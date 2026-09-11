El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer "los mejores percebes del Atlántico": una histórica villa marinera rodeada de acantilados y la cuna de los marineros más intrépidos de la Costa da Morte
Lugares para comer percebes en Galicia hay muchos, pero “los mejores del mundo” están es este rincón bañado por el Atlántico.
Si hay algo de lo que puede presumir España y cada una de sus regiones es de riqueza gastronómica, hasta el punto de que podríamos recorrer cada una de sus provincias y no repetir producto típico (¿Podríamos? Sí, podríamos). Desde platos típicos elaborados, como cocido, potes o sopas, a emblemas culinarios como cochinillo, quesos o marisco.
Hablando de marisco, no es muy difícil adivinar que la región a la que vamos a ir hoy con estas letras es Galicia, cuna de los mejores productos de mar de toda España (con permiso de las gambas de Huelva, Denia o Palamós, por poner algunos ejemplos concretos). Y aunque la lista de frutos del mar que se pueden encontrar en las marisquerías de Galicia es casi infinita (bogavante, cigalas, nécoras, centollo, almejas, ostras, mejillones…) hoy los protagonistas son los percebes.
La cuna del mejor percebe de España
En A Coruña está la que dicen que es la capital del mejor percebe de España, la cuna de este marisco de captura complicada, rareza física y textura singular tan apreciado por los paladares más exigentes (y los bolsillos más pudientes, dicho sea de paso). Y es Corme, una pequeña localidad marinera de Ponteceso, en plena Costa da Morte.
Corme es uno de los lugares de Galicia más estrechamente vinculados al percebe, y concretamente al percebe del Roncudo, y es que el percebe ha sido históricamente una de las principales fuentes de riqueza de esta pequeña localidad que apenas llega a los 1200 habitantes. La propia Xunta destaca la figura del percebeiro y los conocimientos tradicionales asociados a este oficio en este lugar remoto de Galicia.
La zona más famosa y la que realmente está vinculada al percebe es Punta do Roncudo, un cabo situado junto a la villa de Corme. Allí los percebes crecen en unos acantilados extraordinariamente expuestos al Atlántico, donde el oleaje es muy fuerte. Unas condiciones extremas que, según la propia Oficina de Turismo de Galicia, son propicias para que se produzcan “los mejores percebes del mundo”.
Por qué son tan apreciados estos percebes
La fama y prestigio del percebe de Corme tiene mucho que ver con el lugar donde crecen, adheridos a las rocas en zonas muy golpeadas por el mar, con fuerte oleaje, una constante exposición al Atlántico y fuertes corrientes. Sobra decir que la captura y recolección es extremadamente difícil y sobre todo peligrosa para el percebeiro.
Eso explica por qué alrededor del faro del Roncudo hay cruces blancas dedicadas a percebeiros que murieron allí, como un recuerdo de los mariscadores fallecidos en plena faena de un oficio de alto riesgo.
Una fiesta dedicada al percebe
La Festa do Percebe do Roncudo nació en 1998 y fue, según Turismo de Galicia, la primera fiesta del percebe celebrada en España. En este 2026 se ha celebrado ya su XXXIV edición, y para quien no la conozca diremos que no se trata de una fiesta gastronómica cualquiera: como explica la propia Xunta, se trata de una festividad que sirve también para poner en valor la figura del percebeiro, sus tradiciones y los conocimientos ligados al oficio.
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