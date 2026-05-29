ESTIMAR Hotels: cuatro maneras de vivir el verano

La costa de la Comunidad Valenciana tiene esa mezcla difícil de mejorar: playas, ciudades con vida, gastronomía mediterránea y rincones donde bajar el ritmo. En ese mapa de verano, ESTIMAR Hotels propone cuatro formas de escaparse sin perder un mismo hilo conductor: bienestar, calidad y el placer de descubrir algo nuevo junto al mar.

ESTIMAR Marina Farnals: calma junto al mar

La opción que mejor resume ese equilibrio es ESTIMAR Marina Farnals. A apenas quince minutos del centro de Valencia, pero con el sonido del mar como protagonista, este hotel se sitúa en primera línea de la playa de La Pobla de Farnals. Las mañanas aquí empiezan con horizonte abierto y las tardes se alargan entre baños tranquilos y sobremesas sin prisa. Su propuesta gastronómica, centrada en Luz de LÚA Bar & Restaurant, apuesta por el producto y el sabor sin artificios. En la última planta, AURA Views & Drinks convierte el atardecer en uno de esos momentos que cuesta abandonar.

ESTIMAR Marina Farnals, en primera línea de playa / ESTIMAR Hotels

Calpe: dos formas de disfrutar el Mediterráneo

En Calpe, el Mediterráneo se vive desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, SOLYMAR Gran Hotel ofrece una experiencia solo para adultos frente a la playa del Arenal-Bol. Su Beach Club y el rooftop, ambos con piscina infinity, convierten el mar en parte del paisaje durante todo el día. La propuesta gastronómica de ABISS Restaurante completa la experiencia con una cocina centrada en el producto local y el detalle.

ESTIMAR Calpe Suitopia / ESTIMAR Hotels

A pocos metros, ESTIMAR Calpe Suitopia cambia el registro para abrirse al público familiar. Habitaciones amplias de hasta 75 m², zonas acuáticas de hasta 1.000 m², espacios de juego y animación diaria crean un entorno pensado para que cada miembro de la familia encuentre su espacio y, al mismo tiempo, compartir tiempo juntos.

Desde el SkyBar de la planta 29, con vistas al Peñón de Ifach, el Mediterráneo vuelve a ocupar el centro de la escena.

Valencia: una escapada urbana con alma mediterránea

La propuesta urbana llega con ESTIMAR Valencia, situado en pleno centro histórico de la ciudad. A un paso de la plaza de la Reina, el hotel permite descubrir Valencia caminando y conectar con su oferta cultural y gastronómica. The Place of Bankers Bar y el rooftop The Coin funcionan como puntos de encuentro donde el día se alarga entre vistas, cocina y la coctelería de autor de Patxi Troitiño. Después, el ambiente cambia: silencio, descanso y una atención cercana.

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Cuatro formas de entender las vacaciones con un mismo enfoque. En ESTIMAR Hotels, el lujo no busca el exceso ni la distancia. Consiste, simplemente, en que todo encaje.