Premios VIAJAR 2026: estos son los destinos, experiencias e iniciativas turísticas del año 

El sector turístico español se ha dado cita en Madrid para celebrar una nueva edición de los Premios VIAJAR. Esta quinta celebración de los galardones organizados por la revista VIAJAR y su grupo editor, Prensa Ibérica, contó con el apoyo de Castilla-La Mancha e ISDIN y se celebró el 23 de septiembre en el Hotel Mandarin Oriental Ritz.

Premios VIAJAR 2026 / Josefina Blanco

Vista general de la ceremonia, Premios VIAJAR 2026 / Josefina Blanco

Los galardones han distinguido a 16 destinos, empresas, iniciativas y profesionales que destacaron en 2026 por su excelencia e innovación. La gala, presentada por Quico Taronjí, arrancó con las palabras de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica: “Hoy celebramos talento, dedicación e ilusión. Celebramos también algo muy sencillo: viajar nos conecta. Nos abre los ojos. Nos acerca a otras personas y a otras formas de vivir”. Tras un repaso a las extraordinarias cifras del turismo actual (“España cerró 2025 con 97 millones de visitantes internacionales. El gasto rozó los 135.000 millones de euros”), el presidente del grupo recalcó la importancia de “crecer mejor” en términos turísticos: “Queremos un turismo de más valor, más repartido durante el año y por todo el territorio. Un turismo sostenible y respetuoso”.

Gian Carlos Toledo / Alejandro Santiago

También resaltó la importancia del turismo como fuente de conversación y confianza. “La revista VIAJAR lleva casi 50 años invitándonos a descubrir ese mundo. Ha evolucionado de revista a comunidad y de marca a ecosistema. Mantiene intacta su esencia: contar historias desde la experiencia y despertar las ganas de salir, conocer y disfrutar”, añadió e invitó a todos los presentes a “seguir viajando y conociéndonos. Cada destino puede ser un encuentro y cada encuentro, una oportunidad. Cada viaje, un pequeño paso hacia un mundo más abierto, más cercano y más pacífico”.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, durante la ceremonia. / Jorge Brichette

Tras el presidente, tomó la palabra Josep María Palau, director de VIAJAR, quien habló de la importancia de “cómo dejamos los lugares después de nuestra visita. En VIAJAR llevamos casi medio siglo pensando en ello, casi 50 años nos dan para acompañar no a una, sino a varias generaciones de viajeros. Para hacerlo, nos hemos ido adaptando a los tiempos. Hemos añadido al papel el digital, hemos creado el Club VIAJAR, las Expediciones VIAJAR, en breve pondremos en marcha unas jornadas profesionales VIAJAR, en las que intentaremos reflexionar sobre el mundo del turismo y en este sentido, nuestra misión de futuro será centrarse no tanto en contar más llegadas de turistas, pero sobre todo, en contar el valor que tienen esas llegadas de turistas. Nuestra misión no es tanto recomendaros a dónde ir, sino explicar por qué merece la pena llegar a esos lugares”.

Josep María Palau, director de VIAJAR. / Jorge Brichette

El acto se cerró con la intervención de Rosario Sánchez Grau, secretaria de Estado de Turismo y presidenta de Turespaña, quien, tras felicitar a todos los premiados, felicitó a Prensa Ibérica y la revista VIAJAR por “conectar todas estas infraestructuras, todas estas redes, todas esas personas que hacen posible la experiencia viajera”. La estrategia de turismo del propio Ministerio de Industria y Turismo pasa por considerar, al igual que estos premios, “el viajar y el turismo como algo mucho más importante que una actividad económica, que es mucho más profundo. Tiene consecuencias culturales, sociales, medioambientales, tiene unos efectos de arrastre de la economía inmensos, porque tiene un potencial de transformación de las sociedades como posiblemente no hay ningún otro sector”. Y recalcó la importancia de una concepción del turismo que va “desde las cosas muy pequeñas hasta el liderazgo mundial que tiene nuestro país. Personas que conservan nuestro patrimonio, que cuidan nuestros espacios, que crean empresas, que quieren que el visitante vuelva y que cuentan quiénes somos. Ese talento individual es lo que construye el talento colectivo de nuestro país y lo que nos hace una potencia extraordinaria. El reto ya lo conocen todos los que están aquí: seguir avanzando, repartir oportunidades de manera más equitativa, conservar todo eso que nos hace únicos y mejorar la vida de cada uno de nuestros destinos”.

Rosario Sánchez Graui, secretaria de Estado de Turismo. / Jorge Brichette

Tras la foto de familia de los galardonados, los invitados disfrutaron de un cóctel en el Salón Felipe IV y pudieron brindar con las propuestas de Croft Twist y su Fino Spritz, además de llevarse de regalo una goodie bag con el número de septiembre de VIAJAR, dos barritas energéticas de BiteBoost WIN, una powerbank de Anker, seis monodosis de Matcha Premium To Go con un vale de descuento, una bruma facial de ISDIN y unos calcetines de Jimmy Lion.

Todos los galardonados en los V Premios VIAJAR 2026

PREMIO INNOVACIÓN TURÍSTICA: Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz ha impulsado la transformación inteligente de la actividad turística provincial y ha puesto la innovación, la tecnología avanzada y el conocimiento basado en datos al servicio de un desarrollo sostenible. Entre sus apuestas estratégicas están los gemelos digitales, que analizan los flujos turísticos para mejorar la planificación, la sonorización de espacios naturales y la modernización de las infraestructuras turísticas. El objetivo final es ofrecer al viajero experiencias personalizadas.

Premio Innovación Turística, Diputación de Badajoz / Josefina Blanco

El premio lo recogió Raquel del Puerto Carrasco, presidenta de la Diputación de Badajoz, y fue entregado por Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica.

PREMIO DESTINO EN TENDENCIA: Portugal

Durante años, la mirada de los españoles hacia su país vecino fue limitada. Hoy esa percepción ha cambiado gracias a una labor de Turismo de Portugal centrada en mostrar una nación de fronteras antiguas y alma profunda: aldeas auténticas, artesanos que custodian oficios ancestrales y un pueblo que domina el arte de recibir. Los viejos tópicos han caído y Portugal se ha convertido no solo en un destino vacacional predilecto, sino en el lugar que cada vez más españoles eligen para vivir.

Premio Destino en Tendencia, Portugal / Josefina Blanco

El premio lo recogió Maria de Lurdes Vale, directora de Turismo de Portugal en España, y fue entregado por Josep María Palau, director de VIAJAR.

PREMIO DESTINO CON CAUSA: Marsella

Para VIAJAR, un destino con causa no se limita a reducir su huella de carbono: aplica políticas estructurales audaces que implican directamente a sus comunidades. El galardón reconoce a una ciudad que lidera la iniciativa europea de las 100 ciudades climáticamente neutras para 2030 y que cuenta con la certificación oficial de Destino Innovador y Sostenible. Entre sus medidas figuran la regulación de accesos por reserva en el Parque Nacional de las Calanques para combatir el sobreturismo, el impulso a la restauración local con el sello Ecotable y el despliegue de una movilidad de bajas emisiones. Marsella demuestra que las tradiciones, la solidez económica y el respeto social pueden convivir en un mismo territorio.

Premio Destino con Causa, Marsella / Josefina Blanco

El premio lo recogió Maxime Tissot, director general de la Oficina de Turismo, Ocio y Congresos de Marsella, y fue entregado por Josep María Palau, director de VIAJAR.

PREMIO DESTINO SOSTENIBLE: Salou

El galardón celebra el compromiso de un municipio mediterráneo que ha situado el cuidado del entorno en el centro de su estrategia sin descuidar el equilibrio con la vida cotidiana. Salou ha rediseñado su espacio urbano para ganar zonas verdes, dar prioridad al peatón y optimizar sus recursos. La digitalización le ha permitido, además, romper la estacionalidad con turismo deportivo, familiar y gastronómico durante todo el año, con una idea de fondo: el bienestar de los vecinos es la mejor bienvenida para el viajero.

Premio Destino Sostenible, Salou / Josefina Blanco

El premio lo recogió Pere Granados Carrillo, alcalde de Salou y presidente del Patronato Municipal de Turismo, y fue entregado por Òscar Voltas, director general de Revistas de Prensa Ibérica.

PREMIO DESTINO CULTURAL: Cáceres

Más de dos mil años de historia urbana y un recinto amurallado excepcional definen uno de los conjuntos monumentales mejor conservados de Europa. Cáceres, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1986, combina ese legado con la vanguardia artística internacional del Museo Helga de Alvear y ha reforzado en los últimos años su posicionamiento como destino cultural, con una oferta cada vez más amplia de eventos, creación contemporánea y experiencias para el visitante. El premio reconoce su rigor en la preservación patrimonial y su constante proyección entre pasado y presente.

Premios Destino Cultural, Cáceres / Josefina Blanco

El premio lo recogió Rafa Mateos, alcalde de Cáceres, y fue entregado por Òscar Voltas, director general de Revistas de Prensa Ibérica.

PREMIO ICONO PATRIMONIAL: Mezquita-Catedral de Córdoba

Nacida en el siglo VIII como gran templo del califato omeya y convertida en catedral cristiana tras la reconquista, la Mezquita-Catedral fusiona el arte islámico con el gótico y el renacimiento y recibe a millones de visitantes cada año. El premio reconoce también la labor de su Cabildo, custodio de la conservación del monumento y de una acción social que auxilia a quienes más lo necesitan.

Premio Icono Patrimonial, Mezquita-Catedral de Córdoba / Josefina Blanco

El premio lo recogió Juan José Jiménez Güeto, canónigo y portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, y fue entregado por Ángel San Martín, gerente comercial de Publicidad Local en Prensa Ibérica 360.

PREMIO INTEGRACIÓN TURÍSTICA Y LEGADO HISTÓRICO-ARTÍSTICO: Arona

Este destino ha sabido blindar el alma de sus tradiciones, donde las joyas de su arquitectura canaria y su conjunto histórico, declarado Bien de Interés Cultural, conviven en armonía con una propuesta abierta al mundo. Desde sus calles empedradas hasta el delicado arte artesanal de sus rosetas, su memoria no es un recuerdo, sino una experiencia viva que enriquece al viajero.

Premio Integración Turística y Legado Histórico-Artístico, Arona / Josefina Blanco

El premio lo recogió Naím Valerio Yánez Alonso, segundo teniente de alcalde de Arona (Área de Gobierno de Turismo, Cultura, Patrimonio Histórico y Promoción Económica, Sector Primario y Empleo), y fue entregado por María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura.

PREMIO GASTRONÓMICO INTERNACIONAL: Hong Kong

Viajar es también descubrir el alma de un territorio a través de sus sabores. El Destino Gastronómico Internacional de este año es una metrópolis vibrante donde los puestos callejeros de dim sum conviven con la alta cocina Michelin y donde la herencia de Oriente y Occidente se funde para conquistar a los paladares más exigentes del planeta.

Premio Gastronómico Internacional, Hong Kong / Josefina Blanco

El premio lo recogió Christophe Megueulle, director para el Sur de Europa del Hong Kong Tourism Board, y fue entregado por Sergi Guillot, director de Prensa Ibérica.

PREMIO GASTRONÓMICO NACIONAL: Castelldefels

La excelencia culinaria española reside en los municipios que convierten su despensa local en cultura. Castelldefels, ciudad mediterránea, ha acumulado este año reconocimientos gastronómicos como los recibidos en FITUR, su incorporación a Saborea España y la celebración de la Food Capitals Summit. Sus huertas sostenibles, su pesca del día y sus emblemáticos arroces de autor la han convertido en un referente de calidad, con una maestría notable para fusionar mar y montaña en el plato.

Premio Gastronómico Nacional, Castelldefels / Josefina Blanco

El premio lo recogieron Guillermo Massana, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Castelldefels, y Miguel Ángel Ortiz Chumillas, presidente del Gremio de Hostelería de Castelldefels, y fue entregado por Pedro Suárez, director de operaciones de Revistas de Prensa Ibérica.

PREMIO AGENCIA DE VIAJES DEL AÑO 2026: Grand Azul Marino

Especializada en viajes de autor, Grand Azul Marino desafía el turismo tradicional con expediciones guiadas por especialistas y ha rediseñado el concepto del viaje a medida. VIAJAR la reconoce como Agencia de Viajes del Año 2026 por saber definir el lujo con alma y elevar cada itinerario a una categoría excepcional, desde su concepción hasta el trato personalizado al cliente.

Premio Agencia de Viajes del Año 2026, Grand Azul Marino / Josefina Blanco

El premio lo recogió Inma Fernández, directora general de Azulmarino, y fue entregado por Jesús Doncel, director comercial Nacional Prensa Ibérica.

PREMIO NAVIERA DE ULTRALUJO: Regent Seven Seas Cruises

Lleva más de treinta años redefiniendo lo que significa viajar por mar. Su flota de siete buques, con capacidad de entre 496 y 822 pasajeros, navega a más de 550 destinos en los siete continentes con la mayor ratio de espacio por pasajero de la industria de cruceros. Su propuesta todo incluido de ultralujo es la más completa del mercado y en diciembre se amplía con el estreno en Barcelona del Seven Seas Prestige.

Premio Naviera de Ultralujo, Regent Seven Seas Cruises / Josefina Blanco

El premio lo recogió Roberto Cabello, Business Development Manager South & East Europe and Middle East de Regent Seven Seas Cruises, y fue entregado por Pablo Rodríguez Tomasini, director del Club VIAJAR.

PREMIO INICIATIVA HOTELERA 2026: Hesperia Hotels & Resorts

Este galardón reconoce la audacia de una compañía que ha revolucionado el sector situando la hiperpersonalización y la experiencia del cliente en el corazón absoluto de su estrategia. A través de un pionero modelo multimarca, la firma dota a cada hotel de una identidad propia, huyendo de la uniformidad para conectar al viajero de forma auténtica con el entorno.

Premio Iniciativa Hotelera 2026, Hesperia Hotels & Resorts / Josefina Blanco

El premio lo recogió Oliver Benalal, director Corporativo de Desarrollo de Negocio de Hesperia World, y fue entregado por María Escribano, redactora jefe de VIAJAR.

PREMIO RESORT LIFESTYLE 2026: Hotel Kimpton Los Monteros Marbella

Este resort representa una nueva forma de vivir el lujo en la Costa del Sol: contemporánea, social y conectada con el destino. Reabierto en 2025, reúne diseño, bienestar y gastronomía en espacios como el Jara Restaurant, el Maison CODAGE Spa o su Racquet Club, y mantiene una programación de música, deporte y cultura que conecta a los huéspedes con la comunidad local.

Premio Resort Lifestyle 2026, Hotel Kimpton Los Monteros Marbella / Josefina Blanco

El premio lo recogió Merry Antoja Hollenstein, general manager de Kimpton Los Monteros Marbella, y Daniel Barbaran, director de Marketing & Communications en Kimpton Los Monteros Marbella, y fue entregado por Verónica Lourido, directora comercial de revistas de Prensa Ibérica.

PREMIO EXCELENCIA EN LA DIVULGACIÓN DE LA CULTURA VIAJERA Y MEDIOAMBIENTAL: Jornadas sobre Viajes, Naturaleza y Antropología Amalur

Viajar no consiste solo en llegar lejos, sino en volver con una mirada distinta. Este galardón reconoce una iniciativa que nació hace dos décadas dentro del Centro de Iniciativas de Tolosa, una entidad sin ánimo de lucro. Amalur, "Madre Tierra" en euskera, ha reunido durante veinte años a científicos, escritores y fotógrafos para compartir formas de conocer el mundo, concienciar sobre la salvaguarda del planeta y tender puentes con sus rincones más remotos.

Premio Excelencia en la Divulgación de la Cultura Viajera y Medioambiental, Jornadas sobre Viajes, Naturaleza y Antropología Amalur / Josefina Blanco

El premio lo recogió Alberto Luengo Tellechea, director de las Jornadas sobre Viajes, Naturaleza y Antropología Amalur, y fue entregado por Álvaro Martínez, director digital de VIAJAR.

PREMIO EMPRESARIO DEL AÑO DEL SECTOR TURÍSTICO: Gabriel Escarrer Jaume, presidente y CEO de Meliá Hotels International

El éxito de una gran compañía no se mide solo en cifras, sino en los valores de quien la lidera. El galardón reconoce a un directivo de profunda vocación hotelera que ha asumido con orgullo y templanza el legado de su padre, Gabriel Escarrer Juliá. En el año en que Meliá celebra su 70 aniversario, con más de 400 hoteles en más de 40 países, sigue situando a las personas en el centro y defendiendo el bienestar de sus más de cuarenta y cinco mil empleados.

Premio Empresario del Año del Sector Turístico, Gabriel Escarrer Jaume, presidente y CEO de Meliá Hotels International / Josefina Blanco

El premio lo recogió Gabriel Escarrer Jaume, presidente y CEO de Meliá Hotels International, y fue entregado por Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica.

PREMIO TALENTO VIAJERO: Enrique Álex

Viajar con los ojos abiertos implica comprometerse con el entorno que se retrata. El galardón reconoce una trayectoria que ha revolucionado el formato documental en redes y televisión. El premiado destaca por su firme compromiso con el turismo responsable, la sostenibilidad y la protección del medioambiente en cada rincón que visita, y por su interés creciente en poner de relieve la España menos conocida.

PREMIO TALENTO VIAJERO, Enrique Álex / Josefina Blanco

El premio lo recogió el propio Enrique Álex, creador de contenido y viajero incansable, y fue entregado por Rosario Sánchez Grau, secretaria de Estado de Turismo y presidenta de Turespaña.