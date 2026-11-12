Lo siento Estambul, pero el templo más bonito del mundo está en España: un bosque de 856 columnas, arcos bicolores y más de 1200 años de historia perfectos para una escapada de invierno

La Mezquita-Catedral de Córdoba es una obra maestra de la arquitectura islámica. Y lo realmente valioso de su monumentalidad es que condensa más de mil años de historia en un mismo espacio, convertido en todo un símbolo cultural a nivel mundial. Y es que su singularidad está en la convivencia de dos grandes tradiciones arquitectónicas: la musulmana y la cristiana.

856 columnas bajo arcos bicolores / Istock

No se trata de dos edificios yuxtapuestos, sino de una construcción en la que las distintas épocas se han ido superponiendo, transformando y dejando huella: antes de la llegada del islam, en este solar se levantaba la basílica cristiana de San Vicente Mártir, cuyos restos visigodos aún son visibles bajo el suelo acristalado de la mezquita. Fue Abderramán I quien, entre los años 785 y 788, compró el solar para levantar una gran aljama que rivalizara con las de Bagdad y Jerusalén.

Adriana Fernández

Y ese fue el origen de la estructura original, con 11 naves y el sistema de arcos bicolores tan característico de la mezquita. Pero lo cierto es que son muchas las razones arquitectónicas, históricas y artísticas que explican por qué la Mezquita de Córdoba despierta tanta admiración y por qué es uno de los monumentos más extraordinarios de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En la ciudad con más Patrimonios de la Humanidad de España / Istock

Un bosque de columnas

La sala más especial de todo el conjunto de la mezquita es, sin duda, un bosque hipnótico de columnas islámicas dentro del cual late, literalmente incrustada en su centro, una monumental catedral renacentista y barroca. Es el salón de oración (o haram), el espacio más visual e icónico de todo el conjunto.

Alberga 856 columnas de mármol, jaspe y granito (muchas reutilizadas de edificios romanos y visigodos anteriores). Al estar alineadas en retícula, con una altura relativamente baja respecto a su enorme extensión (más de 23.000 metros cuadrados), generan un efecto óptico de perspectiva infinita donde las líneas parecen multiplicarse desde cualquier ángulo.

La Mezquita de Córdoba, o por qué es el templo más bonito del mundo está en España / Istock / Matej Kastelic

Y luego están los arcos bicolores, otra de las obras de ingeniería de los arquitectos de la época. Porque, para ganar altura sin derribar las columnas romanas originales, los omeyas idearon un sistema revolucionario inspirado en el acueducto romano de Los Milagros (Mérida): es decir, superpusieron dos niveles de arcos. El inferior (de herradura) da estabilidad; mientras que el superior (de medio punto) sostiene la techumbre. Después le sumaron la alternancia de ladrillo rojo y piedra caliza blanca en las dovelas, creando ese ritmo cromático tan característico y vibrante.

La Mezquita-Catedral y el Patio de los Naranjos / Istock

Junto con el bosque de columnas, el Mihrab y la maqsura de Alhakén II constituyen la joya ornamental del arte califal. A diferencia de otras mezquitas donde el mihrab es un simple nicho en el muro, aquí se concibió como una pequeña habitación octogonal coronada por una cúpula en forma de concha tallada en un solo bloque de mármol. Su arco de entrada está revestido con teselas de oro y vidrio enviadas por el emperador bizantino Nicéforo II Focas desde Constantinopla, acompañadas de maestros mosaiquistas griegos.

La fascinante cúpula de la catedral / Istock

Una capilla dentro de la mezquita

En el siglo XVI se construyó la Capilla Mayor cristiana justo en el corazón de la sala de oración islámica. El contraste entre la horizontalidad íntima y penumbrosa de la mezquita y la verticalidad luminosa del gótico, el renacimiento y el barroco crea un palimpsesto arquitectónico irrepetible (en el sentido de que conserva huellas de un pasado que ha sido prácticamente borrado para volver a construir sobre él, como se hacía con los pergaminos en la antigüedad).

De hecho, el propio emperador Carlos V, al ver la obra terminada en 1526, pronunció su célebre frase: "Habéis construido lo que aquí y en todas partes se puede hacer, y habéis deshecho lo que era único en el mundo".