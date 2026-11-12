La ciudad más feliz de España es aquella en la que Andersen se sintió "tan dichoso y tan a gusto" como en ninguna otra: una alcazaba sobre el mar, 300 días de sol y la estatua del escritor junto al puerto

La fundaron los fenicios hacia el siglo VIII a.C. con el nombre de Malaka, convirtiéndola en una de las ciudades más antiguas de Europa occidental, y desde entonces apenas ha dejado de recibir viajeros fascinados por su luz. Entre ellos, un escritor danés que en 1862 llegó buscando sol para su salud y se marchó dejando escrita una de las frases más repetidas sobre la ciudad. Asentada en la Costa del Sol, está a poco más de dos horas de avión desde Madrid o Barcelona y con aeropuerto propio bien conectado con media Europa.

Las terrazas de Málaga / Istock / Salvador-Aznar

El recorrido por Málaga empieza en la Alcazaba, el palacio-fortaleza que el rey Badis de Granada levantó en el siglo XI sobre un cerro con vistas al Mediterráneo, y continúa cuesta arriba hasta el castillo de Gibralfaro, construido en el XIV para reforzar su defensa. A sus pies espera el Teatro Romano, y a pocos minutos, la Catedral de la Encarnación, conocida popularmente como "La Manquita" porque su torre sur quedó sin terminar; las obras arrancaron en el siglo XVI por encargo de los Reyes Católicos y se prolongaron, con estilos distintos, hasta el XVIII.

Adriana Fernández

La Alcazaba de Málaga / Istock / benedek

La Málaga del siglo XXI se mide, en cambio, junto al mar: el Museo Casa Natal de Picasso, en la Plaza de la Merced donde nació el pintor en 1881, y el Centre Pompidou Málaga, instalado desde 2015 en El Cubo, la estructura de cristal de colores del puerto diseñada por Daniel Buren. Pero es el nombre de Hans Christian Andersen, autor de La sirenita y El patito feo, el que hace siglos cambió la perspectiva de esta ciudad que siempre ha acogido con tanto cariño al viajero.

La ciudad que enamoró a Andersen

Mucho antes de que sus cuentos conquistaran a lectores de todo el mundo, Hans Christian Andersen ya sentía una curiosidad especial por España. El escritor danés llevaba años imaginando cómo sería aquel país que, en el siglo XIX, todavía se percibía en buena parte de Europa como un destino lejano y desconocido. Cuando por fin pudo visitarlo, en 1862, descubrió paisajes, ciudades y costumbres que terminaron convirtiéndose en uno de los recuerdos más queridos de su vida.

La Alcazaba en la ciudad de Málaga / Istock / Unaihuiziphotography

Su fascinación por España venía de la infancia. Cuando tenía apenas tres años, vio desfilar a los soldados del Regimiento Zamora que habían desembarcado en Dinamarca en marzo de 1808. Uno de ellos llegó a abrazarlo y aquella escena se quedó grabada en su memoria. Desde entonces, el país se convirtió en una especie de misterio que deseaba descubrir algún día. Más tarde recogería sus experiencias en un libro, 'En España', donde dejó constancia de las ciudades, los paisajes y las personas que encontró durante el recorrido.

El itinerario fue extenso. Desde Cataluña viajaron hacia Madrid y el norte peninsular, antes de continuar hacia Andalucía y visitar ciudades como Cádiz, Sevilla y Granada. Sin embargo, ninguna consiguió despertar en él el mismo entusiasmo que Málaga. "En ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan dichoso y tan a gusto como en Málaga", escribió. Durante su estancia se alojó en la Fonda de Oriente, desde cuyo balcón podía observar el movimiento de la Alameda.

La Costa del Sol (Málaga) / Istock / MEDITERRANEAN

La estatua del autor En 2005, la Casa Real danesa encargó al escultor José María Córdoba una estatua de bronce en su honor, hoy instalada en la Plaza de la Marina, a un paso del puerto.

La más feliz de España

Esa fascinación no es solo literaria. En marzo de 2026, un estudio sobre calidad de vida situó a Málaga como la ciudad más feliz de España, por delante de Almería e Ibiza, apoyándose en un argumento que cualquiera que la haya visitado reconoce enseguida: su clima. Con una media de 3.000 horas de sol al año, la cifra más alta de todo el país según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Málaga no necesita demasiados argumentos más para explicar por qué enamora tan rápido.