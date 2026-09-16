El desconocido valle de Cáceres al que mejor le sienta el otoño: bosques de castaños, una judería medieval y termas romanas que forman uno de los paisajes más bonitos de Extremadura

Hay un lugar en Cáceres, al norte de Extremadura, al que le sienta muy bien el otoño. Un valle repleto de bosques de castaños, de rutas para hacer senderismo, patrimonio histórico y todo tipo de propuestas para disfrutar de esta estación. Y, lo más curioso, es que poca gente sabe que existe. Hasta ahora.

Valle del Ambroz: un otoño mágico al norte de Cáceres / Istock / ACM

El Valle del Ambroz es esa comarca natural, enclavada al norte de la provincia de Cáceres y al sur del sistema Central, justo en medio de Las Hurdes y de las Tierras de Granadilla (con las que limita al oeste), del Valle del Jerte (en el este), de la preciosa ciudad de Plasencia (situada en el sur), y de la histórica provincia de Salamanca (justo en el norte, en la comunidad de Castilla y León). No podía estar en mejor lugar.

Sara Fernández García

Una vez ubicados, diremos que este es el típico lugar que, por sí solo, es capaz de romper con un cliché tan establecido como el que dice que para disfrutar de paisajes otoñales de cuento hay que viajar al norte de la península. Es cierto que la competencia con lugares como la Selva de Irati, en Navarra, o el Parque de Somiedo en Asturias es muy difícil, pero el Valle del Ambroz tiene encanto suficiente para ganarse un lugar en el mapa de los bosques más bonitos del otoño en España. Sin duda.

Los colores de la Selva de Irati / Istock / MARIBEL ESPINOSA

Un destino excelente y un otoño mágico

Reconocido como Destino Europeo de Excelencia (EDEN), el Valle del Ambroz celebra su famoso Otoño Mágico, con senderismo, mercados artesanales, actividades culturales y propuestas relacionadas con el paisaje otoñal. Y es que cada año por estas fechas, todo el valle se pone sus mejores galas para celebrar el cambio de estación .

El Otoño Mágico se celebra simultáneamente en los ocho pueblos del Valle del Ambroz: Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, La Garganta y Segura de Toro. Y la programación de actividades y propuestas supera las 70 actividades, combinando naturaleza, gastronomía, música, teatro, micología, deporte y tradiciones populares.

Baños de Montemayor, uno de los pueblos del Valle del Ambroz / Istock

Se trata de una celebración tan especial y singular que está incluso declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, convirtiéndose en la cuarta celebración extremeña en conseguirla. Esta declaración reconoce precisamente que no es una fiesta localizada en un único municipio, sino una celebración que implica a todo el valle y combina naturaleza, patrimonio y cultura.

De las termas romanas al barrio judío

Desde el punto de vista del paisaje, estos no son bosques de hayedos, como sucede en otras partes de la península, sino que lo del valle cacereño es más de robles y castaños rodeados de dehesas y gargantas de montaña. De todos ellos, los castaños del Temblar son probablemente uno de los lugares más icónicos. Se trata de cinco castaños (sí, solo cinco) declarados árboles singulares de Extremadura por su longevidad: y es que estos castaños monumentales tienen entre 500 y 800 años de edad.

Una calle del barrio judío de Hervás, en Cáceres / Istock

Y en cuanto al patrimonio, no hay que dejar de mencionar a Hervás, con su barrio judío se convierte en uno de los grandes atractivos patrimoniales del valle. Calles estrechas, casas de entramado de madera, adobe y piedra hacen que el otoño tenga una estética especialmente potente. Y luego está Baños de Montemayor, un municipio que conserva una tradición termal vinculada a la época romana que merece la pena conocer casi en cualquier momento del año.