El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer “el mejor pulpo a feira de las Rías Baixas”: 60 hórreos, cruceiros de granito y un casco histórico protegido desde 1972

En Galicia, los hórreos forman parte del paisaje tanto como los cruceiros o los pazos, graneros alargados de piedra o madera, levantados sobre pilares que protegen la cosecha frente a las inclemencias del tioempo: maíz, cereal, y todo aquello que quiera alejarse de la humedad del suelo y las zarpas de animalillos como los ratones, que no consiguen trepar debido a la disposición de los escalones. Estas estruturas, tan clásicas como significativas, se reparten por aldeas y caseríos de toda la comunidad, casi siempre junto a las casas y los campos de cultivo.

El histórico pueblo pesquero de Combarro en Ras Baixas / Istock

Pero en Cobarro, un pueblo marinero de la ría de Pontevedra, los vecinos los construyeron mirando al mar. Son más de 60 hórreos los que se conservan a lo largo del pueblo, y unos 30 forman una hilera a lo largo de la orilla, con las patas casi en el agua, la imagen más sorprendente de la costa rural de Galicia, y el pueblo con más horreos de España. Junto a ellos, la vida sigue: calles de granito, cruceiros y casas de pescadores componen uno de los cascos históricos más fotografiados de Galicia, protegido desde 1972.

Adriana Fernández

Llegada a la ría de Pontevedra

Combarro pertenece al municipio de Poio y está a pocos kilómetros de Pontevedra, en la orilla norte de la ría. Las primeras referencias al pueblo son del siglo XII, fue municipio independiente hasta el siglo XX y el 30 de noviembre de 1972 su casco antiguo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico. Es pequeño, se recorre a pie en una mañana y se organiza en dos calles paralelas a la ría, así que lo mejor es dejar el coche a la entrada y empezar por el Peirao da Chousa, el antiguo muelle.

Combarro, España / Istock

Desde allí sale la Rúa do Mar, la calle que bordea el agua y la más animada del pueblo, con tabernas, restaurantes y tiendas de artesanía. A los lados se suceden las casas tradicionales de pescadores, de los siglos XVIII y XIX, de granito y de dos plantas. Abajo se guardaban los aparejos de pesca y arriba vivía la familia, y muchas tienen soportales abiertos hacia el mar. Entre casa y casa aparecen los hórreos. Los gallegos son alargados y estrechos, a diferencia de los cuadrados de Asturias, y en Combarro los que están junto al agua guardaban el grano y servían además para secar pescado y almacenar lo que llegaba en barca. Al principio se hacían de madera y paja, y algunos se pintaban para que cada familia pudiera reconocer el suyo desde el mar. Con el tiempo se rehicieron en granito.

Cruceiros, mareas y el hórreo más grande de Galicia

Paralela a la Rúa do Mar, más tranquila, corre la calle de San Roque, salpicada de pequeñas plazas donde se levantan los cruceiros, las cruces de granito que en toda Galicia marcan cruces de caminos y entradas de iglesias y cementerios. Muchos tienen a Cristo por un lado y a la Virgen por el otro, y en Combarro varios miran hacia el mar. El más antiguo del pueblo, de 1771, está en la Praza da Fonte. Sobre su origen hay varias explicaciones. Castelao decía que se levantaban para expiar pecados, y otra tradición los relaciona con la protección de caminantes y marineros. La calle termina en la pequeña iglesia de San Roque.

Primer plano cruz de piedra o cruceiro tradicional del camino de Santiago en la villa gallega de Combarro / Istock / David Andres Gutierrez

La imagen más conocida de Combarro depende de la marea. Cuando baja, la orilla queda al descubierto y los hórreos aparecen alineados sobre las rocas, y cuando sube, el agua llega hasta sus pies. Una de las mejores vistas de la hilera completa está en la playa de O Padrón. Y a pocos kilómetros, en el mismo municipio, el monasterio de San Xoán de Poio guarda otra curiosidad: el hórreo más grande de Galicia en superficie, sostenido sobre 51 pilares.

Pulpo a feira / Istock

Pulpo frente a la ría

En las tabernas de la Rúa do Mar, el plato estrella es el pulpo á feira, cocido y servido sobre tabla de madera con aceite de oliva, sal gruesa y pimentón, acompañado de los mariscos y pescados de la ría. Para terminar, como en toda Galicia, se sirve un chupito de orujo, el aguardiente de hollejos de uva. En verano, el pueblo se llena de visitantes, así que el otoño y el invierno, con menos gente, son una buena época para recorrerlo con calma.