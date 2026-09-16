Todos van a Combarro, pero pocos conocen el pueblo de Pontevedra repleto de pazos señoriales: es "la capital del Albariño" y sus plazas guardan una historia hermosa

Combarro se ha convertido en la imagen de postal por excelencia de las Rías Baixas, en cualquier época del año: en verano hace la temperatura perfecta, pero el invierno o entretiempo también sus hórreos frente al mar regalan una panorámica inolvidable. Sin embargo, a media hora en coche, muchos viajeros optan por una opción mucho menos masificada: un pueblo marinero cuyo casco histórico es perfecto para recorrer a pie y enamorarse en cada detalle de granito de sus calles. Algunos dicen que es un verdadero museo al aire libre.

A orillas de la ría de Arousa, a unos 28 kilómetros de Pontevedra capital, se deja conocer un enclave muy distinto del norte cuya identidad está legítimamente ligada al Albariño. ¿No te suena? Efectivamente, Combados es este maravilloso lugar del que uno se enamoraría una y otra vez, siempre con ganas de volver. La historia del municipio se remonta a época romana, aunque fue durante la Edad Media cuando comenzó a adquirir una relevancia mayor que todavía se aprecia para quienes deciden conocer la zona dando un buen paseo.

Adriana Fernández

Los pazos señoriales que dominan el casco histórico

Hoy todavía se conservan siete antiguas casas nobles, la mayoría reconvertidas en complejos hoteleros, culturales, vitivinícolas o gastronómicos. El Pazo de Ulloa, también conocido como Casona Os Pazos, hunde sus raíces en el siglo XV y estuvo relacionado con la familia Ulloa. Otro destacado es el Pazo de Montesacro: se encuentra en el barrio de San Tomé, fue fundado en el siglo XIII y actualmente alberga una residencia de ancianos... Y así, hasta siete diferenets que le dan el sobrenombre de "la villa de los pazos señoriales".

Cambados (Galicia) / Istock / David Andres Gurierrez

La plaza que cuenta la historia del municipio

La plaza de Fefiñáns es uno de los lugares más conocidos de la localidad. Con más de 2.500 metros cuadrados, fue en su día escenario del mercado local, y hoy está presidida por el imponente Pazo de Fefiñáns, que ocupa dos de sus ángulos con su característica forma de escuadra. El pazo, de estilo renacentista con ciertos matices de arquitectura italiana, fue construido en el siglo XVI y hoy alberga en su interior una de las bodegas más antiguas de Galicia, donde, como era de esperar, todavía se elabora vino albariño.

El casco histórico de Cambados (Galicia) / Istock / Ana del Castillo

Otros de los edificios más representativos es la iglesia de San Benito, con sus dos campanarios barrocos, mandada construir por la esposa de Gonzalo de Valladares, ambos enterrados en su interior. ¡Pero hay mucho más! El resto del casco histórico guarda esenciales como las ruinas de Santa Mariña Dozo, la Torre de San Sadurniño, la casa museo del poeta Ramón Cabanillas, el Museo Etnográfico del Vino o el mirador del Monte da Pastora, desde donde se puede contemplar toda la villa.

Las ruinas de Santa Mariña Dozo en Cambados (Galicia) / Istock / David Andres Gurierrez

¡Ojo! También merece una parada la Casa de las Conchas, situada detrás del pazo de los Fajardo, uno de los rincones más curiosos y fotografiados del pueblo. No es de extrañar que el casco histórico haya sido declarado Bien de Interés Cultural.

"El príncipe dorado": el vino, la razón de ser del pueblo

En apenas 23,5 kilómetros cuadrados y unos 14.000 habitantes, la villa concentra 22 bodegas de vino albariño. En 2017 fue elegida Ciudad Europea del Vino, un galardón que no nace por casualidad. De hecho, el escritor gallego Álvaro Cunqueiro llegó a describir este vino como "el príncipe dorado de los vinos", en referencia a su tonalidad amarilla con destellos dorados. En 2018, además, se coronó como Mejor Municipio Enoturístico de España en los Premios de Rutas del Vino de España. Y el broche más reciente llegó en 2024, cuando Cambados fue nombrada Ciudad Española del Vino, la primera localidad de todo el país en ostentar este título.

La Fiesta del Albariño en Cambados (Galicia) / Istock

Para celebrar este éxito, cada primer fin de semana de agosto se hace la Fiesta del Albariño: un concurso entre bodegueros, la fiesta vinícola más antigua de Galicia y la segunda más veterana de toda España. Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, reuniendo a cerca de 300.000 personas en torno al vino, la gastronomía y la música en cada edición. Mientras tanto, para quienes tienen la bodega de casa llena de ejemplares de sus vinos, siempre está la oportunidad de gozar de sus pulpos, ostras, mejillones, navajas y almejas, los productos que mejor representan al norte de España. ¿Qué más se puede pedir?