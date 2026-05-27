¿Te consideras un turista respetuoso? Entonces eres respeturista

Asturias ha decidido poner nombre a esa forma de viajar que muchos practican casi sin darse cuenta. Una manera de recorrer el destino desde el respeto, la curiosidad y la conexión real con lo que te rodea. Porque aquí no se trata solo de ver, sino de entender.

Viajar de otra manera

En un momento en el que el turismo se replantea su impacto, Asturias propone una idea sencilla pero poderosa: viajar puede, y debe, ser una experiencia transformadora tanto para quien llega como para el lugar que lo recibe. Y pocos escenarios encajan mejor con esa filosofía. El Principado no es solo un catálogo de paisajes espectaculares, sino un territorio vivo, con identidad propia, donde cada valle, cada pueblo y cada tradición tienen su propio ritmo. Ser respeturista, en este contexto, significa algo muy concreto: saber estar. Saber que no eres el protagonista, sino parte de lo que ocurre. Que no estás solo de paso, sino entrando, aunque sea por unos días, en la vida de otros.

Una actitud más que un decálogo

El respeturismo no pretende imponer reglas estrictas. Más bien invita a mirar el viaje desde otro ángulo. A planificar con algo más de calma. A evitar la prisa y las multitudes cuando es posible. A elegir lo local frente a lo genérico. A escuchar, observar y dejar espacio. Es, en el fondo, una actitud que tiene más que ver con el sentido común que con las normas. Porque basta con hacerse una pregunta sencilla: ¿Estoy viajando como me gustaría que viajaran en mi casa?

Las claves de quien ya lo practica

Quien se reconoce en esa forma de viajar suele compartir algunos gestos casi intuitivos. No hacen falta grandes declaraciones, solo pequeñas decisiones:

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Planificar sin obsesión por verlo todo.

Cuidar el entorno sin necesidad de recordatorios.

Adaptarse al ritmo del lugar.

Interesarse por la cultura y las historias que hay detrás.

Apoyar a quienes viven allí.

Actuar con respeto, con cabeza… y con ganas de aprender.

Porque al final, viajar así no resta experiencia, la multiplica.