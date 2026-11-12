Los jubilados cambian Benidorm por “la isla bonita”, donde se camina por encima de las nubes: una caldera volcánica de 8 kilómetros, bosques de laurisilva y uno de los cielos más vigilados del mundo

La Palma tiene un atractivo muy particular para el público senior y viajeros jubilados: y es que ofrece una forma de vida tranquila, un clima agradable durante buena parte del año, naturaleza extraordinaria, pueblos pequeños y una sensación de desconexión que resulta difícil encontrar en destinos más urbanizados. Y eso es algo que gusta mucho entre el público senior.

Un destino ideal para los jubilados / Istock

Sin embargo, lo más interesante es que su encanto va bastante más allá de ser una isla con buen tiempo para retirarse. La Palma es un destino para quienes quieren cambiar el ritmo de vida sin renunciar a los servicios, la cultura, la gastronomía y las actividades al aire libre. Se la conoce como “la Isla Bonita”, y el sobrenombre tiene bastante sentido: concentra bosques de laurisilva, volcanes, acantilados, piscinas naturales, playas de arena negra y algunos de los cielos nocturnos más espectaculares del planeta.

Lucía Alfonso González

Clima ideal para jubilarse

Uno de los grandes atractivos es el clima subtropical. Las temperaturas suelen ser suaves durante todo el año, sin los extremos térmicos que se registran en buena parte de la Península. De hecho, en las zonas costeras, especialmente en el oeste y el sur de la isla, los inviernos son templados y los veranos suelen resultar moderados gracias a la influencia atlántica y los vientos alisios.

Y eso, para quienes viajan desde la península, es todo un atractivo. Sobre todo porque, a diferencia de los inviernos intensos que se viven en buena parte del país, la isla permite mantener una vida activa durante prácticamente los doce meses del año: pasear, hacer excursiones, bañarse en el mar o disfrutar de una terraza al aire libre, por poner solo algunos ejemplos.

Una isla con inviernos son templados y los veranos suelen resultar moderados / Istock

Entre bosques y volcanes

Hay otro rasgo característico que La Palma que la diferencia de otras islas canarias, y es su paisaje extraordinariamente verde y variado. En pocos kilómetros se pasa de bosques húmedos y barrancos cubiertos de vegetación a paisajes volcánicos casi lunares, acantilados y playas de arena negra. De hecho, la isla cuenta con una enorme superficie protegida. No es de extrañar que sea Reserva Mundial de la Biosfera de la UNESCO.

Uno de sus grandes atractivos es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, una enorme depresión volcánica de unos ocho kilómetros de diámetro, rodeada de montañas que superan los 2000 metros. Tiene bosques de pino canario, barrancos y cursos de agua. Y luego está el bosque de Los Tilos, uno de los conjuntos de laurisilva más espectaculares de Canarias, con senderos entre árboles, helechos y vegetación exuberante.

Para quienes disfruten de las rutas de senderismo y de las caminatas en entornos singulares, nada como la Ruta de los Volcanes, un recorrido por conos volcánicos, cráteres y paisajes de lava que permite comprender el origen geológico de la isla. Aunque, si no se está en forma, no hace falta practicar un senderismo tan exigente: también hay miradores, paseos y recorridos de dificultad moderada.

La Palma, un paseo por las nubes en invierno / Istock

El cielo nocturno es uno de los grandes espectáculos de la isla

La Palma tiene uno de los cielos nocturnos más limpios y protegidos del mundo. De hecho, fue el primer lugar en obtener la certificación de Reserva Starlight y cuenta con una legislación específica para proteger la calidad del firmamento frente a la contaminación lumínica. En el Roque de los Muchachos, una cumbre situada a 2426 metros de altitud, se encuentra uno de los observatorios astrofísicos más importantes del planeta. Y eso se traduce en que en la isla se puede disfrutar de noches en las que el firmamento se convierte en un espectáculo cotidiano: la Vía Láctea, constelaciones y lluvias de estrellas visibles desde muchos puntos de la isla.