El verano que España tocará el cielo

El trío ibérico es una asombrosa casualidad cósmica de tres eclipses totales que atravesarán la península entre 2026 y 2028. Este primer asalto de oscuridad total se ha convertido ya en la experiencia definitiva para quienes buscan conectar con la naturaleza en su estado más puro e inolvidable.

La esencia de Airbnb: el factor humano

La hospitalidad local es la que transforma una observación astronómica en un recuerdo para toda la vida. Marta, anfitriona en el pequeño pueblo de Oto (Huesca), es el ejemplo perfecto de esta conexión con el territorio. Tras reformar un antiguo granero en el Pirineo aragonés — el pueblo donde nació su padre—, Marta lleva seis años abriendo las puertas de su infancia a viajeros de todo el mundo.

Antiguo granero reformado en Huesca / Airbnb

Un destino que es una experiencia

Para este 12 de agosto, el ambiente en Oto es distinto. Sus huéspedes, que viajan desde el Reino Unido, no solo buscan una cama; vienen a buscar el silencio del Pirineo y a mirar al cielo desde su refugio de piedra. Tal y como explica Marta, anfitriona del pueblo: “ya lo tengo todo preparado para que vivan el eclipse con calma, seguridad y toda la emoción que merece”. Marta suele guiar a sus invitados por senderos y miradores secretos que solo un local conoce, enriqueciendo la experiencia.

Tres eclipses solares atravesarán la península / Airbnb

Un éxodo hacia el origen

El interés por el firmamento está provocando un éxodo inverso hacia el campo. No es solo una tendencia; es una invitación a descubrir municipios rurales que atesoran los cielos más limpios de la península. Zonas como Aragón o Castilla-La Mancha lideran una lista de deseos donde lo calidades de menos de 3.000 habitantes como Valtierra, Puertomingalvo o Atienza se convierten en los palcos de honor para este teatro astral.

Un triple eclipse / Airbnb

Un ritual compartido y responsable

La magia del eclipse exige un compromiso. Para que el rastro de los visitantes sea solo positivo, Airbnb ha colaborado con la Fundación Starlight y Galáctica (que pertenece al Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón) en una guía de turismo responsable.

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Disfrutar del eclipse significa hacerlo con gafas certificadas ISO 12312-2, pero también con respeto al entorno local. En primer lugar, adoptar un silencio consciente que permita percibir cómo la fauna reacciona a la oscuridad repentina y el descenso de la temperatura. En segundo lugar, fuego cero, ya que en agosto el campo es un polvorín; evitar aparcar sobre hierba seca o realizar fuegos es una obligación ciudadana. Por último, una apuesta por lo local, desde el pequeño comercio hasta las recomendaciones del anfitrión, es lo que da sentido al viaje. A veces, para tocar el cielo, solo hace falta poner los pies en la tierra de un pequeño pueblo y dejar que un anfitrión local nos abra la puerta a las estrellas.