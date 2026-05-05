Cangas de Narcea activa los cinco sentidos
Cangas del Narcea es la capital del vino en Asturias. En pleno corazón del Parque Natural de Fuentes del Narcea, su paisaje es un lienzo de viñedos que atesoran una cultura milenaria y regalan unos vinos singulares amparados por la DOP Vino de Cangas. Una visita a sus bodegas o el disfrute de la Fiesta de la Vendimia, a mediados de octubre, son dos experiencias que te permitirán descubrir qué esconde cada botella de este vino heroico.
Además, en sus verdes montes pastan las vacas de la raza Asturiana de los Valles, cuya carne es un auténtico manjar que se completa en la mesa con pan artesano, embutidos tradicionales y mieles cargadas de matices.
Si sentarte a la mesa de un buen restaurante cangués no sacia tu paladar, toma nota y reserva el 20 de junio: el Festival Brasas del Narcea te espera con los sabores más auténticos de este rincón de Asturias.
Cada 16 de julio, Cangas del Narcea abre su peculiar año nuevo. Un inicio que marca su popular Descarga: un atronador espectáculo pirotécnico de casi diez minutos que hace vibrar a todo el valle y eriza la piel de vecinos y foráneos. Es una oración de pólvora a Nuestra Señora del Carmen y la fiesta más auténtica de la región.
Cangas del Narcea es también un balcón a la naturaleza más exuberante y salvaje.
Su buque insignia es la Reserva de la Biosfera de Muniellos, el mayor robledal de Europa. Puedes asomarte a él a través de los diferentes miradores que encontrarás en la ruta de Moal. Pero aún te aguardan más rincones de este territorio, donde el paisaje —en el que habitan especies como el oso pardo y el urogallo— convive con el ser humano y sus oficios artesanales, que se muestran al visitante en decenas de pueblos: auténticos museos vivos.
No necesitas entrada, solo zapatillas, ropa cómoda y seguir las indicaciones de rutas como Leitariegos-Cueto de Arbas o la del Acebo.
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