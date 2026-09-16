Nadie la visita, pero dicen que es "la Islandia de España": llanuras volcánicas negras y lagunas ácidas escondidas en un rincón del centro peninsular
Esta región manchega guarda ciertas similitudes con Islandia y toda su actividad volcánica.
Hay paisajes ante los que nos quedamos sorprendidos y luego están esos con los que nos quedamos petrificados, como los volcánicos en Islandia. Más de 130 volcanes y 30 sistemas volcánicos activos forman parte de este pequeño país al norte de Europa. Pero no hace falta irse tan lejos para contemplar llanuras volcánicas negras con huellas de episodios que se desarrollaron durante millones de años. Solo tienes que ir a la comarca de Campo de Calatrava.
Está compuesta por más de una decena de municipios, aunque lo más llamativo de esta zona es el Macizo Volcánico de Calatrava que se concentran en el geoparque que se extiende por los municipios de ciudadrealeños de Almagro, Aldea del Rey, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava y Pozuelo de Calatrava. Las formaciones se integran en la sierra cuarcítica de Villar-Ballesteros, creando un paisaje que podría llamarse "la Islandia de España".
La Islandia en miniatura de España
Volcanes con forma de cono, grandes cráteres circulares y lagunas ácidas que aparecen cuando las coladas de lava bloquearon antiguos arroyos conforman una de las regiones volcánicas más importantes del país, siendo testigo de un pasado donde las erupciones estaban a la orden del día. Se han identificado más de 300 edificios volcánicos en unos 5.000 kilómetros cuadrados. Aunque la actividad más reciente se remonta hasta el Holoceno, durante la Prehistoria.
Muchos de sus volcanes han acabado convertidos en cerros, hoyas, lagunas o suaves elevaciones que podrían pasar desapercibidos. Aun así, a esta parte de Campo de Calatrava se le conoce como "negrizales", por su característico color negro que todavía permanece después de miles de años, lo que en geología se considera prácticamente ayer. Por eso y su buena conservación, han sido protegidos con la denominación de Monumento Nacional.
Una ruta por volcanes en La Mancha
Hay diferentes rutas que pueden realizarse para conocer esta pequeña Islandia, comenzando por el volcán de Cerro Gordo entre Granátula y Valenzuela, que se ha transformado en el primer volcán museo de la Península Ibérica, con erupciones magmáticas. Continúa hacia el volcán de Columba entre Granátula y Calzada de Calatrava, muy similar en características al anterior; y el de la Posadilla, en Valverde, con erupciones de tipo freatomagmáticas.
En Alcolea de Calatrava se puede visitar el volcán del Cerro de la Santa Cruz y, partiendo de aquí, conocer el de Peña del Bú y el de Peñarroya. A la cumbre de este se puede ascender para observar el cráter del volcán de la laguna de Las Maestras o de Alcolea. Desde lo alto también se contempla una amplia panorámica de toda la comarca de Campo de Calatrava.
Una de las características más peculiares de estos volcanes son los maares, erupciones de tipo freatomagmáticas que acogen una gran biodiversidad en épocas de lluvias estacionales. El grupo Geovol de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha datado estas manifestaciones volcánicas hace 5.500 años. Al ser una actividad inferior a 10.000 años, está considerada por el Smithsonian Institute como zona de actividad volcánica todavía activa.
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