Pacific hasta Jurassic Park. La oficina turística de Hawái destaca que Kauai ha sido utilizada durante décadas como telón de fondo de películas y series, y propone incluso recorrer localizaciones vinculadas al cine.

Un viaje a Kauai permite pasar de la pantalla a la naturaleza real. Aquí el atractivo no está en una sola playa, sino en un conjunto de paisajes: la costa de Na Pali, los cañones, las cascadas, los senderos, las rutas en helicóptero, los miradores y las playas rodeadas de vegetación. Es una isla perfecta para quienes quieren que el viaje tenga un punto de aventura, sin renunciar a alojamientos especiales ni a días de descanso.

La costa de Na Pali, en Kauai, resume la belleza salvaje de Hawái, una isla muy vinculada al cine de aventuras. / Karsten Winegeart / Unsplash

Fiji y el Pacífico

Fiji es uno de los grandes escenarios del cine de islas desiertas. La isla de Monuriki, en el archipiélago de las Mamanucas, quedó asociada a Náufrago, la película protagonizada por Tom Hanks. Tourism Fiji incluso ha utilizado la conexión con la película para promover visitas a Monuriki, una isla que puede conocerse en excursiones desde otras zonas del archipiélago.

La imagen de Monuriki funciona porque representa una fantasía muy concreta: la isla perdida. Arena clara, vegetación tropical, aguas transparentes y esa sensación de estar lejos de todo. Pero Fiji no se reduce a una localización de cine. Un viaje a medida puede combinar islas, arrecifes, pueblos, navegación, snorkel, cultura fiyiana y alojamientos frente al Pacífico.

Vista aérea de Fiji, uno de los grandes escenarios del Pacífico y el archipiélago asociado al imaginario de Náufrago, la película de Tom Hanks que convirtió la isla remota en mito cinematográfico. / MICHAEL WORKMAN

También en Fiji se rodó El lago azul, una de las películas que más contribuyeron al imaginario de isla paradisíaca. Tourism Fiji sitúa la película en Nanuya Levu, en las Yasawa, y recuerda sus aguas turquesas y playas de arena blanca. Además, las cuevas de Sawa-i-Lau, también en las Yasawa, aparecen vinculadas al universo de Blue Lagoon y son una de las excursiones más conocidas de la zona.

Fiji encaja muy bien como viaje de película para una ocasión especial. Puede ser luna de miel, aniversario, gran viaje familiar o una escapada pensada para desconectar de verdad. No hace falta elegir entre Náufrago y El lago azul: el asesoramiento permite decidir qué islas convienen más según los días disponibles, el presupuesto, las conexiones y el tipo de experiencia que se busca.

Fiji conserva esa imagen de isla remota del Pacífico que el cine convirtió en paraíso perdido con El lago azul, rodada en las islas Yasawa entre aguas transparentes y playas de arena blanca. / chameleonseye

Caribe de James Bond

Bahamas es otro destino imprescindible cuando se habla de cine, islas y aguas de color imposible. En las Exumas se encuentra Thunderball Grotto, una gruta marina que tomó su nombre de la película de James Bond Thunderball, rodada allí en 1965. La web oficial de Bahamas presenta esta cueva como una de las maravillas naturales del archipiélago y la vincula directamente con la película.

Las Exumas son mucho más que una localización de 007. Sus aguas transparentes, bancos de arena, cayos, cuevas, arrecifes y playas permiten organizar un viaje muy visual, con navegación, snorkel, islas pequeñas y días de mar. Es uno de esos lugares donde el color del agua parece casi irreal y donde el cine solo confirma lo que el paisaje ya tiene por sí mismo.

Thunderball Grotto, en las Exumas, es una de las cuevas marinas más famosas de Bahamas y debe su nombre a Thunderball, la película de James Bond rodada entre aguas turquesas y arrecifes del Caribe. / GemStocks

Jamaica, por su parte, está profundamente unida al universo Bond. Ian Fleming escribió allí las novelas de 007, en GoldenEye, y la primera película de la saga, Dr. No, se rodó en parte en la isla. La oficina turística de Jamaica recuerda la famosa escena de Ursula Andress saliendo del mar en Laughing Waters, en Ocho Ríos, una de las imágenes más icónicas de la historia de James Bond.

Un viaje a Jamaica permite combinar cine, playa y cultura caribeña. Ocho Ríos, cascadas, playas, música, gastronomía, ron, villas frente al mar y la huella de Fleming convierten la isla en una opción muy distinta a otras propuestas del Caribe. Aquí el atractivo no es solo el agua azul, sino también la personalidad cultural del destino.

Las cascadas y piscinas naturales de Jamaica forman parte del imaginario caribeño que el cine convirtió en escenario de aventura y deseo. / GummyBone

Cómo escoger tu isla de película

La mejor forma de plantear un viaje así no es intentar encadenar todas estas islas en una sola ruta. Precisamente la ventaja de un viaje a medida es escoger qué película, qué paisaje y qué tipo de isla encajan mejor con cada viajero. Quien quiera playas tailandesas y acantilados de caliza puede mirar hacia Phi Phi y Phang Nga Bay. Quien prefiera Mediterráneo, pueblos blancos y música puede elegir Skopelos. Quien busque selva, cascadas y aventura tiene en Kauai una opción espectacular. Y quien sueñe con Pacífico remoto puede pensar en Fiji.

También cambia mucho la forma de viajar. Hay islas para navegar, islas para hacer snorkel, islas para descansar en un buen hotel, islas para moverse en coche, islas para combinar con ciudad y cultura, e islas que merecen varios días para no quedarse solo con la foto famosa. PANGEA puede ayudar a decidir cuál tiene sentido según la época del año, las conexiones, el presupuesto, el clima, el tipo de alojamiento y el ritmo de viaje.

La idea más bonita es pensar en una isla de película por viaje. Un año Tailandia, otro Grecia, otro Caribe, otro Pacífico. No como una lista cerrada, sino como una forma de convertir el cine en inspiración viajera. Porque a veces una escena vista hace años puede ser el primer paso para diseñar el viaje que llevabas tiempo imaginando.

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Kauai, en Hawái, combina selva, acantilados y océano Pacífico en paisajes que han servido de escenario natural a películas como Jurassic Park. / Braden Jarvis / Unsplash

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