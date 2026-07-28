Tenerife, el lugar donde el viaje nunca termina

Existe una teoría científica que identifica una variante genética, el DRD4-7R, presente aproximadamente en una de cada cinco personas, asociada a una mayor predisposición hacia la búsqueda de nuevas experiencias. Más allá de la genética, la idea conecta con algo profundamente humano: ese deseo de descubrir lugares que sorprenden incluso cuando creemos conocerlos. Y pocas islas representan mejor ese impulso que Tenerife.

Porque aquí el viaje nunca se reduce a una lista de lugares que tachar. Cada carretera cambia el paisaje. Cada valle propone una temperatura distinta. Cada pueblo ofrece una conversación inesperada. En apenas unos kilómetros, el océano deja paso a un bosque milenario, un volcán domina el horizonte, un mercado bulle de vida y una copa de vino nacida sobre ceniza volcánica resume siglos de historia. Por eso resulta imposible resumir Tenerife en una ruta cerrada.

La isla se descubre mejor como un itinerario vivo: una colección abierta de experiencias que cada viajero construye a su manera, guiado por la curiosidad y siempre bajo una misma filosofía: explorar respetando el territorio, cuidando el entorno y conectando con quienes lo habitan.

Mapa interactivo

Cuando explorar también significa cuidar

Durante años, muchos destinos han medido su éxito por el número de visitantes. Tenerife propone otra forma de entender el viaje. Aquí explorar implica dejar la menor huella posible sobre el paisaje y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en quienes viven en él.

Ese turismo responsable se traduce en decisiones sencillas pero transformadoras: navegar respetando la fauna marina, caminar únicamente por senderos señalizados, consumir productos cultivados en la isla, elegir negocios familiares o conversar con quienes mantienen vivas las tradiciones locales. Porque descubrir un lugar también significa comprenderlo.

Tres exploradores, infinitas posibilidades

Para demostrar que no existe una única forma de conocer Tenerife, Turismo de Tenerife seleccionó a tres viajeros con perfiles completamente distintos.

Alba llegó buscando adrenalina.

Bruno, investigador portugués, perseguía el silencio de los lugares con historia.

Marta quería entender la isla a través de las personas.

Los tres fueron elegidos como testers oficiales del Gen Explorador después de una convocatoria que despertó un enorme interés, con miles de personas deseando descubrir si compartían ese impulso permanente por explorar.

Su misión no consistía en completar un recorrido prefijado, sino justamente en lo contrario: construir un itinerario abierto que demostrara que cada visitante puede vivir una Tenerife diferente.

Y lo consiguieron.

Turismo de Tenerife / d.r.

1. ALBA MANCERA, LA TESTER DE ACCIÓN

“Tenerife no se cuenta, se siente: una isla que te eleva entre el mar, el cielo y la naturaleza.”

Apasionada del surf y de las actividades al aire libre, Alba llegó a Tenerife dispuesta a explorarla desde una perspectiva activa. Entre el océano y la montaña, vivió experiencias que le permitieron descubrir el lado más genuino y vibrante del destino.

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Reconoce que el viaje superó por completo sus expectativas. “Lo que más me rompió los esquemas fue descubrir que Tenerife es mucho más que sol y playa” nos cuenta Alba, remarcando que le fascina el hecho de que en una extensión tan pequeña se pueda “pasar de la inmensidad del océano, a recorrer un bosque tan especial como Anaga”.

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Como consejo a un futuro explorador que quiera visitar la isla de otra forma, Alba recomienda vivir sin prisas: “que dejen espacio para la improvisación y para disfrutar cada lugar sin mirar constantemente el móvil y atreverse a vivir las experiencias sin dudar; desde el mar hasta el aire, porque es en esos momentos donde la isla realmente se siente”.

¿Qué destaca Alba para explorar la isla con más experiencias?

● Parque Rural de Anaga: “Un lugar detenido en el tiempo, rodeado de naturaleza, silencio y una vegetación que transmite una energía muy especial.”

● Avistamiento de cetáceos: “Esa espera mirando al horizonte, atentos a cualquier señal, hizo que el momento de ver finalmente a los delfines y calderones grises en libertad fuera todavía más especial.”

● Windsurf en El Médano: “La fuerza del viento, el paisaje costero y la sensación de deslizarse sobre el agua en uno de los lugares más reconocidos para los deportes acuáticos.”

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2. BRUNO HENRIQUES, EL TESTER MÁS CULTURAL

“Recupere a antiga relação, há muito perdida, de estar sozinho na paisagem sem medo de crescer.”

Bruno, un investigador académico de Lisboa, encarna la filosofía del slow travel y la exploración cultural. Entendió el viaje como un ejercicio de libertad, observación y ritmo pausado, optando por perderse por los centros urbanos para leer el pasado en las fachadas y valorar la autenticidad y el diseño tradicional.

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Tras recorrer la isla, Bruno comenta como consejo a un futuro explorador: “que se pierda, que se aventure, pues cada esquina trae una nueva sorpresa…” recomendando también “aprovechar los pequeños mercados para comprar productos locales y probarlos.”

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¿Qué destaca Bruno para explorar la isla con más experiencias?

● Cascos históricos: Describe la ciudad de San Cristobal de La Laguna como “un casco urbano barroco. Un laboratorio urbanístico que sirvió de ejemplo para muchas otras ciudades... Un verdadero museo a cielo abierto.” Mientras que de La Orotava destaca “el valor patrimonial, urbano y arquitectónico de una ciudad que nos cuenta su historia en cada vuelta de esquina.”

● Gastronomía local: Destaca especialmente la experiencia en Bodegas Ferrera como “bienvenida para refrescar las conversaciones, hacen de este un lugar muy especial para quienes quieren explorar la isla.” Además, el Restaurante Muelle viejo tiene “una ubicación de lujo, frente al mar... donde después de elegir el plato y el vino podía ir a nadar hasta que me llamaran para comer.”

● Experiencia en Velero y Kayak en Los Gigantes: Para Bruno, “de las experiencias para recordar, además del paisaje brutal impuesto por los Acantilados de los Gigantes, tuvimos por compañía una tortuga curiosa que nunca nos perdió de vista.”

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3. MARTA TRILLO, UNA TESTER HECHA DE CONEXIONES

“Chacho, échale gofio”

Para Marta, biomédica de Santiago de Compostela, los contrastes climáticos y geográficos de la isla son fascinantes: “me rompió los esquemas que el norte fuera tan diferente del sur, una hora de distancia hace que cambie el clima completamente”.

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Como consejo a un futuro explorador, Marta recomienda vivir Tenerife dejándose contagiar por su gente. Tiene claro qué es lo que vuelve única a la isla: “el cariño de la gente de allí es lo que marca la diferencia y lo que convierte a la experiencia en inolvidable.” Para ella, Tenerife cobra vida a través de las personas.

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¿Qué destaca Marta para explorar la isla con más experiencias?

● Las calles de Santa Cruz: Marta aconseja “dar un paseo por la ciudad y pararse a hablar con la gente de los negocios locales y disfrutar de su gastronomía.”

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● Vuelo en Parapente en Adeje: “Al principio estaba muy nerviosa porque no tenía claro a lo que me enfrentaba, pero se me pasó al segundo de estar montada con el instructor y empecé a disfrutar de la experiencia mientras sobrevolábamos Adeje. Las vistas eran impresionantes.”

● Piscinas naturales de Garachico: Recomienda “aprovechar que está en un espacio natural para nadar por las piscinas viendo cangrejos, pececillos… que explorase más que simplemente tomar el sol.”

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Tal y como han demostrado Alba, Bruno y Marta, cualquier rincón de la isla puede despertar tu lado explorador. Desde sobrevolar Adeje en parapente, navegar junto a los impresionantes acantilados de Los Gigantes o recorrer las calles empedradas de La Orotava para descubrir su historia. Y tú, ¿cómo vas a explorar la isla con más experiencias?