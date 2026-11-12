Ni la Alhambra de Granada, ni la Mezquita de Córdoba, el palacio árabe más bonito de España está en Valladolid: un monasterio con patios de inspiración nazarí, baños históricos y una capilla dorada en el corazón de Castilla

En España, los monasterios han sido mucho más que simples espacios dedicados a la oración y el retiro espiritual. Desde la Edad Media, se han ido convirtiendo en auténticos centros de poder, cultura y conocimiento repartidos por todo el territorio, formando hoy en día uno de los conjuntos monumentales más importantes de todo el país. Ni la Alhambra de Granada ni la Mezquita de Córdoba, el palacio árabe más bonito de España está en Castilla y León, concretamente en Valladolid.

Redacción Viajar

Hablamos del Real Monasterio de Santa Clara, uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de España. Su historia viene de muchos siglos atrás, originalmente fue mandado a construir por el rey Alfonso XI en el siglo XIV y más tarde, convertido en convenio para la orden de las monjas Clarisas en el año 1363 por Pedro I. Es famoso principalmente por ser uno de los mejores ejemplos de arte mudéjar en Castilla y León.

Detalle de los arcos lobulados y yeserías mudéjares del Real Monasterio de Santa Clara en Valladolid / Patrimonio Nacional

Una fusión única entre un palacio mudéjar y un convento de clausura

El recorrido empieza en el patio porticado que daba acceso al recinto, lo que más te llamará la atención es su portada principal de piedra que sorprende por mezclar escudos heráldicos cristianos con arcos de herradura, paños de Sebka y una decoración geométrica islámica. El vestíbulo y la capilla dorada fueron la entrada de honor del palacio de Pedro I antes de convertirse en capilla. Actualmente, conserva arcos polilobulados, yeserías mudéjares, inscripciones cúficas y pinturas murales góticas.

El Dato Acceder a él es realmente fácil, lo encontrarás en la calle Alonso Castillo Solórzano, 23 en Tordesillas, Valladolid. Podrás visitarlo de martes a sábado de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:30 h. Los domingos y festivos de 10:30 a 15:00 H y los lunes permanece cerrado. La visita guiada tiene un coste de tan solo 9 euros al día.

El patio árabe de inspiración nazarí es el núcleo mejor conservado de la residencia real, sus cuatro galerías alternan arcos lobulados y de herradura decorados con atauriques de gran delicadeza. Otras de las estancias más importantes y reclamadas es su famosa sala capitular. Ocupa el espacio del antiguo Salón del Trono y sirvió como primera iglesia del convento, lo que más llama la atención es su cubierta de madera y por albergar objetos históricos vinculados a la realeza castellana, como el órgano que perteneció a Juana I de Castilla.

Una de las estancias más antiguas de este monasterio es su gran capilla dorada que forma parte del palacio mudéjar primitivo que destaca por su espectacular cúpula semiesférica de nervios entrecruzados de tradición almohade y toledana, parecida al de las mezquitas. Una curiosidad que seguro que no sabías es que exhibe tres grandes joyas históricas de la música como el famoso Realejo de la reina Juana I de Castilla, un órgano portátil del siglo XVI, un virginal flamenco de 1579 de Hans Bos y un clavicordio del siglo XVIII.

Convento de Santa Clara Tordesillas en Valladolid / Patrimonio Nacional

Uno de los conjuntos termales mejor conservados de Castilla y León

Los baños árabes del Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas es de los ejemplos mejor conservados de arquitectura hispanomusulmana y mudéjar de Castilla. Su estructura clásica y perteneciente de la época cuenta con un cuarto frío, la sala de entrada que sirve de vestuario. Si continúas, te encuentras muy cerca el cuarto templado o conocido como el tepidarium, un espacio destinado a masajes y lavados.

tepidarium baños árabes / ateguias

Por último, uno de los cuartos favoritos es el caldarium, el cuarto caliente, destinado al vapor y que funcionaba mediante un sistema de calefacción subterráneo por hipocausto. Uno de sus elementos más destacados son los tragaluces de estrella, bóvedas de cañón perforadas por claraboyas con forma de estrella de ocho puntas que permiten la entrada de luz natural al tiempo que servían para evacuar el vapor.