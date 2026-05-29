ESTIMAR Hotels: cuatro maneras de vivir el verano
Playa, ciudad, gastronomía y bienestar se unen en una propuesta pensada para disfrutar la Comunidad Valenciana a tu ritmo
Berta Colomer para ESTIMAR Hotels
La costa de la Comunidad Valenciana tiene esa mezcla difícil de mejorar: playas, ciudades con vida, gastronomía mediterránea y rincones donde bajar el ritmo. En ese mapa de verano, ESTIMAR Hotels propone cuatro formas de escaparse sin perder un mismo hilo conductor: bienestar, calidad y el placer de descubrir algo nuevo junto al mar.
ESTIMAR Marina Farnals: calma junto al mar
La opción que mejor resume ese equilibrio es ESTIMAR Marina Farnals. A apenas quince minutos del centro de Valencia, pero con el sonido del mar como protagonista, este hotel se sitúa en primera línea de la playa de La Pobla de Farnals. Las mañanas aquí empiezan con horizonte abierto y las tardes se alargan entre baños tranquilos y sobremesas sin prisa. Su propuesta gastronómica, centrada en Luz de LÚA Bar & Restaurant, apuesta por el producto y el sabor sin artificios. En la última planta, AURA Views & Drinks convierte el atardecer en uno de esos momentos que cuesta abandonar.
Calpe: dos formas de disfrutar el Mediterráneo
En Calpe, el Mediterráneo se vive desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, SOLYMAR Gran Hotel ofrece una experiencia solo para adultos frente a la playa del Arenal-Bol. Su Beach Club y el rooftop, ambos con piscina infinity, convierten el mar en parte del paisaje durante todo el día. La propuesta gastronómica de ABISS Restaurante completa la experiencia con una cocina centrada en el producto local y el detalle.
A pocos metros, ESTIMAR Calpe Suitopia cambia el registro para abrirse al público familiar. Habitaciones amplias de hasta 75 m², zonas acuáticas de hasta 1.000 m², espacios de juego y animación diaria crean un entorno pensado para que cada miembro de la familia encuentre su espacio y, al mismo tiempo, compartir tiempo juntos.
Desde el SkyBar de la planta 29, con vistas al Peñón de Ifach, el Mediterráneo vuelve a ocupar el centro de la escena.
Valencia: una escapada urbana con alma mediterránea
La propuesta urbana llega con ESTIMAR Valencia, situado en pleno centro histórico de la ciudad. A un paso de la plaza de la Reina, el hotel permite descubrir Valencia caminando y conectar con su oferta cultural y gastronómica. The Place of Bankers Bar y el rooftop The Coin funcionan como puntos de encuentro donde el día se alarga entre vistas, cocina y la coctelería de autor de Patxi Troitiño. Después, el ambiente cambia: silencio, descanso y una atención cercana.
Cuatro formas de entender las vacaciones con un mismo enfoque. En ESTIMAR Hotels, el lujo no busca el exceso ni la distancia. Consiste, simplemente, en que todo encaje.
- El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea: tiene playas de aguas cristalinas, una iglesia del siglo XVIII y solo 7.000 habitantes
- El refugio de Pablo Alborán (36 años) está a orillas del Mediterráneo: un pueblo de casas blancas en la Costa del Sol que considera su “punto de equilibrio”
- El pequeño y discreto refugio de Sonsoles Ónega (48 años) en Lugo: una pequeña aldea de 200 habitantes con casas de piedra y un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera
- La ciudad favorita de los mayores de 60 años está en el levante español: con preciosas playas de ensueño, tiene un ambiente medieval encantador
- El refugio de Luis de la Fuente (64 años) tiene un casco histórico BIC y una fiesta Interés Turístico Nacional: 'Tengo una vinculación muy importante. Digo muy orgullosamente que soy de pueblo”
- Uno de los rincones más auténticos de Europa: costas escarpadas, plazas llenas de vida y las mejores recetas mediterráneas
- El refugio de Iker Casillas (44 años) es un pueblo de 200 habitantes en la Sierra de Gredos: 'Fue el primero en darlo a conocer tanto en España como en el extranjero y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando
- El refugio de Blanca Suárez (37 años) está en la ciudad más bonita de la Costa Blanca: con un precioso casco antiguo, playas de ensueño y un parque natural en el corazón de Levante