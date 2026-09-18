El pueblo medieval perfecto para recorrer a pie y comer “la mejor morcilla de España”: 500 habitantes, casas de entramado de madera y un torreón del siglo X en la cuna de Castilla

España suma, a lo largo de su territorio, un total de 8.132 municipios, y una gran parte de ellos nació, se fortificó o recibió fueros durante la Edad Media. Esta época trajo como resultado más de 10.000 construcciones defensivas y castillos catalogados en este periodo histórico, en muchos casos reconocibles, como el impresionante Albarracín turolense, la localidad de Besalú en Girona o Aínsa, en la provincia de Huesca, y en otros, pueblos perdidos, regiones menos conocidas que, sin embargo, esconden un patrimonio igualmente sorprendente.

Es el caso de Covarrubias, en la provincia de Burgos, un tesoro desapercibido con un casco urbano único y joyas del siglo X en una ciudad sencilla, cómoda y caminable con el aliciente perfecto: una propuesta de mesa para chuparse los dedos.

Martín Álvarez

La cuna de Castilla

La provincia convence sola, y antes de meter cabeza en la localidad mencionada, ubicada al sur de la región en la comarca de Arlanza, merece la pena pasar por la capital de la misma, cruce de rutas del Camino de Santiago, reconocido por la Unesco; tierra de héroes y mitos como el Rodrigo Diaz de Vivar, figura clave de la reconquista bajo el seudónimo del Cid Campeador; y hogar de uno de los yacimientos más importantes de España: Atapuerca, y el Museo de la Evolución Humana.

Casco antiguo del pueblo medieval de Covarrubias, Burgos. / Istock

Y recogiendo todas ellas, la Catedral de Santa María, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco de forma independiente, siendo una de las máximas joyas del gótico europeo y la tumba del Cid Campeador.

Ahora sí, hablemos de Covarrubias. Premio Europa Nostra en 1979 por la espléndida conservación de su patrimonio y restauración urbana, integrante de la Red de Pueblos más Bonitos del España, Conjunto Histórico-Artístico Nacional desde 1965 y Espacio Natural Protegido como parte del Parque Natural Sabinares del Arlanza - La Yecla, esta villa es bautizada como “la cuna de Castilla”, ya que aquí se asentaron las bases políticas, territoriales y legendarias del primigenio Condado de Castilla durante el siglo X.

Protagonista histórico Uno de los personajes principales de esta época fue el Conde Fernán González Fernán González, encargado de unificar bajo un solo mando los condados de Burgos, Lara, Álava, Cerezo y Lantarón, en un único territorio castellano.

Casco antiguo del pueblo medieval de Covarrubias, Burgos. / Istock

Hoy sus calles empedradas y soportales de columnas labradas recogen la arquitectura tradicional gestada desde entonces, descansa a 848 metros de altitud con unos 500 vecinos censados, rodeados de lienzos de la antigua muralla defensiva erigida entre los siglos X y XII.

La arquitectura civil rachela describe pisos superiores voladizos sobre entramados de madera de roble, rellenos con adobes y tapial, y asentados sobre robustos soportales de piedra de la planta baja. Esta disposición urbana protegía las maderas de la lluvia e incrementaba el espacio habitable de las viviendas.

Curiosidad histórica El gentilicio “rachelo/a”, que nada tiene que ver con el nombre de la región, responde al término medieval “rachel”, que en castellano antiguo significaba raudal, arroyo o chorro de agua, ligado a la relación de la villa con el río Arlanza y sus cursos de agua o “racheles”.

Colegiata de San Cosme, Covarrubias, Burgos. / Istock

Qué ver en Covarrubias

La historia brota a borbotones en cada esquina del municipio, con maravillas como las que te recomendamos a continuación:

Archivo del Adelantamiento de Castilla

Del siglo XVI y estilo herreriano y renacentista, este edificio mandado erigir por el monarca Felipe II servía para custodiar la documentación del Adelantamiento. Una impresionante mole coronada por un escudo nobiliario y paso solemne al interior de la ciudad.

Ex-Colegiata de San Cosme y San Damián

Datada en los siglos XV-XVI, y de estilo gótico tardío, este ejemplo de tres naves custodia el panteón de las familias nobles de Castilla, así como el sarcófago de la Infanta Cristina de Noruega y un órgano barroco funcional del s. XVII. Es sin duda uno de los munumentos más reconocibles e impresionantes de la zona.

Archivo del Adelantamiento de Castilla / Wikicommons / www.pmrmaeyaert.com

Torreón de Fernán González

Este torreón defensivo del siglo X, comprende uno de los vestigios más antiguos del municipio. Pre-románico y mozárabe se eleva en forma de pirámide truncada con base rectangular. Hoy está considerado una de las obras de ingeniería militar castellana más antiguas conservadas.

Casas de Doña Sancha y del Obispo Peña

Hablamos del mejor ejemplo de la vivienda tradicional rachela. De los siglos XV y XVI exhiben un entramado expuesto y un escudo arzobispal.

La histórica Torre de Fernan González en Covarrubias / Istock / ARQUITECTURA_ANTIGUA

En la mesa

Y por supuesto, para cerrar la experiencia por todo lo alto, no puedes dejar pasar la oportunidad de una buena comida burgalesa. Empezando con un plato fuerte, no te dejes asustar por la Olla Podrida, un espectacular guiso tradicional de alubias rojas acompañadas con sacramentos del cerdo, como costilla, chorizo, morcilla, oreja y panceta. Los vinos no se quedan atrás, con D.O. Arlanza, una selección de tintos elaborados con uva Tempranillo de viñedos de altitud, perfectos para maridar con carnes de caza y asados de leazo, es decir, lechazo.

Y ahora sí, el gran protagonista, ninguna mesa está completa sin la Morcilla de Covarrubias. Elaborada bajo la indicación geográfica de la Morcilla de Burgos, encuentra el equilibrio perfecto entre cebolla horcal, sangre de cerdo, arroz y manteca, sazonada con pimentón, pimienta y comino. Se sirve frita con la piel crujiente o cocida en olla.