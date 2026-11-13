AutorIA: una experiencia expositiva innovadora para redescubrir las raíces del castellano en La Rioja

‘Cono ajutorio de nuestro dueño’ se puede disfrutar de AutorIA, la exposición recién inaugurada en el Monasterio de San Millán de la Cogolla y que mantendrá sus puertas abiertas hasta el próximo 10 de enero. Denante ela sua face gaudioso segamus. Amen.

AutorIA ofrece una experiencia única. Combina lo real con lo virtual, lo medieval con el futuro, los cantorales con la inteligencia artificial y los códices con los dispositivos de inmersión 3D. Se trata de un viaje a través del interior del monasterio renacentista de San Millán de la Cogolla que ofrece, a la vez, un tránsito desde el castellano primigenio hasta la actualidad. Incluso hacia el futuro.

Un grupo de visitantes contempla la escalinata iluminada del monasterio de Yuso durante el recorrido por AutorIA / Javier Gamboa

La cuna del castellano

La muestra toma como punto de partida los monasterios de Suso (prerrománico y cerrado con motivo de sus obras de restauración) y Yuso, donde hace más de un milenio uno o varios autores anónimos, al copiar el hoy conocido como Códice Emilianense 60, que recoge textos religiosos, anotaron entre las líneas o en los márgenes el significado de palabras en latín en el romance hablado en la zona. El primer castellano. Se trata de los balbuceos en tinta de un idioma hablado hoy por más de 600 millones de personas.

También en el monasterio de Suso, creció, vivió y escribió el primer autor que firmó obras con su nombre en el romance de las glosas: Gonzalo de Berceo. Poeta de cuya mano escribió los Milagros de Nuestra Señora, entre cuyos primeros versos reconoce la autoría: Yo maestro Gonçalvo de Verceo nomnado, yendo en romería caeçí en un prado.

El Códice Emilianense 60 conserva las Glosas Emilianenses, anotaciones en latín, euskera y romance navarro-aragonés

María de la O Lejárraga

El propio Berceo es uno de los personajes que habla sobre la evolución del español durante la exposición, junto a Nebrija, Cervantes, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Ana María Matute, Gabriela Mistral, Sor Inés de la Cruz o María de la O Lejárraga, entre otras grandes personalidades de la cultura en español.

Por cierto, Lejárraga (1874-1974), dramaturga, traductora, política y feminista española, fallecida en Buenos Aires en 1974, escribió, entre otras muchas cosas, los libretos de El amor brujo y El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, con quien mantuvo una documentada amistad. María de la O Lejárraga nació en 1874 en una calle de San Millán de la Cogolla, a unos pocos pasos de la tapia del monasterio de Yuso.

Visitantes ante uno de los relicarios que se exhiben en AutorIA, en el monasterio de Yuso / Javier Gamboa

Las piezas excepcionales

La muestra reúne más de medio centenar de piezas de valor patrimonial excepcional, que se pueden apreciar en el interior del monasterio que es, él mismo, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y que enlaza arquitectura, escultura y pintura de distintas épocas.

Entre las piezas que destacan se encuentran los enormes libros cantorales que empleaban los monjes benedictinos para sus celebraciones. O el clavecín de la reina Bárbara de Braganza, instrumento en el que tocó el mismísimo compositor barroco Domenico Scarlatti. Y, por supuesto, los tres brazos de marfil de la cruz de San Millán, reunidos por primera vez en España procedentes del Museo del Louvre y del Museo Arqueológico Nacional. El cuarto brazo se considera perdido. También se pueden ver distintos relicarios preciosos que contuvieron los restos de San Millán.

Con las gafas de realidad virtual de AutorIA, los visitantes pueden recorrer el monasterio tal como era en la Edad Media / Javier Gamboa

Realidad virtual

Antes de dar acceso libre a la iglesia del monasterio, habitado desde hace 150 años por agustinos recoletos, AutorIA proporciona una experiencia virtual que se prolonga cerca de diez minutos. Mediante un casco dotado de gafas y auriculares, quien realice la visita se traslada al monasterio medieval, camina entre sus instalaciones, observa a los monjes mientras realizan distintas tareas como curtir y preparar las pieles que transforman en pergaminos o escribir cuidadosamente sobre ellos. Se puede observar a las mujeres que preparan los pigmentos para iluminar los códices. Se escuchan cantos y voces. Solo faltan las sensaciones olfativas, porque el sistema permite interactuar mediante las manos en puertas y pasos. Esta parte de la experiencia engancha, sobre todo a menores, que se sienten prácticamente en el interior de un videojuego.

AutorIA: fechas, horarios y entradas Abierto hasta el 10 de enero.

De martes a sábado , de 10:00 a 18:30 h.

, de 10:00 a 18:30 h. Domingos y festivos , de 10:00 a 15:00 h. Lunes, cerrado.

, de 10:00 a 15:00 h. Entrada general de adulto a 10 € para visita libre y 12 € para visita guiada.

a 10 € para visita libre y 12 € para visita guiada. Existen tarifas reducidas y pases familiares, así como acceso gratuito para menores de 8 años y personas con discapacidad superior al 33%. www.autorialarioja.com

San Millán, copatrón de España y patrón de Castilla y de Navarra

Millán nació en Berceo en la segunda mitad del siglo VI. Pastor y eremita, siguió de joven a san Felices hasta los montes de Bilibio, cerca de Haro. Más tarde se retiró a una cueva de los montes Distercios, en la Demanda, donde reunió una comunidad. Según las crónicas, vivió 101 años. Sobre su tumba se levantó el monasterio de Suso. Allí se copiaron códices como el que lleva el número 60, que conserva las Glosas Emilianenses: anotaciones en latín, euskera y romance navarro-aragonés.

En el siglo XI, el rey García Sánchez III quiso trasladar sus reliquias a Santa María la Real de Nájera. La leyenda cuenta que los bueyes que llevaban el relicario se detuvieron en el valle y no hubo modo de moverlos. El monarca interpretó el prodigio como una señal: Millán debía quedarse. En la vega del Cárdenas se erigió el primer monasterio de Yuso, de traza románica, antecesor del actual. Desde allí, Suso todavía asoma a media ladera entre los árboles de los montes Cogollos.

Navarra y Castilla lo hicieron patrón y, según la tradición, el santo se apareció a caballo en batallas de la Reconquista. Pero su legado más perdurable no se mide en victorias: está en aquellas notas manuscritas, una de las primeras huellas escritas del romance peninsular, y en el paisaje monástico que aún las custodia. De esto trata AutorIA.

Vista de San Millán / Javier Gamboa

Mucho másAutorIA

La experiencia que proporciona AutorIA se convierte en la excusa perfecta para conocer o revisitar un enclave espectacular por sí mismo. Los montes Cogollos, que conocieron las fatigas de Millán y Gonzalo de Berceo, se apelotonan hacia el suroeste de Yuso, anunciando la poderosa Sierra de la Demanda con su promesa de una Castilla llana al otro lado.

Buenos senderos conectan el lugar con Ezcaray o con el monasterio de Valvanera abriéndose paso entre bosques de caducifolia que facilitan la observación de mamíferos y aves, así como la caminata en plena naturaleza. Sin olvidar, por estas fechas, la micología. O la observación de las estrellas en el cielo limpio.

En el mismo municipio de San Millán de la Cogolla se pueden encontrar empresas que facilitan recorridos en 4x4 o en bicicletas eléctricas. Las riberas del Cárdenas resultan a propósito también para la práctica del senderismo. A sus orillas queda el centro de interpretación de la vieja fábrica de harinas La Gloria. Y también la ferrería de El Infierno, Bien de Interés Cultural del que presume la pedanía de Lugar del Río.

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Cama y mantel

Las carreteras que conducen a San Millán discurren entre paisajes que merece la pena disfrutar, con la Sierra de Cantabria o la de la Demanda en el horizonte en función de la orientación del asfalto. No esperen viñedos sin fin, aunque los haya. Es comarca de cereal, frutales o patatas. El alojamiento no resulta problema. Casas y hoteles rurales se pueden encontrar en el cercano Berceo además de en San Millán y sus pedanías. Las buenas tabernas asoman en las plazas o en las calles adoquinadas. El propio monasterio de Yuso cuenta con la Hostería de San Millán. AutorIA, San Millán y La Rioja aguardan con su experiencia virtual y tecnológica que se suma a una tierra con una historia y una hospitalidad reales.