La Vía Verde de 54 kilómetros que cruza el desfiladero más bonito de España: un bosque infinito habitado por ciervos y con pueblos donde el pasado minero todavía vive

Una de las cosas más bonitas que es capaz de hacer el ser humano es reaprovechar una construcción propia para un objetivo totalmente distinto. Es lo que sucede con las Vías Verdes, pues en sus orígenes eran vías férreas por donde pasaban ferrocarriles. Algunas llegaron a utilizarse y quedaron en desuso más tarde y otras ni siquiera funcionaron como tal. El Camino Natural de la Vía Verde de la Sierra Demanda es ejemplo de ello.

Laguna brava, Sierra de la Demanda. / Istock

A tan solo 20 kilómetros de Burgos se abre paso uno de los recorridos más espectaculares del norte de España. Son algo más de 54 kilómetros que discurren por el antiguo trazado de un ferrocarril minero de inicios del siglo XX, aunque lo más llamativo es quizá que gracias a la construcción de estas vías se descubrieron los yacimientos de Atapuerca. Fue a finales del siglo XIX cuando comenzaron las obras y quedaron al descubierto estos restos.

Sara Fernández García

Los puntos más bonitos de la Vía Verde

Cualquiera que conozca la Sierra de la Demanda burgalesasabe que es un entorno más que privilegiado, casi mágico que en su gran parte pertenece a la Red Natura 2000. La ruta está compuesta por bosques de pinos, hayas y robles llenos de ciervos, antiguos glaciares, valles, ríos, mares de interior, antiguas minas, el propio ferrocarril y sus instalaciones... Además de encontrar en el entorno una gran variedad de oferta gastronómica y turística.

El paisaje de la Sierra de la Demanda en Burgos / Istock / Ivan Lopez Gonzalez

Desde la web oficial de esta Vía Verde, proponen una división en siete tramos, ya que es muy difícil hacer los 54 kilómetros de una vez. De todos ellos, destacan algunos puntos como el embalse de Arlanzón, que se bordea por su orilla norte a lo largo de varios kilómetros. Así como Pineda de la Sierra y el Aula del Río 'Rincón de Becedas', un centro de interpretación de la naturaleza con un estanque e instalaciones didácticas perfectas para los más pequeños.

Lagunas glaciares en la Sierra de la Demanda de Burgos / Istock / Jose Antonio Aldeguer

A 1.400 metros de altitud se alza el Puerto del Manquillo, el punto donde se dividen las cuencas hidrográficas del Duero y el Ebro. La subida es muy progresiva, ya que las vías del tren requerían pendientes muy suaves. Además, para llegar hasta él hay que cruzar el espectacular hayedo de El Manquillo, que en otoño tiñe todo el paisaje de tonos cobrizos, dorados y rojos, convirtiendo esta parte en el tramo más bonito en esta época del año.

Pueblos entre hayedos

También es posible atravesar túneles y puentes mineros para contemplar la ingeniería del siglo XX, sabiendo que se construyeron para bajar el mineral de hierro y carbón desde las minas de Barbadillo de Herreros hasta Villafría. Asimismo, los pueblos del entorno conservan destellos de un pasado minero e industrial muy potente, como Villasur de Herreros, que destaca por su puente medieval sobre el río Arlanzón.

La plaza de la Fragua de Urrez en la Sierra de la Demanda / Wikicommons. MottaW

Hablando de pueblos bonitos, cabe destacar Urrez, una pedanía de Villasur de Herreros que funciona como un auténtico nido de águila en la sierra, a 1.149 metros de altitud. El Hayedo de Urrez es uno de los tesoros boscosos más íntimos y desconocidos del norte de España, donde podemos adentrarnos mediante una ruta circular de unos 8 kilómetros. Así como la ruta del Sendero Minero, que conecta las localidades de Brieva y San Adrián.

Los bosques de la Sierra de la Demanda / Istock / Al Carrera

La Vía Verde de la Sierra de la Demanda es una de las maneras más especiales de conocer la provincia de Burgos y parte de su patrimonio rural y natural. Puedes acercarte a la oficina de turismo o el centro de interpretación de alguno de los pueblos de la ruta para informarte acerca de las distintas etapas que puedes realizar. Lo más recomendable es hacer una escapada de varios días para así poder hacerla de principio a fin y respirar la esencia burgalesa.