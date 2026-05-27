¿Te consideras un turista respetuoso? Entonces eres respeturista
¿Tirarías una lata en medio de la montaña? ¿Harías ruido de madrugada en un pueblo donde el silencio forma parte del paisaje? ¿Ignorarías las costumbres de un lugar que no es el tuyo? Seguramente no. Porque no lo harías en casa. Entonces, aunque no lo sepas, ya tienes algo de respeturista
Asturias ha decidido poner nombre a esa forma de viajar que muchos practican casi sin darse cuenta. Una manera de recorrer el destino desde el respeto, la curiosidad y la conexión real con lo que te rodea. Porque aquí no se trata solo de ver, sino de entender.
Viajar de otra manera
En un momento en el que el turismo se replantea su impacto, Asturias propone una idea sencilla pero poderosa: viajar puede, y debe, ser una experiencia transformadora tanto para quien llega como para el lugar que lo recibe. Y pocos escenarios encajan mejor con esa filosofía. El Principado no es solo un catálogo de paisajes espectaculares, sino un territorio vivo, con identidad propia, donde cada valle, cada pueblo y cada tradición tienen su propio ritmo. Ser respeturista, en este contexto, significa algo muy concreto: saber estar. Saber que no eres el protagonista, sino parte de lo que ocurre. Que no estás solo de paso, sino entrando, aunque sea por unos días, en la vida de otros.
Una actitud más que un decálogo
El respeturismo no pretende imponer reglas estrictas. Más bien invita a mirar el viaje desde otro ángulo. A planificar con algo más de calma. A evitar la prisa y las multitudes cuando es posible. A elegir lo local frente a lo genérico. A escuchar, observar y dejar espacio. Es, en el fondo, una actitud que tiene más que ver con el sentido común que con las normas. Porque basta con hacerse una pregunta sencilla: ¿Estoy viajando como me gustaría que viajaran en mi casa?
Las claves de quien ya lo practica
Quien se reconoce en esa forma de viajar suele compartir algunos gestos casi intuitivos. No hacen falta grandes declaraciones, solo pequeñas decisiones:
- Planificar sin obsesión por verlo todo.
- Cuidar el entorno sin necesidad de recordatorios.
- Adaptarse al ritmo del lugar.
- Interesarse por la cultura y las historias que hay detrás.
- Apoyar a quienes viven allí.
- Actuar con respeto, con cabeza… y con ganas de aprender.
- Porque al final, viajar así no resta experiencia, la multiplica.
Cuando el destino también te reconoce
Asturias no solo se descubre, también se siente. Y quienes llegan con esa mirada abierta, sin prisas, sin ruido, suelen llevarse algo más difícil de explicar. No es solo el recuerdo de un paisaje o una buena comida. Es una sensación más profunda: la de haber conectado con el lugar. Quizá por eso, quienes practican el respeturismo no sienten que simplemente han estado en Asturias. Sienten, de alguna forma, que ya forman parte de ella.
Acceso a decálogo del Respeturismo en: https://www.turismoasturiasprofesional.es/respeturismo
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