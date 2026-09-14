La ciudad favorita de los mayores de 65 años en otoño recorre una Reserva de la Biosfera: castañares centenarios, un Conjunto Histórico BIC, y una red de senderos para recorrerla

El sur de la provincia de Salamanca guarda uno de los paisajes más espectaculares de España, pero solo es reconocible con la llegada del otoño. A lo largo del año, el entorno de la Sierra de Francia-Quilamas y Candelario es un silencioso desapercibido, entre pinares y bosques de ribera.

Sierras de Béjar y Francia / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Al llegar septiembre, sin embargo, el paisaje se transforma y los bosquetes de castañares e inmensos robledales bañan de ocre un paisaje que, en parte, se incluye dentro de la Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia, declarada por la Unesco en el año 2006. Ahora sí, ya conoces la zona que todos visitarán este otoño, por lo que apunta lo que no debes perderte.

Sara Fernández García

Béjar, la ciudad del otoño mágico

Ubicada en el sur de Castilla y León, cerca del límite con Extremadura, toda la zona territorial de Béjar destaca por sus frondosos valles, con extensiones espectaculares como el Castañar de Béjar y los bosques del vecino Valle del Ambroz, conocido por Fiesta Bien de Interés Cultural Internacional, el Otoño Mágico.

Béjar, localidad de la provincia de Salamanca. / Istock

Ubicada sobre un promontorio granítico a unos 950 metros de altura, y rodeada de cumbres que, en algunos casos, rozan los 2.400 metros -como el Calvitero o La Covatilla-, la Villa de Béjar, bajo ese título, ostenta además el reconocimiento de Bien de Interés Cultural, gracias al Conjunto Histórico que lo comprende.

Cómo llegar A penas 215 kilómetros la separan de Madrid, unas dos horas y media por carretera que, desde Salamanca, se reducen a escasos 50 minutos. Otros alrededores como Cáceres o Palencia, distan de ella por menos de hora media o 45 minutos, respectivamente., Es decir, en cualquier caso, la distancia perfecta para hacer una escapada de día.

Fuerte medieval de muralla de piedra, Bejar. / Istock / Daniel Ferreira Leites

Pese a que esta época del año reclama por sus paisajes, esto es solo, sin embargo, una pequeña parte de esta preciosa ciudad. Desde sus alrededores, la muralla medieval determina el tramo fortificado que rodeaba el castillo antiguo, con un estilo y origen que demuestra la herencia musulmana y medieval de la ciudad, impresa en tramos como la Puerta de la Jarrilla y la Puerta del Pico.

Palacio Ducal, Béjar / Wikicommons / By S. Hoya - Asqueladd

Siguiendo con las mega estructuras de la ciudad salmantina, el Palacio Ducal o Castillo de los Zúñiga se remonta al siglo XIV, con una reforma posterior en el XVI para transformar la entonces fortaleza en palacio renacentista. El espacio alberga un patio de columnas con escudos nobiliarios y se recoge bajo la declaración de espacio BIC, desde 1931.

Patrimonio religioso Si eres de los que encabeza la lista de esenciales con iglesias y catedrales, te recomendamos: la Iglesia de Santa María la Mayor, de románico tardío, gótico y con una torre-campanario renacentista; la Iglesia de El Salvador, un templo gótico con acompañamiento barroco; y el Convento de San Francisco, un espectáculo cultural que alberga el Museo Valeriano Salas.

Jardín Histórico “El Bosque”, Béjar / Istock

En este contexto y siguiendo con sus coetáneos, no se puede visitar los dos primeros sin pasar por el tercer imprescindible: el Jardín Histórico “El Bosque”, conocido por vecinos y habitantes como la antigua villa de recreo de los Duques de Béjar.

Se mandó construir en el siglo XVI en un renacentista italiano que hoy día se mantiene como uno de los mejor conservados de España. En su corazón, un estanque monumental lo preside, acompañado de un cenador, un palacete y frondosas avenidas que rinden a cualquier paseo. Su belleza no es casual y su imponencia le ha valido la declaración BIC desde 1946.

Jardín Histórico “El Bosque”, Béjar / Istock

Rutas y senderos perfectos para recorrer Béjar en otoño

Pero no perdamos el foco, porque ahora el protagonista está extramuros, en sus alrededores y la única manera de conocerlo es salir, y descubrirlo.

Ruta del Bosque a El Castañar

El primer itinerario conecta la villa renacentista con el Santuario de Nuestra Señora del Castañar a través de un paseo cobrizo de bosques de castaños y robles centenarios. En un recorrido de unas dos horas y media señalizado con postes verdes, este paseo se describe como “una buena ruta para disfrutar en familia”, según algunos de sus visitantes. Desde la Fuente del Lobo hasta la de la Teja, el paseo es sencillo, sin mucha elevación, y el entorno, un espectáculo.

Ruta de los Miradores / Cedro del Pobo

Este recorrido circular de baja dificultad y unos 7,4 kilómetros de distancia, ofrece vistas panorámicas de la meseta y las sierras limítrofes en un paseo de unas tres horas desde el Parque Santa Ana. De imponentes castañares y robles melojos, sus visitantes afirman: “Fácil para ir con familia, el entorno es muy bonito y tiene zonas de sombra”.

Así mismo, la ciudad es conocida por ser trazado y cruce del Camino de la Plata (GR-100), románico y jacobeo; así como la Ruta de las Fábricas Textiles, un paseo llano y accesible de unos 4 km que discurre paralelo al río Cuerpo de Hombre, entre frondosa vegetación de ribera y antiguas instalaciones industriales recuperadas.