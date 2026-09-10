Entramos en el pueblo del jamón ibérico más cotizado de España: en medio de dehesas y en un territorio Reserva de la Biosfera, es la cuna de los ibéricos más caros del mundo
Son varias las regiones productoras de jamones y productos ibéricos en España, pero solo una puede presumir de tener los más caros del mundo.
España, cuna del mejor ibérico del mundo, cuenta con diferentes zonas y marcas premium asociadas a este producto tan genuino y apreciado tanto dentro como fuera del país. Desde Guijuelo, en Salamanca, a Los Pedroches en la serranía de Córdoba o la Dehesa de Extremadura.
Y aunque todas son importantes en cuanto a producción, solo una puede presumir de tener el jabón ibérico de mayor calidad, asociado al segmento premium de máxima categoría gracias a una marcas conocidas en todo el mundo y compañías familiares que presumen de tener los jamones más caros del mercado. Y todos están en Jabugo, en la provincia de Huelva.
Ibérico con Denominación de Origen
Jabugo es la localidad que ha dado nombre a la DOP Jabugo, una de las grandes denominaciones de origen del ibérico. Y allí nació Cinco Jotas (5J), probablemente la marca española de jamón ibérico de bellota con mayor reconocimiento internacional.
Una fama más que merecida, ya que según una comparativa internacional de precios, los de Cinco Jotas se sitúan entre los jamones de bellota 100 % ibéricos más caros del mercado. Aunque los hay más exclusivos aún: algunas piezas de la raza ibérica Manchado de Jabugo, dentro de la categoría Summun de la DOP ( hay muy pocas unidades en la actualidad y son producidas solo por pequeñas empresas familiares), han llegado a superar los 4900 euros, que se dice pronto.
Sin llegar a tener esos precios, 5J vende actualmente sus piezas de 100 % ibérico de bellota desde 665 € (en piezas de entre 6-7 kilos) llegando a alcanzar incluso los 945 € para los jamones de entre 9-10 kilos, según los datos de esta compañía de origen familiar (nació a finales del siglo XIX en la familia Sánchez Romero Carvajal), pero que hoy pertenece al grupo Osborne.
Un pueblo blanco andaluz de postal
Jabugo no es solo un pueblo famoso por una marca. La localidad está en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un territorio de dehesas de encinas y alcornoques donde se crían los cerdos ibéricos que después dan lugar a estos jamones. Además, Jabugo está dentro de un territorio que también es Reserva de la Biosfera, algo que conecta muy bien con lo que estábamos hablando antes.
Es precisamente el paisaje que dibuja ese entorno el que compone la verdadera identidad de Jabugo y su icono gastronómico; un paisaje abierto donde el cerdo ibérico se cría en libertad, alimentándose de bellota durante la montanera, nombre que recibe el periodo de tiempo que el cerdo pasta solo por la dehesa sin mayor alimento que el que da el entorno.
Esta naturaleza única se combina con arquitectura y patrimonio singular. De hecho, el propio pueblo de Jabugo es el típico pueblo blanco andaluz, de calles empedradas y fachadas de cal blanca con aire rústico y mucha historia que contar. Entre sus monumentos más significativos, rincones con encanto como la iglesia de San Miguel, de estética sobria y origen barroco, pero también la iglesia de la Santísima Trinidad o la ermita de San Juan Bautista.
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