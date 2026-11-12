Lo llaman el “escenario de la memoria” y es el pueblo fantasma que inspiró a Steven Spielberg: una iglesia gótico-mudéjar y un convento en ruinas en el corazón de Aragón

A unos 40 kilómetros al sur de Zaragoza capital, se encuentra Belchite Viejo, uno de los conjuntos de ruinas históricas más impactantes de toda la península ibérica. Fue declarado Pueblo Viejo y hoy en día sigue conservado de manera intacta como símbolo de memoria histórica. Durante la Guerra civil española el pueblo fue escenario de una brutal batalla entre las fuerzas republicanas y las sublevadas. Tras el régimen de Franco no se decidió reconstruirlo y decidieron levantar un “Pueblo Nuevo” justo al lado, dejando el “Pueblo Viejo” como un monumento para la memoria.

Sara Fernández García

Este pueblo fantasma aragonés tiene un gran vínculo con el cine, ya que el prestigioso productor de cine, Steven Spielberg, quedó completamente fascinado por la belleza de esta localidad y decidió producir su famosa película “El imperio del sol” en el año 1987, rodada entre estas famosas ruinas. Es el sitio perfecto para recorrer a pie y recorrer sus calles congeladas en el tiempo pudiendo conocer de primera mano su historia.

Las ruinas históricas del casco antiguo de Belchite / Istock / Jonathan

Belchite Viejo: un paseo por mucha historia

La iglesia de San Martín de Tours es el símbolo más emblemático del pueblo viejo. Es de origen gótico-mudéjar del siglo XIV que destaca por su imponente torre mudéjar y su portada barroca, gravemente dañada tras sus bombardeos. Muy cerca se encuentra la famosa torre del reloj, una antigua torre de la iglesia de San Juan que conserva una estructura mudéjar decorada con característicos frisos de esquinillas y rombos de ladrillo.

El Dato Debido al estado de ruina de las edificaciones, el acceso al Pueblo Viejo de Belchite no es libre, requiere reserva previa y se realiza exclusivamente mediante visitas guiadas, que puedes gestionar a través de su página web oficial.

La antigua puerta de entrada al recinto amurallado es el Arco de la Villa, construido en estilo barroco y que funcionaba a su vez como capilla-portal. El recorrido te permite observar los restos del Convento de San Rafael y de San Agustín, así como viejas calles y fachadas de viviendas civiles arrasadas por la artillería. Caminar entre estos muros te ayuda a entender cómo era un día normal en el pueblo antes de todos los combates, convirtiéndose en un destino histórico perfecto para los amantes de la historia.

Torre de la iglesia de Belchite / Istock / Jonathan

Un valioso entorno

Aparte de la visita al Pueblo Viejo de Belchite, no podrás irte sin conocer su valioso entorno cercano. Para empezar en Almonacid de Cuba, a muy poca distancia del pueblo, se encuentra la famosa presa romana del siglo I, considerada una de las obras de ingeniería hidráulica más conservadas.

Museo Casa Francisco de Goya en Fuendetodos / Istock / Nandi Estevez

Si continúas, te encuentras Fuendetodos, la localidad natal de Francisco de Goya, donde es impredecible visitar la Casa Natal del pintor y el Museo Grabado para conocer de primera mano sus obras. Por último, no podrás irte sin conocer su gran tradición oleícola como el Molino Alfonso, un espacio dedicado a la producción artesanal de aceite de oliva donde podrás conocer en primera persona los sabores más auténticos de la zona.