La Vall d’Uixó: mucho más que las cuevas de Sant Josep

En el corazón de la Vall d’Uixó, a las puertas del Parque Natural de la Sierra de Espadán, las Coves de Sant Josep son la mejor puerta de entrada para descubrir un territorio en el que naturaleza, patrimonio e historia están estrechamente ligados. Este singular espacio natural continúa siendo el gran referente turístico de la ciudad y una experiencia que cada año atrae a cientos de miles de personas.

La visita en barca permite adentrarse en un paisaje modelado durante miles de años por el agua. El silencio, la iluminación y el avance pausado de las embarcaciones acompañan un recorrido por galerías y formaciones geológicas que convierten la visita en una experiencia singular. Pero hoy les Coves son también el punto de partida para descubrir mucho más.

En los últimos años se han incorporado nuevas formas de explorar la cavidad. Espeleokayak propone recorrer parte del río en kayak, mientras que Origen permite aproximarse a la espeleología y conocer sectores alejados del recorrido turístico convencional. A ello se suma Singin’ in the Cave, un ciclo que transforma el interior de la montaña en un singular escenario para la música en directo.

Coves de Sant Josep / La Vall d'Uixó

La oferta del paraje de Sant Josep se ha ampliado de manera especialmente significativa durante 2026. Una de las principales novedades es Aquacoves, el nuevo parque acuático situado junto a les Coves de Sant Josep. Su apertura incorpora una propuesta de ocio familiar que complementa la visita al río subterráneo y amplía las posibilidades para disfrutar de una jornada completa en el entorno de Sant Josep.

Yacimiento arqueológico del Poblat de Sant Josep

Pero algunas de las novedades más importantes se encuentran sobre la propia cavidad. El Poblat de Sant Josep, declarado Bien de Interés Cultural, ha abierto este verano una nueva etapa después de las actuaciones arqueológicas, de consolidación y puesta en valor realizadas con financiación europea Next Generation EU. El visitante puede recorrer ahora un yacimiento con una larga secuencia de ocupación, desde época ibérica hasta el periodo andalusí, y contemplar los restos arqueológicos desde uno de los mejores miradores sobre la Vall d’Uixó.

El Poblat permite además comprender que Sant Josep ha sido un lugar de vida y actividad humana durante siglos. Bajo el yacimiento discurre el río que hizo posible el desarrollo de una compleja red de acequias, molinos y espacios agrícolas. Esa relación histórica con el agua constituye uno de los grandes hilos conductores para continuar el viaje desde les Coves hacia la ciudad.

El Camí de l’Aigua permite seguir ese hilo y adentrarse en el centro histórico de la Vall d’Uixó a través de un recorrido urbano que muestra cómo el aprovechamiento del agua contribuyó a configurar el paisaje y el crecimiento de la ciudad. El itinerario acerca al visitante a algunos de sus principales elementos patrimoniales, entre los que destaca el entorno de la Fàbrica de la Llum y los acueductos de Sant Josep y l’Alcúdia, además de los dos grandes templos parroquiales del Ángel y de la Asunción.

Museo Arqueológic Municipal, Fabrica de la Llum / La Vall d'Uixó

Museu Arqueològic

En este recorrido ocupa un lugar destacado el Museu Arqueològic Municipal, instalado en la antigua Fàbrica de la Llum. La recuperación de esta antigua central eléctrica ha permitido convertir un edificio estrechamente vinculado al aprovechamiento histórico del agua en un nuevo espacio cultural. Su exposición «Del foc a la llum» propone un viaje por la historia de la Vall d’Uixó a través de su patrimonio arqueológico y ofrece una nueva mirada sobre la evolución del territorio y de las sociedades que lo han habitado.

El recorrido por el centro histórico permite también acercarse a la Torre de Benissahat, recientemente recuperada y convertida en un nuevo punto de información turística. Este elemento del patrimonio histórico se incorpora así a la red de recursos que permiten conocer la ciudad y sirve como punto de referencia para quienes quieren continuar descubriendo la Vall d’Uixó más allá del paraje de Sant Josep.

A esta oferta cultural se suma un entorno natural privilegiado por su proximidad a la Sierra de Espadán. La red de senderos permite pasar en pocos minutos del río subterráneo al paisaje mediterráneo que rodea la ciudad, con itinerarios que combinan naturaleza, patrimonio y memoria histórica.

La Vall d’Uixó ofrece así diferentes formas de acercarse a un mismo territorio: navegar bajo tierra, caminar sobre un poblado con más de dos mil años de historia, seguir el recorrido del agua entre acueductos y antiguos molinos, descubrir la arqueología en una antigua central eléctrica, recorrer su centro histórico o adentrarse en los paisajes de la Sierra de Espadán.

El agua sigue siendo el hilo que conecta buena parte de estas experiencias. Ha modelado la cavidad, condicionado los asentamientos humanos, movido molinos, regado huertas, producido energía y contribuido a dar forma a la ciudad. Hoy también permite explicar al visitante la historia de la Vall d’Uixó y conectar sus principales recursos turísticos.

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