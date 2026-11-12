La ciudad favorita de la clase media española en invierno es "la capital del mudéjar": torres Patrimonio de la Humanidad, una escalinata de cuento y el primer jamón con Denominación de Origen de España

Estilos arquitectónicos como el románico o el gótico son de lo más común en toda Europa. Otros, como el mudéjar, son autóctonos de la Península Ibérica, y de ahí que se consideren tan especiales. El arte mudéjar es autóctono, nace de la fusión de las tradiciones culturales y artísticas cristiana y musulmana, y encuentra su mayor esplendor entre los siglos XII y XVI. El resultado, edificios de barro con decoración de cerámica vidriada verde, azul y blanca.

La capital del mudéjar se encuentra en una ciudad desconocida de Aragón / Istock / Marc Venema

Si bien hay grandes construcciones repartidas por el país, como la Mezquita-Catedral en Córdoba o la Alcazaba en Badajoz, la gran capital del mudéjar es Teruel. Una de las ciudades más infravaloradas de España y con una riqueza tan alucinante que todo su arte es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1986. Y por eso está a las puertas de convertirse en la ciudad favorita de la clase media española para hacer una escapada en invierno.

Adriana Fernández

Arquitectura de larga tradición religiosa

Al contrario de otros estilos arquitectónicos que buscan mostrar la opulencia y la riqueza, la base del mudéjar es muy humilde. El barro cocido es el elemento principal, que se engrandece gracias a la preciosa ornamentación de vidrio con motivos geométricos, como rombos y paños de sebka, que es todo un símbolo de la provincia. La construcción más representativa de la capital es la Catedral de Santa María de Mediavilla.

La Catedral de Teruel, un buen ejemplo del mudéjar en la ciudad / Istock / zelg

Primero fue parroquia, luego colegiata en 1342 y finalmente catedral desde 1587, al crearse la Diócesis de Teruel. En el interior nos topamos con lo que se suele llamar "la Capilla Sixtina del mudéjar": una techumbre de madera decorada con motivos geométricos, heráldicos, vegetales, epigráficos y figurativos, constituyendo toda una enciclopedia de la vida medieval. También destaca el cimborrio, un octógono con ventanales ajimezados y motivos renacentistas.

La Catedral de Teruel destaca por su arquitectura mudéjar / Istock / Miguel Angel Flores

Tres torres y una historia de amor

Junto a la catedral, destacan las torres de las iglesias de El Salvador, San Martín y San Pedro, las que protegió la Unesco hace décadas. La última es del siglo XIV y está construida sobre un antiguo templo románico de 1196. Está coronada por un precioso ábside gótico-mudéjar con arcos mixtilíneos, cerámica vidriada y otros elementos. En su interior, se observa la impronta de Salvador Gisbert en la restauración de 1896. Anexo a la iglesia se encuentra el Mausoleo de los Amantes, pues aquí tuvo lugar esta trágica y conocida historia de amor.

El Mausoleo de los Amantes de Teruel junto a una de las iglesias mudéjares / Istock / Uvamen

La de El Salvador y la de San Martín son prácticamente iguales, y se construyeron rivalizando el amor de Zoraida. Se cuenta que dos jóvenes alarifes mudéjares estaban enamorados de esta bella doncella turolense de origen árabe. Ella no sabía a quién elegir, por lo que su mano sería para el que construyera la torre más bella en menos tiempo. La de San Martín fue la primera, pero al percibir una leve inclinación le rechazó. La desesperación le hizo arrojarse al vacío. La de El Salvador se acabó poco después y su constructor se ganó la mano de su amada.

La torre mudéjar de la iglesia del Salvador de Teruel / Istock / zelg

Más allá de la Edad Media

El otro monumento emblemático de la ciudad no tiene nada que ver con la religión, el amor o el medievalismo. Se trata de la Escalinata del Paseo del Óvalo, una obra de 1920 para comunicar la meseta sobre la que se ubica el casco histórico y la estación del ferrocarril. El autor quiso darle la monumentalidad que merecía un lugar como Teruel, por lo que empleó elementos arquitectónicos y decorativos extraídos de la tradición mudéjar y el modernismo.

La famosa Escalinata del Óvalo de Teruel / Istock / Andrea Tabaro

El resultado fue una escalinata que parece sacada de un cuento infantil, hecha de ladrillo, piedra y cerámicas verdes y blancas. Y como no todo podía ser arquitectura en la capital del mudéjar, Teruel es un lugar idóneo para los amantes del buen comer. Es aquí donde nació el primer jamón con Denominación de Origen de España en 1997. Aunque hay constancia de que ya se consumía hace más de dos mil años. Incluso se han encontrado fósiles de jamón. Todo un referente histórico de una de las ciudades más bonitas y desconocidas.