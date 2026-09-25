Los castillos de Outlander, las calles de Harry Potter y los parques de Bridgerton: 7 destinos de Europa donde se rodaron series míticas

Europa está llena de lugares que muchos viajeros reconocemos antes por una escena que por un mapa. Viajar por Europa siguiendo películas y series famosas puede significar atravesar castillos escoceses vinculados a Outlander, caminar por las murallas de Dubrovnik como si fueran Desembarco del Rey de Juego de Tronos, buscar estaciones y viaductos de Harry Potter, pasear por el Bath de Bridgerton, volver a Salzburgo con Sonrisas y lágrimas o descubrir el París más televisivo de Emily in Paris.

La Maison Rose, en Montmartre, resume ese París de película entre fachadas pastel, terrazas con encanto y calles empedradas que han alimentado el imaginario romántico del cine y las series. / Thomas Demarczyk

Europa de cine

No hace falta viajar a una isla remota para sentirse dentro de una película. En Europa, muchas localizaciones famosas están en ciudades históricas, castillos, jardines, palacios, pueblos, montañas y costas que pueden combinarse en escapadas o rutas a medida. La gracia está en escoger bien: no es lo mismo querer una ruta épica por Escocia, una escapada elegante a Bath, una ruta por la costa de Croacia o un viaje urbano por París.

El cine y las series funcionan como una puerta de entrada al destino. Primero llega la imagen: un castillo, una calle empedrada, una plaza, un lago o una ciudad amurallada. Después aparece lo importante: la historia real del lugar, su paisaje, sus museos, su gastronomía y la posibilidad de convertir una localización famosa en un viaje con sentido.

También es una forma muy flexible de viajar. Puedes dedicar un viaje entero a la Escocia de Outlander, combinar Dubrovnik y Split siguiendo Juego de Tronos, hacer una escapada a Bath y Londres con los Bridgerton, o diseñar una ruta por Austria, Francia e Italia si lo que buscas son ciudades, música, arte y escenarios clásicos.

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Escocia y Croacia: Outlander, Harry Potter y Juego de Tronos

Escocia es uno de los grandes destinos europeos para quienes quieren viajar a través de la ficción. VisitScotland propone descubrir localizaciones de Outlander, castillos antiguos y los paisajes que inspiraron la historia; también reúne escenarios asociados a Harry Potter y James Bond en las Highlands. El resultado es un viaje de castillos, lagos, trenes, valles y carreteras que parecen escritos para la pantalla.

Doune Castle es uno de esos lugares que concentran varias vidas cinematográficas. Historic Environment Scotland recuerda que este castillo medieval ha aparecido en Outlander, Juego de Tronos y Monty Python and the Holy Grail, lo que lo convierte en una parada perfecta para quienes quieren unir historia real y cultura popular.

Midhope Castle, en Escocia, es Lallybroch para los fans de Outlander, la casa de Jamie Fraser y una de las paradas más buscadas de la ruta por las Highlands. / wanderluster

Croacia tiene en Dubrovnik una de las localizaciones televisivas más reconocibles de los últimos años. La ciudad amurallada quedó asociada a Desembarco del Rey en Juego de Tronos, pero el viaje puede ampliarse hacia Split, la fortaleza de Klis o la costa dálmata, donde el Adriático, las piedras claras y las plazas históricas ayudan a entender por qué el país atrae tanto al cine como al viajero.

Bath, Salzburgo y París: Bridgerton, Sonrisas y lágrimas y Emily in Paris

Bath es una escapada perfecta para quienes buscan una Europa elegante, fácil y muy cinematográfica. La ciudad inglesa sustituyó al Londres del siglo XVIII en buena parte de las primeras temporadas de Bridgerton, con localizaciones como Royal Crescent, Assembly Rooms y Holburne Museum.

Dubrovnik convirtió sus murallas frente al Adriático en Desembarco del Rey para Juego de Tronos, una de las localizaciones más reconocibles de la televisión reciente. / Priyanka Sethy / Unsplash

Salzburgo es uno de los grandes clásicos del turismo cinematográfico europeo. La ciudad de Mozart está llena de localizaciones de Sonrisas y lágrimas, desde los jardines de Mirabell hasta el palacio de Leopoldskron o la Felsenreitschule. La web oficial de Salzburgo explica que más de 350.000 fans llegan cada año para seguir los pasos de la familia Trapp.

París funciona casi como un plató abierto. En los últimos años, Emily in Paris ha actualizado el deseo de recorrer la ciudad a través de sus cafés, plazas, jardines y puentes. Paris je t’aime sitúa la serie en lugares como Place de l’Estrapade, los jardines del Palais Royal, el Pont Alexandre III y Montmartre, escenarios que pueden integrarse fácilmente en una escapada urbana.

Los jardines de Mirabell, en Salzburgo, son una de las localizaciones más recordadas de Sonrisas y lágrimas, con la fortaleza al fondo y la ciudad convertida en musical. / Meg von Haartman / Unsplash

Italia y España: cine clásico, series y ciudades monumentales

Italia es probablemente uno de los países más cinematográficos de Europa. Roma puede recorrerse desde Vacaciones en Roma o La dolce vita; Venecia aparece una y otra vez en thrillers, romances y películas de espías; la Toscana conserva el imaginario de los grandes viajes italianos; y Sicilia ha vuelto a colocarse en el mapa audiovisual gracias a series recientes y al atractivo de sus palacios, playas, pueblos barrocos y volcanes.

España también permite diseñar rutas de cine y series sin salir demasiado lejos. Girona, San Juan de Gaztelugatxe, Zumaia, Cáceres, Sevilla, Almería o Peñíscola han funcionado como escenarios naturales para producciones internacionales, especialmente por su mezcla de ciudades históricas, desiertos, fortalezas, costas y paisajes muy reconocibles.

San Juan de Gaztelugatxe, en la costa vasca, saltó al imaginario mundial como Rocadragón en Juego de Tronos, entre escaleras imposibles, acantilados y mar Cantábrico. / Sergi Ferrete / Unsplash

La ventaja de estos dos países es que permiten viajes muy distintos. Puede ser una escapada a Roma, una ruta por Sicilia, un viaje por la Toscana, un recorrido por localizaciones de Juego de Tronos en España o una combinación de cultura, gastronomía y escenarios de película sin necesidad de hacer un gran viaje intercontinental.

Cómo escoger una ruta de cine por Europa

La mejor forma de plantear un viaje así no es intentar verlo todo, sino escoger el universo que más te apetece vivir. Si quieres castillos, lagos, historia y paisajes épicos, Escocia funciona muy bien. Si buscas murallas, mar Adriático y ciudades de piedra, Croacia tiene una fuerza enorme. Si prefieres una escapada urbana y elegante, Bath y París son opciones fáciles y muy agradecidas.

El Royal Crescent de Bath despliega la elegancia georgiana que hizo de la ciudad uno de los grandes escenarios de Bridgerton. / Bradley Pritchard Jones / Unsplash

También conviene pensar en el tipo de viaje. Hay rutas de cine perfectas para hacer en coche, como Escocia o la Toscana; otras que funcionan mejor como escapada urbana, como París, Bath o Salzburgo; y otras que combinan ciudad y costa, como Croacia, Italia o algunas zonas de España. Lo importante es que la localización no sea solo una foto, sino el punto de partida para construir un viaje completo.

Un viaje a medida permite ordenar todas esas posibilidades. Puedes hacer una ruta por los castillos de Outlander, combinar la Croacia de Juego de Tronos con islas y parques naturales, preparar una escapada a Bridgerton con hoteles bonitos y afternoon tea, o seguir el rastro de Emily in Paris sin perder los grandes museos, restaurantes y barrios de la ciudad.

Montmartre conserva el París más cinematográfico, entre cafés, plazas escondidas y la silueta del Sacré-Cœur, tan ligado al universo visual de Amélie como al París de postal. / Cristina Megale

Cómo organizar un viaje de película con Club VIAJAR y PANGEA

La ventaja de preparar este tipo de ruta con Club VIAJAR y PANGEA es que el viaje no se queda en una lista de localizaciones. Un asesor especializado puede ayudarte a decidir qué escenarios encajan con tus días, tu presupuesto, la época del año y tu forma de viajar, además de combinar rodajes famosos con hoteles, traslados, gastronomía, visitas culturales y experiencias que den sentido al recorrido.

No hace falta cruzar medio mundo ni visitar diez países en un solo viaje. Puedes escoger una o dos zonas y convertirlas en una escapada muy especial: Escocia y Outlander, Croacia y Juego de Tronos, Bath y Bridgerton, Salzburgo y Sonrisas y lágrimas, París y Emily in Paris, o una ruta por Italia y España siguiendo películas clásicas y series recientes.

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El Pont Alexandre III, con Los Inválidos al fondo, muestra el París monumental que tantas películas y series han convertido en escenario de persecuciones, paseos románticos y grandes finales. / dennisvdw

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