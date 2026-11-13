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Para disfrutar Barcelona sin prisas

Dos hoteles, dos maneras de descubrir la ciudad. En el distrito 22@, ZT Hotels propone combinar ocio, bienestar, gastronomía y confort, tanto en una escapada de ocio como en un viaje de trabajo

ZT HOTELES, bienestar, gastronomía y confort

ZT HOTELES, bienestar, gastronomía y confort / Cedida

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En el distrito 22@, ZT Hotels propone dos formas de alojarse en Barcelona: un hotel con spa a pocos minutos de la playa de Poblenou y otro con piscina en la azotea y vistas panorámicas de la ciudad.

ZT Hotel & Spa Villa Olímpica Suites: una escapada urbana con tiempo para uno mismo

El hotel, situado en el corazón de Poblenou y a pocos minutos de la playa, estrena instalaciones renovadas y combina spa, gastronomía mediterránea y confort para disfrutar de Barcelona. ¿Y si un viaje a Barcelona fuera también una oportunidad para desconectar? Una reunión por la mañana, un paseo junto al mar, una sesión de spa y una cena tranquila. En ZT Hotel & Spa Villa Olímpica Suites, trabajo, ocio y bienestar se combinan en una misma experiencia.

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ZT Hotel & Spa Villa Olímpica Suites: aislamiento acústico, mesas de trabajo ergonómicas y conectividad mejorada / Cedida

Su ubicación, próxima al CCIB, al Auditori Fòrum y a las empresas del distrito 22@, facilita los viajes de negocios, mientras que las playas y el ambiente de Poblenou invitan a descubrir la Barcelona más mediterránea. Además, el hotel acaba de completar una renovación integral, donde el confort y el aprovechamiento del tiempo son protagonistas.

Sus 150 habitaciones y suites ofrecen aislamiento acústico, mesas de trabajo ergonómicas y conectividad mejorada. Las Junior Suites cuentan con tres ambientes diferenciados para viajeros profesionales y familias, mientras que las Studio Rooms incorporan una zona de salón para mayor comodidad

Uno de sus grandes atractivos es el Spa Minos que se completa con una Sala Fitness y dos piscinas exteriores. En cuanto a gastronomía, el Restaurante Origen apuesta por una cocina mediterránea de temporada y proximidad. El desayuno buffet, el Snack Bar y las opciones de media pensión completan la oferta.

ZT The Golden Barcelona Hotel: confort contemporáneo y compromiso de sostenibilidad

Ubicado en el distrito 22@, el hotel cuenta con una espectacular azotea con piscina y vistas panorámicas de Barcelona. Descubrir los barrios de Barcelona, disfrutar de su gastronomía y terminar el día con un baño en una piscina en la azotea. ZT The Golden Barcelona Hotel combina diseño, comodidad y sostenibilidad en un entorno privilegiado para explorar la ciudad. El hotel está situado en el distrito 22@, cerca de la plaza de Glòries y la avenida Diagonal, una de las zonas más dinámicas de Barcelona, con buenas conexiones y una amplia oferta cultural, comercial y empresarial.

Villa Olimpica Suites

Villa Olimpica Suites / Cedida

Sus 158 habitaciones y suites ofrecen espacios modernos y funcionales, pensados para el descanso. Cuenta también con Sala Fitness y espacios para reuniones y eventos. Destaca también por su compromiso medioambiental, que le ha permitido alcanzar la calificación energética A, la máxima categoría, y obtener las certificaciones Biosphere y Green Key, que reconocen sus buenas prácticas en sostenibilidad y gestión responsable de los recursos.

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The Golden Barcelona Hotel

The Golden Barcelona Hotel / Cedida

La gastronomía es otro de sus atractivos. El restaurante The Seventh Heaven apuesta por productos ecológicos, de proximidad y comercio justo. Por su parte, Golden Café ofrece un ambiente acogedor para disfrutar de una pausa entre visitas o actividades. Pero uno de los espacios más especiales se encuentra en la azotea. Bar Cel invita a relajarse junto a la piscina y el jacuzzi mientras se contemplan las vistas panorámicas de Barcelona.

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